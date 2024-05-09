Otomobil dünyasında değişik şeyler görmeye alışkınız. Ancak bu sefer Citroën, işi biraz abarttı. Markanın daha önce birçok ticari araç çıkardığına şahit olmuştuk. Ancak geldiğimiz noktada bugün marka, Citroën Relay Back to Back isimli yeni çift kafalı minibüsünü piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Citroën Relay Back to Back neler sunuyor?

Markanın yeni ticari aracı Relay Back to Back, isminden de anlaşılacağı üzere iki kafaya sahip olmasıyla öne çıkıyor. Görseller photoshop gibi görünse de esasında tamamen gerçekler.

Bu ticari aracın temel amacı kendileri ticari araç yapmak isteyen kişilere satmak. Aracın arkası bulunmadığı için araç istenilen şekilde düzenlenebilir. Karavan yapmak isteyenler ona uygun şase, minibüs yapmak isteyenler sadece ona özel şase yaptırabilir. Ya da görseli ilk gördüğümüzde hepimizin aklına geldiği gibi araçla halat çekmece yapılabilir. Tamamen kullanıcının hayal gücüne kalıyor.

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Bunu yapan ilk marka Citroën de değil. Başka bir Stellantis markası olan Peugeot’nun da mekanik olarak ilgili Boxer Back to Back ile aynı şeyi yaptığını görebiliriz. Bu tamamen bir kazan-kazan durumu. Üretici ekstradan şase üretmek zorunda kalmıyor. Bu sayede de kullanıcılar aracın şasesini kendi kullanım amacına göre dizayn etmek zorunda kalmıyor. Ancak yine de ilginç bir tasarım.