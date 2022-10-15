Dünyanın en önemli yarı iletken araç üreticilerinden biri olan ASML, Washington’ın en son ihracat kısıtlamaları küresel yonga endüstrisini vurmaya başladığından, ABD çalışanlarına Çinli müşterilere hizmet vermeyi bırakmalarını söyledi.

Hollandalı firma bir notta, Amerikan vatandaşları, yeşil kart sahipleri ve ABD’de yaşayan yabancı uyruklular da dahil olmak üzere herhangi bir ABD personelinin “Çin’deki gelişmiş fabrikalara belirli hizmetler sağlamasının yasak olduğunu” söyledi.

ASML’in ABD çalışanları, “doğrudan veya dolaylı olarak, Çin’deki herhangi bir müşteriye hizmet vermekten, nakliye yapmaktan veya destek sağlamaktan bir sonraki duyuruya kadar kaçınmalıdır. ASML, bu kısıtlamadan hangi belirli fabrikaların etkilendiğini aktif olarak değerlendirmektedir.”

Bir şirket sözcüsü, sosyal medyada dolaşan ASML notunun gerçek olduğu tarafından doğruladı.

ASML, yarı iletken tedarik zincirindeki en kritik şirketlerden biridir. Çünkü dünyadaki en gelişmiş yongaları yapmak için gereken bir makineyi üretir. Hollanda merkezli firma, dünyanın en gelişmiş yonga üreticisi olan TSMC gibilerin kullandığı bu ekstrem ultraviyole litografi makinelerini yapan dünyadaki tek firmadır.

Geçen hafta ABD hükümeti, Çin’i temel yongalardan ve yarı iletken üretim ekipmanlarından kesmeyi amaçlayan kapsamlı kurallar çıkardı. Bu kuralların bir parçası olarak, askeri kullanımlar da dahil olmak üzere Çin’de belirli yongaları geliştirmek veya üretmeyi destekleyen “ABD’li kişiler”, bunu yapmak için bir lisansa ihtiyaç duyuyor.

Kural görünüşte oldukça geniş kapsamlı ve şirketler pratikte bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyorlar. Şirket, notunda “Yeni düzenlemeleri ve bunların ASML üzerindeki etkisini değerlendirmek için özenle çalışıyoruz.” dedi.

Bu arada ABD, dünyanın en büyük yonga üreticilerinden bazılarına yeni bordürlerinden muafiyetler de verdi. Nikkei’in bildirdiğine göre TSMC, Amerikan yonga üretim ekipmanını satın almaya ve Çin’deki üretim tesisine göndermeye devam etmek için bir yıllık lisans aldı. TSMC’nin Nanjing, Çin tesisindeki operasyonları daha az gelişmiş yongalar içindir.

Washington, özellikle Çin’in askeri uygulamalarda, yapay zekada veya süper bilgi işlemde kullanabileceği en gelişmiş yongalara erişim elde etmesinden endişe duyuyor.

Korea Times’ın haberine göre, Güney Koreli yonga üreticileri Samsung ve SK Hynix de Çin fabrikalarına lisans almadan ekipman göndermeye devam etmek için ABD’den bir yıllık feragatname aldı. SK Hynix yaptığı açıklamada, şirketin, mevcut tedarikçilerin ve iş ortaklarının yanı sıra “daha fazla lisans gerekliliği olmaksızın Çin’deki mevcut entegre devre üretimini bir yıl boyunca sürdürmek için gerekli faaliyetlerde bulunmaya” yetkili olduğunu doğruladı.