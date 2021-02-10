Facebook, Clubhouse klonu bir uygulama geliştiriyor

Facebook, bildiğiniz gibi, konu rakiplerinden kopyalamaya gelince pek de utangaç bir firma değil. Öyle ki, şirket bugüne kadar Snapchat (Stories özelliği), Pinterest (Hobbi) ve daha birçok özelliği rakiplerinden klonlamıştı. Kısacası, “ilham almak” Facebook’un işi desek çok da abartmış olmayız. Şimdi de, Facebook görünüşe göre son günlerin popüler uygulaması Clubhouse’ a gözünü dikti. Gelen bilgilere göre, Amerikan sosyal medya devi Clubhouse benzeri bir uygulama geliştiriyor…

Sosyal medyada gezmek, favori dizilerinizi izlemek, EBA’da kullanmak ve diğer günlük işlerinizi halletmek için kullanabileceğiniz uygun fiyatlı tabletler listemize göz atmayı unutmayın!

reklam

Facebook, gözünü Clubhouse’a dikti

Clubhouse, bildiğiniz üzere son günlerin en popüler uygulamalarından. Sosyal medyaya yeni bir soluk getiren uygulamanın değeri kısa sürede 1 Milyar ABD dolarını geçti. Tabi ki, bu durum Facebook’un da gözünden kaçmadı. Sosyal medya trendlerini kopyalamak ve kendi platformuna eklemek konusunda pek de çekingen davranmayan Facebook, Clubhouse kopyası için çalışmalara başladı bile. The New York Times’ın haberine göre, proje henüz yeni başladı. Buna ek olarak, uygulamanın ne zaman çıkacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok. Başka bir deyişle, Facebook’un bu projesi hakkında şu ana kadar tek bildiğimiz çalışmalara başlandığı. Teknoloji analistleri, ünlü sosyal medya platformunun bu girişiminin sürpriz olmadığını düşünüyor. Bu düşüncelerinin nedeni ise, Zuckerberg’in Clubhouse’da yaptığı konuşma. Uzmanlar, Zuckerberg’in kendi Clubhouse’unu geliştirme konusunda kesin bir kararı olmasa, rakip bir uygulamada boy göstermesinin çok düşük bir ihtimal olduğu konusunda hem fikir.

Bu haberi de sevebilirsiniz: Clubhouse Çin’de yasaklandı!

Twitter da ‘Spaces’ ile Clubhouse’a rakip olacak

Twitter da Clubhouse’un başarısının farkında. Bu yeni sosyal medya trendinde geri kalmak istemeyen şirket, Spaces adlı özelliği bir süredir beta olarak denemekteydi. Dahası, Twitter bu konuda deneyimi olan Breaker adlı firmayı geçtiğimiz aylarda satın aldı. Başka bir deyişle, Twitter bu yeni trende tüm gücüyle giriş yapmak istiyor. Tıpkı Clubhouse gibi sesli odalar oluşturmaya imkan veren Spaces özelliğinin tüm kullanıcılara erişimine ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor. Dolayısıyla, Twitter vs. Clubhouse rekabetini izlemek için biraz daha bekleyecekmişiz gibi gözüküyor…

Kaynak: TheVerge