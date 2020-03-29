Otomotiv
2020 Detroit Otomobil Fuarı iptal edildi!
Resmi adı Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı olan ve genellikle Detroit Otomobil Fuarı olarak bilinen etkinlik iptal edildi.
İlginizi çekebilir: OnePlus 8 serisi dikkat çekici renkler ile gelecek!
2020 Detroit Otomobil Fuarı COVID-19 salgını ile mücadele etmek için iptal edildi!
COVID-19 salgını nedeniyle bir başka büyük otomobil fuarı daha iptal edildi. Bu defa etkinliğin iptal edilme nedeni zamanlamasından çok salgın ile mücadeleyi desteklemek. Organizatörler Detroit Otomobil Fuarı’nı (Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı) iptal ettiler çünkü fuar alanı Corona virüs salgını ile mücadele için hastaneye çevrilecek. Yapımcılar diğer etkinlikler ile tarih çakışması yaşamamak için fuarı 2021 Ocak’tan Haziran’a taşıdı. Etkinliğin Haziran’a ertelenmesinin bir diğer nedeni ise bölgenin kış aylarında sert bir iklime sahip olması. Bu sayede açık hava etkinlikleri ve test sürüşü imkanları kısıtlanmamış olacak.
Etkinliğin uygulayıcı yöneticilerinden Rod Albers açıklamasında şunları söyledi: “Otomobil hayranlarını hayal kırıklığına uğratmış olsak da, bizim için insanların sağlığı ve güvenliğinden daha önemli bir konu yok. Corona virüs salgını ile mücadeleye destek olmak için elimizden geleni yapacağız.”
Detroit Fuarı uzun zamandır Amerikalı otomobil üreticileri için önemli bir gösteri olmuştur. Son yıllarda elektrikli otomobiller ve bağlantılı teknolojilerin artması ile birlikte fuar küresel markalar da dahil olmak üzere birçok marka için önemli bir vitrin görevi görüyordu. Organizatörlerin yaptığı açıklamaya göre etkinlik dahilindeki organizasyonlar için satılan biletlerin ücretleri geri iade edilecek. Yardım toplamak amaçlı düzenlenen gösterimlerin bilet sahiplerine ise geri ödeme seçeneği veya toplanan ücretlerin yardım kuruluşlarına bağışlanması imkanı sunulacak.
Genel
2020 Chevrolet Corvette (C8) off-road kostümüyle hayal edildi!
Chevrolet Corvette‘nin SUV hali, pek de yeni bir fikir değil aslında. Eski GM yöneticisi Bob Lutz, bu fikri ortaya attığından beri, bu fikrin popülaritesi oldukça artmaya başladı.
İlginizi çekebilir: Kış testlerini tamamlayan Mercedes EQV, yakında yollara çıkacak!
Böyle bir fikrin hayata geçirilmesinin artı ve eksi yönleri birçok kez tartışma konusu olan bir durumdu. Fakat çoğunluğun fikri, Corvette adını taşıyan bir SUV aracın, GM’in satışlarını arttıracak olmasıydı. Aslında bakarsak efsaneleşmiş bir spor otomobilin adını SUV bir araçta kullanmak, oldukça zor bir karar.
Bunun gerçeğe en yakın ve en kolay hali, aracın gövdesini aynen koruyup, off-road için uygun bir şasiye monte etmek. Böyle bir durum gerçek olsa nasıl olurdu diye düşünenlerden birisi olan Adam Dao, sadece Photoshop tarafından sunulan nimetleri kullanarak bir tasarım ortaya koydu.
“Offroad C8 Concept” olarak adlandırılan araç, tombul off-road lastikleri, yerden yüksek yapısı, ön tampon altındaki plaka ile oldukça dikkat çekiyor. Aracın arka tasarımına ait bir görsel henüz paylaşılmamış. Bu yüzden söz konusu tasarımda aracın önünde çok büyük bir değişiklik olmadığı için, aracın arka tasarımının da normal modelle büyük ölçüde aynı olarak hayal edildiği düşünülüyor.
2020 Corvette’nin off-road halinin işe yarar olup olmadığı tartışılabilir. Fakat 6.2 litrelik atmosferik V8 motorun ürettiği 495 beygir güç ile Corvette’i çöl canavarı yapmak pek de zor değil gibi görünüyor.
Otomotiv
Tesla Corona virüs salgını nedeniyle Gigafactory’deki işgücünü daraltıyor!
Tesla bir hafta önce Nevada’daki Gigafactory’de operasyonlarını olduğu gibi sürdüreceğini açıklamıştı. Ancak şirket yeni aldığı karar ile birlikte Corona virüs salgınıyla mücadele etmek için iş gücünü %75’ten fazla azaltmayı planlıyor.
İlginizi çekebilir: Apple tedarikçileri iPhone siparişlerinde düşüş olduğunu söylüyor!
Tesla Corona virüs salgını nedeniyle Nevada Gigafactory’deki işgücünü daraltıyor!
Tesla Gigafactory’de operasyonlarını olduğu gibi sürdüreceğini söyledikten bir hafta sonra Corona virüs salgınıyla mücadele etmek için iş gücünü %75’ten fazla azaltmayı planladığı ortaya çıktı. Tesla’nın Gigafactory’deki pil üretimine yardım eden Panasonic departmanı geçen hafta fabrikadaki faaliyetlerini askıya almıştı. Diğer otomobil üreticileri de küresel salgın nedeniyle Amerika Birlerşik Devletleri’ndeki üretim faaliyetlerini durdurdular.
Tesla fabrikada bazı operasyonları duraklattı ve çalışanlarını olabildiğince evden çalışmaya teşvik ediyor. Bu da her gün işe gelen insan sayısını önemli ölçüde azalttı. Tüm bu önlemlerin yanı sıra şirket gelecek haftaya kadar sadece tedarik zinciri, güvenlik, tesis bakım ve bilgi işlem personeli hariç bütün departmanlarını kapatacak.
Evde kalması söylenen Gigafactory işçilerine ücretli ya da ücretsiz izin verilip verilmediği henüz belli değil. Tesla bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Şirket fabrikada çalışmaya devam eden departmanlar için de önlemler alıyor. Fabrikanın bazı girişleri kapatılacak ve açık kalan girişlerde çalışanların vücut dereceleri kontrol edilecek. Tüm bu açık bırakılan girişlere el dezenfektanları konumlandırılacak. İşçiler kafeterya gibi sosyal alanlarda da dahil olmak üzere aralarına en az 1.83 metre mesafeyi korumak zorunda kalacaklar ve çalışma istasyonları her vardiyada iki kez dezenfekte edilecek.
Geçtiğimiz Perşembe günü Tesla iki ofis çalışanında COVID-19 pozitif test edildiğini doğruladı fakat kişilerin hangi departmanda çalıştıkları belirtilmedi. Sızdırılan şirket içi bir e-posta ile pozitif test edilen çalışanların test edilmeden önce yaklaşık iki hafta boyunca evden çalıştıkları öğrenildi.
Genel
Ford Otosan salgın için maske üretimine başlıyor
Ford Otosan Türkiye’de etkisini günden güne artıran koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları için maske üretecek. Şirketten yapılan açıklamada maske tasarımının tamamlandığı ve seri üretimin başlayacağı duyuruldu.
İlginizi çekebilir: Oyak Renault salgın nedeniyle üretime ara veriyor
Ford Otosan Ar-Ge Departmanı tarafından iyileştirilen yüz maskesi, benzerlerinden farklı olacak. Maske 150 derecelik bir açıyla yüzün tamamını korurken, ön camı özel olarak geliştirilen PET veya PETG malzemeden kesilerek üretilecek.
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede Türkiye’nin öncü sanayi şirketlerinden biri olarak, gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Bu doğrultuda şirket olarak, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve sonrasında hızla çalışmalarıma başladıklarını ifade etti. 3D (üç boyutlu) yazıcı ve basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladıklarını, yüz maskelerinin seri üretimine hazır olduklarını açıkladı.
Son olarak Yenigün, “Tasarladığımız yüz maskeleri, yan sanayimiz ile birlikte sağlık çalışanlarımızın canları pahasına verdiği mücadelede kullanılmak için seri üretime hazır. Çok kısa bir zaman içerisinde on binlerce üretebilecek duruma geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi.
Ford Otosan’ın atmış olduğu bu adım kamuoyu tarafından olumlu tepkiler aldı. Dünya üzerinde ölümlere yol açan bu salgın için ülkemizde de biri çok firma yardım için kollarını sıvadı. Ayrıca özel kurumlarımızın pek çoğu gerek solunum cihazı gerek maske ve dezenfektan üretimi ile destek veremeye devam ediyor.