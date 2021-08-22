Haber
Clubhouse, Afganistan Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerini Gizledi
Sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Afganistan da bulunan binlerce kullanıcısının, hesap biyografilerini ve görsellerini silerek onları zarardan korumaya çalışıyor.
Afganistan’ın Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından, sosyal medya platformları kullanıcılarını korumaya çalışmak için adımlar atıyor. Sosyal ses uygulaması Clubhouse için ise, kötü kullanım için kullanan kişilerin bireysel kullanıcıları takip etmesini zorlaştırmaya çalışıyor.
Clubhouse binlerce Afganistan da bulunan kullanıcıların hesaplarındaki ayrıntıları sıfırladığını, bu süreçte biyografisini ve fotoğrafları sildiğini bildirdi. Değişiklik, bir süredir etkin olmayan hesaplar için geçerli olurken, aynı zamanda hesabın aramalarda bulunmasını da zorlaştırıyor.
Clubhouse’dan gelen bir bildirim, değişikliğin kullanıcı güvenliği için yapıldığını bildiriyor, ancak tüm unsurlar geri alınabilir. Mesaja göre kullanıcılar, belirli bir destek talebi göndererek ve ülkeden bahsederek hesaplarını daha keşfedilebilir hale getirmeyi seçebilirler.
Uygulamanın bir sözcüsü, hesap bilgilerinin silinmesinin herhangi bir takipçiyi etkilemediğini ve gerekirse tüm unsurların tamamen geri alınabileceğini söyledi. Ayrıca, sahte isimlerin insan hakları ve güvenlik amacıyla kullanılmasına izin verdiği için, ülkedeki kişiler tarafından takma adların kullanılabileceğini de öne sürüyor.
Diğer büyük sosyal ağlar, Taliban’ın devralmasının ardından hesapların nasıl kullanılabileceğini veya kötüye kullanılabileceğini sınırlamak için adımlar attı.
Facebook, Afganistan’daki hesapların arkadaş listelerini görüntüleme ve arama özelliğini engelledi. Facebook Güvenlik Politikası Başkanı Nathaniel Gleicher ise Twitter üzerinden bir bildiri yayınlayarak Afganistan’da bulunan kullanıcıları güvende tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını açıkladı ve ülkede bulunan insanların hesaplarını korumaları için yeni bir uygulamaya gittiklerini söyledi. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar hesaplarını daha hızlı bir şekilde kilitlemeleri için tek tıklama ile yapabilecekleri bir özelliği başlattıklarını açıkladı. Bu sayede profilleri kilitledikleri durumda arkadaşı olmayan kişiler profil fotoğraflarını indiremez, paylaşamaz ve zaman tünelinde bulunan gönderileri göremez. Ayrıca Facebook, ABD yasalarına göre terör örgütü olarak sınıflandırılması nedeniyle Taliban içeriğini aktif olarak yasaklıyor.
Gleicher şu an için Instagram’da korumaya yönelik gelişme olmadı ancak hesaplarını korumaları için çalışmaya başladıklarını açıkladı. Çalışmalar başarılı sonuçlandıktan sonra kullanıcılarına nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirmelerde bulunacağı söylüyor.
LinkedIn, Afganistan’daki kullanıcıların bağlantılarını gizledi ve yine kötü kullanıcıların olması nedeniyle Taliban veya Afgan hükümeti ile algılanan herhangi bir bağlantıyı gizleme seçeneğine gitti.
Twitter, etkilenen kullanıcılardan gelen istek üzerine arşivlenmiş tweetleri kaldırmak için İnternet Arşivi ile birlikte çalışıyor. Kullanıcıların kendilerini tehlikeye atabilecek bilgileri silmek için bir hesaba erişemedikleri durumlarda, Twitter, kullanıcı kontrolü tekrar ele geçirene kadar hesapları geçici olarak askıya alacaktır.
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Oyun
Computer Space ve Ötesi: Oyunların 50 Yılı
Şu anda milyarlarca dolarlık olan oyun endüstrisi, 1971’de bir grup üniversite öğrencisi tarafından yaratılan mütevazı bir atari makinesi olarak başladı.
O zamandan önce, video oyunları oynamak üniversite teknoloji kampüslerindeki küçük bilgisayar kurdu grupları için bir eğlenceydi. Ancak 1971’de Utah Üniversitesi’nde bir öğrenci olan Nolan Bushnell, bir oyun yapmak için Stanford Üniversitesi’nden bir araştırmacı olan Jim Stein ile bir araya geldi.
İkisi de bir üniversite laboratuvarında yürütülen Spacewar! adlı oyunun oyuncularıydı. Nolan’ın eğlence parklarında çalışma deneyiminden, ikili bir video oyununun atari versiyonunu yapma potansiyelini gördü.
Üzerinde birkaç yıl çalıştıktan sonra, bir atari şirketi olan Nutting Associates ile güçlerini birleştirdiler. Onların oyunu Computer Space, ilk kez Ağustos 1971’de fiziksel bir test çalışması için piyasaya sürüldü.
Fiberglas bir kabine inşa edilen basit uzay nişancı oyunu başarılı bir şekilde selamlandı. İlk atari video oyunu yapılmıştı.
Ama atari salonunun biplemelerinden ve patlamalarından, müzik ve filmin birleşiminden daha değerli bir endüstriye nasıl geldik?
Tarihçesine bir bakalım!
İçindekiler
1970’ler: Oyunların doğuşu
Computer Space’in piyasaya sürülmesinden sonra, on yıl içinde daha birçok oyun üretildi. En bilineni, günümüz standartlarına göre çok ilkel olmasına rağmen, şimdiye kadarki en ünlü atari oyunlarından biri olarak kabul edilen Pong’du. Bu yapım dünya çapında 35.000 adet satmaya devam etti.
Bu on yıl aynı zamanda 1978’de Japonya’da üretilen Space Invaders’ın piyasaya sürülmesine de tanık oldu. Yıl içinde 60.000 makine Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.
Evde oyun oynamaya alışmak biraz zaman alacaktı. Ancak Atari, 1975’te evde oynanabilecek bir Pong sürümünü piyasaya sürdü. Böylece, evde oyun oynamanın temellerini attı. Mattel ayrıca 1979’da Intellivision adlı portatif bir oyun konsolu yaptı.
1980’ler: Atari salonlarının altın çağı
1980’ler, neon aydınlatmalı eğlence salonlarının görüntüleri demekti. Bize Tetris, tüm zamanların en çok satan atari oyunu Pacman ve Ms Pac-man’i getiren 1980’lerdi.
Nintendo, ayrıca oyun salonlarının büyümesinden de yararlanarak Mario gibi ikonik maskotlar yarattı.
Ancak bu on yıl, 1983’teki video oyunu kazasında, hızla değişen endüstrinin ölümüne neredeyse tanık oldu.
Pazar doygunluğu ve evde oyun oynamaya olan ilginin azalması, 1983’te 3,2 milyar dolardan 1985’te sadece 100 milyon dolara düştü. Ancak o yıl, 61,9 milyon adet satan Nintendo NES’in piyasaya sürülmesiyle popülaritesi yeniden arttı.
1990’lar: Savaş, konsollar ve tartışmalar
Grafikler ve konsollar geliştikçe oyunlar artık daha iyi görünüyordu. Ancak bu gelişmeyi en iyi 1992’deki Mortal Kombat yakalamıştı.
Oyundaki grafik şiddet, dünyanın dört bir yanındaki aileleri şok etti ve oyunun popülaritesine rağmen, geliştiricileri Midway’i 1993’te video oyunu şiddetini tartışmak üzere bir duruşmaya sürükleyen Amerika Birleşik Devletleri Senatosu’na ulaştı. Bu, video oyunu yaş derecelendirmelerinin getirilmesine yol açtı.
On yıl, ayrıca PlayStation’dan Sonic ve Warcraft’a kadar birçok tanınmış satış haklarının piyasaya sürülmesine tanık oldu. Ama en önemlisi, Doom’un on yılıydı. Oyun, Mars’ta iblislerle savaşan bir askeri tasvir ediyor. Günümüzün en popüler oyun türü olan ve Call of Duty ve Battlefield gibi oyunların yolunu açan öncü birinci şahıs nişancı oyunu oldu.
1990’lar, Nintendo 64 için Superman 64’ün kritik ve ticari düşüşü ile tamamlandı. 90’larda tüm zamanların en kötü oyunlarından biri olarak kabul edildi. Ve bugün hala en kötü oyunlar listelerine hükmediyor.
2000’ler: Çevrimiçi bir devrim
2000’lerin başı, bize The Sims’i ve birçok ebeveynin belası olan mobil oyunları getiren on yıl oldu. Bunun yanı sıra, bu on yıl çevrimiçi oyunların adını duyurduğu on yıldı.
2001’de Microsoft, amiral gemisi Halo: Combat Evolved ile gelen Xbox adlı kendi konsolunu piyasaya sürdü. Bu konsol büyük bir hit oldu ve milyonlarca satmasına yardımcı oldu.
2004’teki devam oyunu Halo 2, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların rekabet etmesine ve birlikte oynamasına izin veren Xbox Live’ı getirdiği için gerçek bir devrimdi.
2000’ler aynı zamanda binlerce insanın Azeroth’ın kurgusal dünyasında birlikte oynamasını sağlayan devasa, çok oyunculu oyun World Of Warcraft’ın piyasaya sürüldüğü on yıldı. 2010’daki zirvesinde, 12 milyon aktif abonesi vardı.
Oyunlar da bu süre zarfında daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir hale geldi. Spor benzeri oyunlar oynamak için hareket kontrollerini kullanan Nintendo Wii, aileler ve şaşırtıcı bir şekilde sağlık uzmanları arasında popülerdi. Avustralya’daki felç hastanelerinin toplam %61’i bir Wii satın aldı ve Wii Fit de NHS tarafından onaylandı.
2010’lar: Loot kutuları ve bağımsız sevgililer
Son on yılda piyasaya sürülen en dikkate değer oyun şüphesiz Minecraft olmuştur.
İsveç’te yapılan 2011 bağımsız oyunu 200 milyondan fazla sattı. Ancak bunun için gösterişli grafiklere veya bir hikâyeye ihtiyaç duymadı.
Bir Lego koleksiyonunda yanlış gitmeyecek bir tarza sahip, devrim niteliğinde, rastgele bir 3D dünya kullanıyordu.
Bununla birlikte, on yıl aynı zamanda bir dizi kötü şöhretli uygulamanın, özellikle de loot kutularının yükselişinin artan önemini gördü.
2004 gibi erken bir tarihte ortaya çıkmalarına rağmen, 2000’lerin ortalarında, 2017’deki Star Wars Battlefront 2 gibi birçok oyun kadar ana akım haline geldiler.
Oyunculardan, ne alacaklarını bilmeden oyun içi avantajlar için gerçek para ödemelerini istiyordu. Bu da onlara avantaj sağlıyordu. Bu sistem, oyuncular tarafından “kazanmak için öde” olarak adlandırıldı.
Kumar ve oyun arasındaki bağlantı, on yılın büyük bir teması olmuştu. Counter-Strike: Global Offensive, küçük çocuklar arasında popüler olan oyun içi aksesuarlardan büyük ölçüde yarar sağladı. Ancak, birçok web sitesi kullanıcıların ticaret yapmasına ve kumar oynamasına izin veriyordu.
2016 yılında, Counter-Strike’ın geliştiricilerinden Valve, bu web sitelerini kapatmak ve oyuncuların oyunlarını kumarı etkinleştirmek için kullanmasını durdurmak için adımlar attı.
Aynı zamanda, bu on yılda, ev konsolu ve taşınabilir bir sistemin devrim niteliğindeki bir melezi olan Nintendo Switch piyasaya sürüldü. Ayrıca geliştiricilere 2019’da aksesuar ve diğer işlemlerde Epic 2,4 milyar dolar kazandıran ücretsiz bir oyun olan oyun devi Fortnite’ın piyasaya sürüldüğü on yıldı.
Pandemi etkisi
Salgın, Mart 2020’den beri çoğumuzu içeride tuttu ve artan video oyunları için mükemmel koşulları sağladı.
Endüstri uzmanları, oyun endüstrisindeki en büyük büyümenin çevrimiçi oyunlar olacağını tahmin ediyor.
Among Us gibi oyunlar pandemi döneminde büyük ilgi gördü. Arkadaşlarınızla evde, Zoom ve Discord gibi platformlarda oynamak için mükemmel oyunlar oldu.
Kasım 2020’de oyunun aylık 500 milyon aktif oyuncusu vardı. Dört kişilik bir geliştirici ekibi için fena olmayan bir sayı.
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Kripto Para
Solana Tabanlı Merkeziyetsiz Finans Protokolü Luna Yield 6.7 Milyon Dolar ile Kayıplara Karıştı!
Solana ağında kurulmuş merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Luna Yield’ın geliştiricileri, açılıştan 2 gün sonra müşterilerinden gelen 6.7 milyon dolar ile kayıplara karıştılar. İnternet sitelerini ve tüm sosyal medya hesaplarını kapatan geliştiriciler, aynı zamanda platformun havuzunda biriken tüm likiditeyi de çekmiş gözüküyor.
Bilinmeyen bir kaynağın Coindesk’e yaptığı açıklamaya göre Luna Yield geliştiricileri, Luna Yield’ın orjinal havuz adresindeki yaklaşık 6.7 milyon dolar değerindeki kripto paraları çalarak kaçtıkları belirtildi. Kripto paraların çalınma işlemi farklı farklı işlemlerle WBTC, WETH, LUNY ve USDT olarak anonim bir Tornado cüzdanına aktarılmış. WBTC ve WETH, Bitcoin ve Ethereum’un wrapped (sarılmış) tokenları. Wrapped Bitcoin (WBTC), fiyatı Bitcoin’le aynı olan ancak Ethereum ağında çalışan temsili bir coindir. Wrapped Ethereum (WETH) ise yine WBTC’ye benzer şekilde fiyatı Ethereum ile aynı ancak Bitcoin ağında çalışan tokendır. LUNY, Luna Yield platformunun kendi kripto parası. USDT ise değeri 1 dolar olan sabit bir kripto para.
Luna Yield, henüz bu hafta Salı günü hayata geçmişti ve Solana tarafından desteklenen fon toplama platformu SolPAD tarafından çıkan Solstarter’ın ardından ikinci IDO olma özelliğini taşıyordu. IDO, bir blok zinciri projesinin yeni kripto paralarını merkeziyetsiz bir platformda satışa sunarak para toplaması anlamına geliyor. Bu durumda da LUNY tokenı satışa sunulmuş idi.
Luna Yield’ın sosyal medya hesaplarının kapanmasının ardından, neredeyse 200 yatırımcı toplanıp hayal kırıklıklarını paylaşmak için Telegram’da “Luna Yield RUG PULL” adında bir kanal oluşturdular. Rug pull, kripto paralarla birlikte çıkmış bir terim. Türkçe’de ayağının altındaki halıyı çekmek gibi bir anlam taşısa da aslında desteğini çekmek, yarı yolda bırakmak gibi anlamlar taşıyor ve özellikle bu tarz durumlardaki gibi kripto paralarla yapılan hırsızlık veya dolandırıcılık olaylarında kullanılıyor. Dolandırıcı projeler ise yatırımcıları, yüksek faiz oranları vaat ederek kandırıyor.
The second IDO on Solpad Finance is live now!
To participate in the public sale for Luna Yield, click here: https://t.co/j6Lj26nsf6 pic.twitter.com/7LpueWzK8F
— SolPAD (@FinanceSolpad) August 16, 2021
Olayın ardından Luna Yield’ın çıkışından sorumlu olan SolPAD, Pazartesi günü Luna Yield’ın bir çok kez reklamını yaparak insanları yeni açılacak token satışına davet etmişti. Salı günü satışa açılan token ile geliştiriciler insanlardan paraları toplamaya başladı ve Cumartesi günü SolPAD’den gelen başka bir açıklama ile Luna Yield’ın faaliyetlerini durdurduğu, durumun araştırıldığı söylendi ve olayla bağlantısı olan kişilerden kendilerine bilgi verilmesi istendi. Olayın bir hırsızlık vakasının kesinleşmesi üzerine ise SolPAD, tüm sosyal medya hesaplarından bir bildiri yayımladı. Bildiride özetle yaşanan bu olayın kendi topluluklarına büyük bir zarar verdiği, hırsızların çaldıkları kripto paraları kullanamaması için gerekli herşeyi yaptıkları, kendi havuzları SolPAD Finance’in Luna Yield ile doğrudan bağlantısı olmadığı ve Luna Yield’ın yalnızca satışının başlayacağının reklamını yaptıkları, dolayısıyla hiçbir sorumluluk kabul etmedikleri belirtildi.
SolPAD, tüm bunların ardından yaptığı açıklama ile Luna Yield kampanyasına katılıp mağdur olan kişilere bir çeşit telafi planı hazırladıklarını söyledi. Hazırlanan telafi planının ise mağdurların Luna Yield’ı satın aldıkları miktarın %60’ının USDC biriminde kendilerine iade edilmesini kapsadığı öğrenildi.
Update on the compensation plan:
After internal discussion within Solpad Foundation, we have finalized the compensation plan for Luna Yield IDO participants.
— SolPAD (@FinanceSolpad) August 21, 2021
Kripto paralarda yaşanan dolandırıcılık olayları son bulmuyor ve azalmıyor. Dolayısıyla yatırımcılara, yeni ve henüz güvenilirliğini sağlamlaştırmamış olan platformlara yatırım yaparken çok dikkatli olunması ve risklerin farkında olunması öneriliyor.
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