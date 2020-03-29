2020 Detroit Otomobil Fuarı iptal edildi!

Resmi adı Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı olan ve genellikle Detroit Otomobil Fuarı olarak bilinen etkinlik iptal edildi.

İlginizi çekebilir: OnePlus 8 serisi dikkat çekici renkler ile gelecek!

reklam

2020 Detroit Otomobil Fuarı COVID-19 salgını ile mücadele etmek için iptal edildi!

COVID-19 salgını nedeniyle bir başka büyük otomobil fuarı daha iptal edildi. Bu defa etkinliğin iptal edilme nedeni zamanlamasından çok salgın ile mücadeleyi desteklemek. Organizatörler Detroit Otomobil Fuarı’nı (Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı) iptal ettiler çünkü fuar alanı Corona virüs salgını ile mücadele için hastaneye çevrilecek. Yapımcılar diğer etkinlikler ile tarih çakışması yaşamamak için fuarı 2021 Ocak’tan Haziran’a taşıdı. Etkinliğin Haziran’a ertelenmesinin bir diğer nedeni ise bölgenin kış aylarında sert bir iklime sahip olması. Bu sayede açık hava etkinlikleri ve test sürüşü imkanları kısıtlanmamış olacak.

Etkinliğin uygulayıcı yöneticilerinden Rod Albers açıklamasında şunları söyledi: “Otomobil hayranlarını hayal kırıklığına uğratmış olsak da, bizim için insanların sağlığı ve güvenliğinden daha önemli bir konu yok. Corona virüs salgını ile mücadeleye destek olmak için elimizden geleni yapacağız.”

Detroit Fuarı uzun zamandır Amerikalı otomobil üreticileri için önemli bir gösteri olmuştur. Son yıllarda elektrikli otomobiller ve bağlantılı teknolojilerin artması ile birlikte fuar küresel markalar da dahil olmak üzere birçok marka için önemli bir vitrin görevi görüyordu. Organizatörlerin yaptığı açıklamaya göre etkinlik dahilindeki organizasyonlar için satılan biletlerin ücretleri geri iade edilecek. Yardım toplamak amaçlı düzenlenen gösterimlerin bilet sahiplerine ise geri ödeme seçeneği veya toplanan ücretlerin yardım kuruluşlarına bağışlanması imkanı sunulacak.