Google, Arama için Asistan, Gemini, Lens ve Circle to Search gibi özellikler ekleyerek hizmeti en iyi Android cihazlarda daha sezgisel ve erişilebilir hale getiriyor. Bu özellikler, kullanıcılara çeşitli araçlar sunarak arama deneyimini zenginleştiriyor. Circle to Search, Samsung Galaxy S24 serisiyle birlikte duyurulmuştu ve başlangıçta Samsung’a özeldi, ancak şimdi diğer cihazlarda da mevcut. Bu işlevsellik, ekranınızdaki görsellerin aranmasına izin veriyor ve bir uygulama araştırmacısı, sesli arama düğmesini de etkinleştirmeyi başardı.

İçindekiler Circle to Search artık sesli arama yapabilecek

Circle to Search artık sesli arama yapabilecek

Adını hatırlayamadığınız bir şarkıyı tarif etmek veya yabancı bir dilde anında çeviri yapmak bazen zorlayıcı olabilir. Google, bu durumlar için geliştirilmiş özel uygulamalara sahip olsa da, Asistan da bu görevleri aynı derecede iyi yönetebiliyor; bir kafede çalan şarkının adını sorabilir veya sadece bir melodi mırıldanarak sonuç alabilirsiniz.

Circle to Search could soon get an audio upgrade The audio search button which you can see in the screenshot is not functional yet and I am not sure what it could be used for. ✅ Read – https://t.co/R1HChcsfAA#ApkTeardown #Google #Android pic.twitter.com/gDpXs1IMHX — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) June 18, 2024

Circle to Search, bir tarayıcıdaki Lens veya ters görüntü aramaya benziyor, ancak bu hizmet yakında Gemini gibi çok modlu girişi kabul edebilir ve ses girişine de yardımcı olabilir. Popüler uygulama araştırmacısı @AssembleDebug, X’te (eski adıyla Twitter) uygulamanın 15.24.28.29 beta sürümünde arama düğmesinin yanında görünen yeni bir ses girişi düğmesinin ekran görüntüsünü paylaştı.

Düğme varsayılan olarak görünmese de, ilgili kullanıcı arayüzü bileşenlerini etkinleştirmeyi başardılar. Ancak düğmeye basıldığında ne yapacağı henüz açıklanmıyor. Bir olasılık, tıpkı Lens’te görülen işlevsellik gibi, sesli komut kullanarak aramayı hassaslaştırmanıza olanak tanıyarak çok modlu girişi etkinleştirme ihtimalidir.

İlginizi çekebilir: BENFARGA Orchestra Kulaklık İnceleme | Hem yerli, hem kaliteli!

Alternatif olarak, Asistan gibi sesli aramayı kolaylaştırabilir, böylece yakınınızda çalan şarkıları bulabilir veya Circle to Search’ün tüm avantajlarıyla basit bir sesli arama yapabilirsiniz. Google’ın birçok özelliği birbiriyle örtüşüyor, ancak Circle’a daha fazla Asistan veya Gemini benzeri özellikler eklemesi şaşırtıcı olmaz. Önümüzdeki aylarda bu ilginç ekleme hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.