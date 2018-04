Cloudflare DNS’i Türkiye’de engellendi bile!

Cloudflare, dün itibarıyla ‘hızlı ve güvenli’ mottosuyla öne çıkan yeni DNS’i 1.1.1.1‘i duyurmuştu. Yeni DNS’in anlatıldığı blog gönderisinde Türkiye’ye de atıfta bulunulmuş ve 2014 yılında Twitter’a uygulanan erişim engeli sebebiyle DNS’in önemi vurgulanmıştı.

DNS’in sunulmasından sadece 1 gün sonra, Türkiye’de servise filtre uygulandı bile!

Turkey Blocks tarafından yapılan araştırma sonucunda yeni DNS’in halihazırda Türkiye tarafından filtrelendiği ortaya çıktı. Aşağıdaki ekran görüntüsünden görebileceğiniz üzere Wikipedia ve Hollanda ulusal yayıncısı NOS ile birlikte bazı farklı siteler DNS’te filtrelenmiş durumda.

Confirmed: New @Cloudflare 1.1.1.1 DNS service filtered in #Turkey on day of launchhttps://t.co/dF7pFtpibN pic.twitter.com/hwMvM493Zp

— Turkey Blocks (@TurkeyBlocks) 1 Nisan 2018