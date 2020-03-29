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Çinli lüks telefon üreticisi 8848 yeni telefonu Titanium M6 5G’yi tanıttı!
Çinli lüks telefon üreticisi 8848 yeni telefonu Titanium M6 5G modelini tanıttı. Amiral gemisi telefonların donanımsal özelliklerine sahip olan cihaz, tasarımı ve arka tarafındaki ikinci ekranı ile kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor.
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Titanium M6 5G bizlere neler sunuyor?
8848 Titanium M6 5G gücünü en yeni Qualcomm işlemcisi olan Snapdragon 865 yonga setinden alıyor. Bu yonga seti ile birlikte SA/NSA çift modlu 5G bağlantısı desteği sunmakta. Yeni tanıtılan akıllı telefon, LPDDR5 tipi yüksek hızlı RAM’e ve UFS 3.0 standartlarını destekleyen dahili depolama birimine sahip. Teknik özelliklerine bakacak olursak cihaz iyi görünmenin yanı sıra kullanıcılara güçlü bir performans da sunmakta.
Telefonu diğer amiral gemisi modellerden ayıran özelliği çift ekranlı kuruluma sahip olması. Ön tarafta 6,01 inç büyüklüğünde sıradan bir ekran ile gelen telefon arka tarafında kullanıcılara 1,19 inç büyüklüğünde ikinci bir ekran sunmakta.
8848 Titanium M6 5G arka tarafında kullanıcılara 3’lü kamera kurulumu sunuyor. 100MP birincil sensörü ile birlikte cihaz 4K video kaydı desteğine sahip. Ön tarafında ise tek bir öz çekim kamerasına sahip. Telefon ayrıca WiFi 6 ve kablosuz şarj desteğine sahip. Batarya tarafında ise 4380mAh kapasiteli bir pil tercih edilmiş.
Titanium M6’nın birbirinden farkı 11 versiyona sahip!
Diğer telefon üreticilerinden görmeye pek alışkın olmadığımız şekilde 11 farklı versiyona sahip telefon 1800 dolar (12999 yuan) ile 4200 dolar (29999 yuan) arasında değişen fiyatlara sahip.
- Titanyum alaşımı; deri tasarımı 8GB RAM ve 265GB depolama içeriyor. Fiyatı 1800 dolar (12999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; sentetik yakut tasarımı 8GB RAM ve 512GB depolama içeriyor.Fiyatı 2400 dolar (16999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; doğal elmas ile birlikte Tibet sığır derisi, sari safir ve sentetik yakut içeren tasarımı 12GB RAM ve 512GB depolama içeriyor. Fiyatı ise 2800 dolar (19999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; Gesang kırmızı kertenkele derisi ve sentetik yakut içeren tasarımı 12GB RAM ve 1TB depolama ile sunuluyor. Fiyatı ise 3300 dolar (23999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; derin uzay mavisi timsah derisi, sentetik yakut ve doğal sari safir içeren modeli 12GB RAM ve 1TB depolama ile sunuluyor. Fiyatı 4200 dolar (29999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; yıldızlı siyah kertenkele derisi, sentetik yakut ve doğal sarı safir içeren modeli 12GB RAM ve 1TB depolama içeriyor. Fiyatı 3300 dolar (23999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; skyrim mavisi kertenkele derisi, sentetik yakut ve doğal sarı safir içeren modeli 12GB RAM ve 1TB depolama içeriyor. Fiyatı 3300 dolar (23999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; danxia kırmızı deri ile birlikte doğal elmas, sarı safir ve sentetik yakut içeren modeli 12GB RAM ve 512GB depolama içeriyor. Fiyatı ise 2800 dolar (19999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; mavi deri ile birlikte doğal elmas, sarı safir ve sentetik yakut içeren modeli 12GB RAM ve 512GB depolama içeriyor. Fiyatı ise 2800 dolar (19999 yuan).
Tüm bu modeller ek olarak Titanium M6 5G’nin kahverengi ve siyah timsah derisi ile tasarlanmış modelleri de mevcut.
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OnePlus 8 serisi dikkat çekici renkler ile gelecek!
OnePlus 8 tasarım çizimleri bu hafta sonu sızdırıldı. Tanıtımı yaklaşan telefon için resmi tasarımları olduğu iddia edilen görsellerde yenilikçi renkler görüyoruz.
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OnePlus 8 serisi dikkat çekici renkler ile gelecek!
Sızdırılan yeni görseller OnePlus 8 serisinin tasarımı hakkında daha önce sızdırılan render görüntüleri ile eşleşiyor. OnePlus 7 serisinde telefonların ön tarafında gördüğümüz çentik yapısı yerini sol üst köşesinde delik şeklinde kameraya bırakmış durumda. Sızıntılara göre cihazın ekran kasa oranı da oldukça yükselmiş görünüyor. Son olarak telefon arka tarafında üçlü kamera kurulumu ve şirketin logosu yer alıyor.
Hafta sonu elde edilen sızıntılara göre telefonun arka tarafında yenilikçi renkler göreceğiz. OnePlus 8 serisi cihazların en çarpıcı renklerinden biri üstte mor olarak başlayan ve altta açık sari bir renk tonuna yavaş yavaş değişen çok renkli tasarımı olacak gibi gözüküyor. Daha önce birçok teknoloji sızıntısı ile ismini duyduğumuz Ishan Agarwal Twitter sayfasında bu tasarımın renk adının “Yıldızlararası Işıma” olduğu iddia ediliyor.
Sızıntılara göre OnePlus 8 serisi yeşilin daha önce görmeye alışkın olmadığımız bir tonuna sahip modeli ile de şaşırtıyor. Agarwal cihazın bu renginin “Buzul Yeşili” olarak adlandırılacağı bilgisine sahip olduğunu söyledi. Serinin son rengi de “Onyx Siyah” olarak etiketleneceği bildirilen temel siyah olacak. OnePlus tarafından henüz bu sızıntılar ve isimlendirmeler konusunda bir onaylama gelmedi ancak bu tip sızıntıların doğru çıktığını daha önce birçok defa görmüştük. Yine de sızıntılara şüphe ile yaklaşmak faydalı olacaktır.
Peki merakla beklenen OnePlus 8 serisi ne zaman resmi olarak tanıtılacak? Şu anda şirket tarafından doğrulanmamış raporların çoğu telefonların Nisan ayı ortasında bir tarihte duyurulacağını iddia ediyor. Kullanıcıların merakla beklediği OnePlus’ın, yeni telefonlarını önümüzdeki haftalarda tanıtmasını bekleyebiliriz.
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OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’nun özellikleri sızdırıldı!
15 Nisan’da internet üzerinden çevrim içi tanıtılması planlanan OnePlus 8 serisinin teknik detayları bugün sızdırıldı. Serinin Pro modeline gelen kablosuz şarj ve IP68 sertifikası gibi ek özellikler OnePlus hayranlarını oldukça mutlu edecek.
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OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro bizlere neler sunuyor?
OnePlus’ın bu yılki amiral gemisi modelleri kullanıcılar tarafından heyecan ile bekleniyor. Şirket gelecek olan modeller için 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı gibi bazı bilgileri daha önce paylaşmıştı. Şimdi daha önce de benzer sızıntılarla adını duyduğumuz Ishan Agarwal tarafından hem OnePlus 8 hem de 8 Pro için neredeyse bütün teknik özellikler paylaşıldı. Bu sızıntıya bakarak şirketin aynı anda iki model tanıtmaya devam edeceğini ve tabii ki Pro modelinin daha iyi özellikler ile geleceğini söyleyebiliriz. OnePlus 8 Pro modelinde hayranları tarafından uzun süredir talep edilen ciddi yenilikler görülüyor.
Sızıntılara göre OnePlus 8 Pro QHD+ çözünürlükte 120Hz ekran ile gelirken OnePlus 8 90Hz tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlükte bir ekran ile gelecek. Daha önce şirketin yeterince hızlı olmadığını düşündüğü için kablosuz şarj teknolojisini kullanmadığını biliyorduk. OnePlus 8 ailesinde en önemli yeniliklerden biri Pro modelinin 30W kablosuz şarj desteği ile gelmesi. Bu değer günümüzde bir çok telefonun ve OnePlus 8 Pro modelinin kablolu şarj hızlarıyla aynı. Bu nedenle şirketin kablosuz şarj teknolojisinin hazır olduğunu düşünmeye başladığını söyleyebiliriz. Ek olarak Pro modeli ters kablosuz şarj özelliğini de desteklemekte.
OnePlus’ın yeni serisi ile birlikte getireceği bir diğer yenilik ise Pro modeline IP sertifikası almak olacak. Daha önce şirket cihazlara IP sertifikası almanın maliyet eklediğini belirtmiş ve OnePlus 7’yi bir kova su içerisine atarak bu konu ile alay etmişti. Ancak bu sefer OnePlus 8 Pro amiral gemisi modellerde görmeye alışkın olduğumuz IP68 sertifikası ile geliyor. Serisinin diğer modeli OnePlus 8 ise IP sertifikasına sahip değil.
Serinin diğer özellikleri
Cihazlar arasındaki farklılıklar kamera konusunda da devam ediyor. Pro modelinin arka tarafında bizleri iki adet 48MP sensör, 8MP sensör ve 5MP kameralı dörtlü bir kurulum beklerken normal varyantı ise arka tarafında 48MP kamera, 16MP ve 2MP sensörler ile üçlü kamera kurulumuna sahip. Her iki telefon da 16MP ön kameraya sahip.
Tüm bunları yanı sıra telefonlar 2020 yılı amiral gemisi modellerde görmeye alışkın olduğumuz Snapdragon 865 yonga seti ve 128GB /256GB dahili UFS 3.0 standartlarını destekleyen depolama birimleri içeriyor. Telefonların 8GB veya 12GB RAM’e sahip modelleri mevcut. Pil kapasiteleri ise OnePlus 8 Pro’da 4.510mAh ve OnePlus 8’de 4.300mAh.
Sızıntıların doğru olduğunu varsayarak belirsiz olan tek bilginin cihazların fiyatları olduğunu söyleyebiliriz. Serinin Pro modeline getirilen ek özellikler ile birlikte fiyatında da ciddi bir artış beklemek yanlış olmaz.
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ZTE, 5G destekli Axon 11’i tanıttı!
ZTE bugün erken saatlerde 5G destekli telefonu Axon 11’i tanıttı. Cihaz gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alıyor.
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ZTE Axon 11’in fiyatı ve özellikleri
Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE bugün 5G destekli orta sınıf telefonu Axon 11’i nispeten uygun bir fiyat ile tanıttı. Şirketin bu hamlesi orta sınıf bandında ve altında 5G destekleyen cihazların yaygınlaşabilmesi için önemli bir adım.
Yeni Axon 11 5G, bizleri ön tarafında su damlası şeklinde bir çentik ve 20MP ön kamera ile karşılıyor. Cihaz 6.47-inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğe sahip Amoled bir panel ile birlikte geliyor. Ek olarak telefon kavisli bir ekran yapısı ile kullanıcılara daha iyi bir ekran deneyimi sunuyor. Axon 11 5G modeli gücünü 7nm üretim süreci ile üretilmiş Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Ayrıca 8GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar depolama imkanları sunabilmekte. Telefonun arkasında 64MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunan dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.
Orta sınıf 5G telefonu olarak ifade edebileceğimiz Axon 11 ayrıca Qualcomm Quick Charge 4+ desteği ve ekran içerisine gizlenmiş parmak izi sensörüne sahip. Cihaz 4.000mAh batarya ve Android 10’la birlikte 2020’de tanıtılan cihazlardan beklenilen standartları kullanıcılarına sunuyor.
ZTE Axon 11 5G, 6GB/ 128GB sürümü 380 dolar (2.698 yuan) ve 8GB/128GB sürümü 420 dolar (2.998 yuan) fiyat etiketi ile Çin’de ön siparişe açıldı. Son olarak 8GB/256GB sürümü 480 dolar (3.398 yuan) fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuldu. ZTE Axon 11 5G modelini Çin dışındaki pazarlara sunmak için herhangi bir duyuru henüz yapmadı.