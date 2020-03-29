Çinli lüks telefon üreticisi 8848 yeni telefonu Titanium M6 5G’yi tanıttı!

Çinli lüks telefon üreticisi 8848 yeni telefonu Titanium M6 5G modelini tanıttı. Amiral gemisi telefonların donanımsal özelliklerine sahip olan cihaz, tasarımı ve arka tarafındaki ikinci ekranı ile kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor.

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Titanium M6 5G bizlere neler sunuyor?

8848 Titanium M6 5G gücünü en yeni Qualcomm işlemcisi olan Snapdragon 865 yonga setinden alıyor. Bu yonga seti ile birlikte SA/NSA çift modlu 5G bağlantısı desteği sunmakta. Yeni tanıtılan akıllı telefon, LPDDR5 tipi yüksek hızlı RAM’e ve UFS 3.0 standartlarını destekleyen dahili depolama birimine sahip. Teknik özelliklerine bakacak olursak cihaz iyi görünmenin yanı sıra kullanıcılara güçlü bir performans da sunmakta.

Telefonu diğer amiral gemisi modellerden ayıran özelliği çift ekranlı kuruluma sahip olması. Ön tarafta 6,01 inç büyüklüğünde sıradan bir ekran ile gelen telefon arka tarafında kullanıcılara 1,19 inç büyüklüğünde ikinci bir ekran sunmakta.

8848 Titanium M6 5G arka tarafında kullanıcılara 3’lü kamera kurulumu sunuyor. 100MP birincil sensörü ile birlikte cihaz 4K video kaydı desteğine sahip. Ön tarafında ise tek bir öz çekim kamerasına sahip. Telefon ayrıca WiFi 6 ve kablosuz şarj desteğine sahip. Batarya tarafında ise 4380mAh kapasiteli bir pil tercih edilmiş.

Titanium M6’nın birbirinden farkı 11 versiyona sahip!

Diğer telefon üreticilerinden görmeye pek alışkın olmadığımız şekilde 11 farklı versiyona sahip telefon 1800 dolar (12999 yuan) ile 4200 dolar (29999 yuan) arasında değişen fiyatlara sahip.

Titanyum alaşımı; deri tasarımı 8GB RAM ve 265GB depolama içeriyor. Fiyatı 1800 dolar (12999 yuan).

ve depolama içeriyor. Fiyatı (12999 yuan). Titanyum alaşımlı altın kaplama; sentetik yakut tasarımı 8GB RAM ve 512GB depolama içeriyor.Fiyatı 2400 dolar (16999 yuan).

ve depolama içeriyor.Fiyatı (16999 yuan). Titanyum alaşımlı altın kaplama; doğal elmas ile birlikte Tibet sığır derisi, sari safir ve sentetik yakut içeren tasarımı 12GB RAM ve 512GB depolama içeriyor. Fiyatı ise 2800 dolar (19999 yuan).

ve depolama içeriyor. Fiyatı ise (19999 yuan). Titanyum alaşımlı altın kaplama; Gesang kırmızı kertenkele derisi ve sentetik yakut içeren tasarımı 12GB RAM ve 1TB depolama ile sunuluyor. Fiyatı ise 3300 dolar (23999 yuan).

ve depolama ile sunuluyor. Fiyatı ise (23999 yuan). Titanyum alaşımlı altın kaplama; derin uzay mavisi timsah derisi, sentetik yakut ve doğal sari safir içeren modeli 12GB RAM ve 1TB depolama ile sunuluyor. Fiyatı 4200 dolar (29999 yuan).

ve depolama ile sunuluyor. Fiyatı (29999 yuan). Titanyum alaşımlı altın kaplama; yıldızlı siyah kertenkele derisi, sentetik yakut ve doğal sarı safir içeren modeli 12GB RAM ve 1TB depolama içeriyor. Fiyatı 3300 dolar (23999 yuan).

ve depolama içeriyor. Fiyatı (23999 yuan). Titanyum alaşımlı altın kaplama; skyrim mavisi kertenkele derisi, sentetik yakut ve doğal sarı safir içeren modeli 12GB RAM ve 1TB depolama içeriyor. Fiyatı 3300 dolar (23999 yuan).

ve depolama içeriyor. Fiyatı (23999 yuan). Titanyum alaşımlı altın kaplama; danxia kırmızı deri ile birlikte doğal elmas, sarı safir ve sentetik yakut içeren modeli 12GB RAM ve 512GB depolama içeriyor. Fiyatı ise 2800 dolar (19999 yuan).

ve depolama içeriyor. Fiyatı ise (19999 yuan). Titanyum alaşımlı altın kaplama; mavi deri ile birlikte doğal elmas, sarı safir ve sentetik yakut içeren modeli 12GB RAM ve 512GB depolama içeriyor. Fiyatı ise 2800 dolar (19999 yuan).

Tüm bu modeller ek olarak Titanium M6 5G’nin kahverengi ve siyah timsah derisi ile tasarlanmış modelleri de mevcut.