2020 yılının başlarında Çin’in önemli şirketlerinden Huawei Amerika tarafından ambargo edilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletlerinin açıklamasına göre ambargonun sebebinin Huawei’in Çin hükümetine çalışıp Amerika’da ajanlık faaliyetleri yürütmesi idi. Ancak ambargonun asıl sebebinin bu değil Çin’in 5G teknolojisinde çok ileri gitmesi olduğu oldukça aşikar. Huawei üç yıldır Amerikan ambargosu altında. Çinli şirket, Google’ın Android’i ve diğer servisleri başta olmak birçok Amerikan ürününü kullanamıyor. Hatta şirketin piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarda Snapdragon yonga setlerinin 4G’li versiyonlarına sahip olduğuna bile şahit olduk.

Geldiğimiz noktada bugün Amerikan hükümeti Japonya, Hollanda ve Güney Kore gibi birçok müttefikin Çin’in teknolojik ilerlemesini engellemek için uğraşıyor. Biden yönetimi, Çin’in özellikle Yapay Zeka ve fütüristik teknoloji alanındaki teknolojik ilerlemesinden endişe duyuyor ve ilerlemesini yavaşlatmak için Çin’e teknoloji ihracatına yaptırımlar uyguluyor.

Avrupa Komisyonu da siber güvenlik endişelerini gerekçe göstererek çalışanlarının Çin’e ait sosyal medya uygulaması TikTok’u işle ilgili cihazlarında kullanmalarını yasaklayarak Biden yönetimine katıldı. Avrupa Birliği; Huawei’yi veya diğer 5G ekipman satıcılarını açıkça yasaklamasa da, Birleşik Krallık, Huawei’nin ülkede yeni sözleşmeler yapmasını yasakladı.

Geçtiğimiz saatlerde yapılan bir açıklamada ise Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, hükümetin telekomünikasyon teknoloji tedarikçileri hakkında genel bir inceleme yürüttüğünü ve potansiyel tehditlerin bir taslak listesini hazırladığını söyledi. Ancak bakanlığın belirli bir üreticiyi veya şirketi hedef almadığını söyledi. Yani ilerleyen günlerde bir Alman ambargosu görecek olursak bu ambargo sadece Huawei kanadı için değil başka Çinli şirketler için de olabilir. Eğer yasak uygulanırsa Almanya’daki telekomünikasyon operatörlerinin 5G ağlarında Huawei ve ZTE gibi belirli Çinli şirketlerin bileşenlerini kullanmasını engellenecek.