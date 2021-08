Clubhouse, Afganistan Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerini Gizledi

Solana ağında kurulmuş merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Luna Yield’ın geliştiricileri, açılıştan 2 gün sonra müşterilerinden gelen 6.7 milyon dolar ile kayıplara karıştılar. İnternet sitelerini ve tüm sosyal medya hesaplarını kapatan geliştiriciler, aynı zamanda platformun havuzunda biriken tüm likiditeyi de çekmiş gözüküyor.

Bilinmeyen bir kaynağın Coindesk’e yaptığı açıklamaya göre Luna Yield geliştiricileri, Luna Yield’ın orjinal havuz adresindeki yaklaşık 6.7 milyon dolar değerindeki kripto paraları çalarak kaçtıkları belirtildi. Kripto paraların çalınma işlemi farklı farklı işlemlerle WBTC, WETH, LUNY ve USDT olarak anonim bir Tornado cüzdanına aktarılmış. WBTC ve WETH, Bitcoin ve Ethereum’un wrapped (sarılmış) tokenları. Wrapped Bitcoin (WBTC), fiyatı Bitcoin’le aynı olan ancak Ethereum ağında çalışan temsili bir coindir. Wrapped Ethereum (WETH) ise yine WBTC’ye benzer şekilde fiyatı Ethereum ile aynı ancak Bitcoin ağında çalışan tokendır. LUNY, Luna Yield platformunun kendi kripto parası. USDT ise değeri 1 dolar olan sabit bir kripto para.

Luna Yield, henüz bu hafta Salı günü hayata geçmişti ve Solana tarafından desteklenen fon toplama platformu SolPAD tarafından çıkan Solstarter’ın ardından ikinci IDO olma özelliğini taşıyordu. IDO, bir blok zinciri projesinin yeni kripto paralarını merkeziyetsiz bir platformda satışa sunarak para toplaması anlamına geliyor. Bu durumda da LUNY tokenı satışa sunulmuş idi.

Luna Yield’ın sosyal medya hesaplarının kapanmasının ardından, neredeyse 200 yatırımcı toplanıp hayal kırıklıklarını paylaşmak için Telegram’da “Luna Yield RUG PULL” adında bir kanal oluşturdular. Rug pull, kripto paralarla birlikte çıkmış bir terim. Türkçe’de ayağının altındaki halıyı çekmek gibi bir anlam taşısa da aslında desteğini çekmek, yarı yolda bırakmak gibi anlamlar taşıyor ve özellikle bu tarz durumlardaki gibi kripto paralarla yapılan hırsızlık veya dolandırıcılık olaylarında kullanılıyor. Dolandırıcı projeler ise yatırımcıları, yüksek faiz oranları vaat ederek kandırıyor.

The second IDO on Solpad Finance is live now!

To participate in the public sale for Luna Yield, click here: https://t.co/j6Lj26nsf6 pic.twitter.com/7LpueWzK8F

— SolPAD (@FinanceSolpad) August 16, 2021