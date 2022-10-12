Asya’nın önde gelen bilgisayar yongası üreticilerinin hisseleri, Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin’e teknoloji satışını kısıtlamak için yeni sert önlemler açıklamasının ardından düştü.

ABD, Amerikan firmalarının bilgisayarlar ve yapay zeka için kullanılan belirli yongaları Çinli firmalara satmasını yasaklayacağını söyledi. Cuma günü açıklanan kurallar, Amerikan ekipmanı kullanan ABD dışı şirketlerin satışlarını da hedefliyor.

Teknoloji firmaları da küresel ekonomi yavaşlarken talebin düştüğünü gördü. Salı günü, Tayvanlı yonga üreticisi TSMC’nin hisseleri %8’den fazla değer kaybetti. Japon yonga üreticisi Tokyo Electron %5,5 ve Güney Koreli Samsung Electronics ise %1,4 değer kaybetti.

Düşüşler, Tayvan, Japonya ve Güney Kore borsalarının pazartesi günü resmi tatiller nedeniyle kapalı olmasının ardından yeniden açılmasının ardından geldi. Asya’nın başka yerlerinde, Çin’in en büyük yonga üreticisi SMIC’nin hisseleri Hong Kong’da %4 düştü.

Düzenlemelere göre ABD şirketleri, Çinli yonga üreticilerine daha gelişmiş yongalar üretebilecek ekipman tedarik etmek için bir lisans başvurusunda bulunmak zorunda kalacak. Washington, kuralların Çin askeri ve teknolojik ilerlemelerini engellemeyi amaçladığını söyledi.

Hemen yürürlüğe giren önlemlerden bazıları, ABD’nin on yıllardır Çin’e teknoloji ihraç etme politikasındaki en büyük değişimlerden birine işaret ediyor. ABD’de pazartesi günü, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yonga üreticileri Intel, Nvidia, Qualcomm ve Advanced Micro Devices hisselerinin düşmesiyle Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyesinde kapandı.

Son haftalarda bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar elektronik ürünlere yönelik düşük talep nedeniyle dünya genelindeki teknoloji hisseleri de darbe aldı. Cuma günü, Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kârında %32’lik bir düşüşle karşı karşıya olduğunu belirtti. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi, tüketici elektroniğine olan talebin zayıflaması nedeniyle küresel bellek yongası fiyatları düştüğü için mikroişlemci üretim işinden elde edilen kârın düştüğünü söyledi.

Nomura araştırma analistleri Sonal Varma ve Si Ying Toh, “Yonga düşüşü, ileride daha derin bir ihracat düşüşü olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar, ihracat büyümesi eylül ayında Hindistan’da zaten negatife döndü. Ancak daha fazla Asya ekonomisindeki ihracat büyümesinin 4. çeyrekte negatife döneceğine dair kanıtlar artıyor” dedi.