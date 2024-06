Google, Arama için Asistan, Gemini, Lens ve Circle to Search gibi özellikler ekleyerek hizmeti en iyi Android cihazlarda daha sezgisel ve erişilebilir hale getiriyor. Bu özellikler, kullanıcılara çeşitli araçlar sunarak arama deneyimini zenginleştiriyor. Circle to Search, Samsung Galaxy S24 serisiyle birlikte duyurulmuştu ve başlangıçta Samsung’a özeldi, ancak şimdi diğer cihazlarda da mevcut. Bu işlevsellik, ekranınızdaki görsellerin aranmasına izin veriyor ve bir uygulama araştırmacısı, sesli arama düğmesini de etkinleştirmeyi başardı.

Adını hatırlayamadığınız bir şarkıyı tarif etmek veya yabancı bir dilde anında çeviri yapmak bazen zorlayıcı olabilir. Google, bu durumlar için geliştirilmiş özel uygulamalara sahip olsa da, Asistan da bu görevleri aynı derecede iyi yönetebiliyor; bir kafede çalan şarkının adını sorabilir veya sadece bir melodi mırıldanarak sonuç alabilirsiniz.

Circle to Search could soon get an audio upgrade

The audio search button which you can see in the screenshot is not functional yet and I am not sure what it could be used for.

