Çinli araçlara ek vergi haberi geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Avrupa, ABD gibi Çinli araçların uygun fiyat ve agresif pazarlama stratejisi ile yerli üreticileri tehdit ettiği pazarlarda ek gümrük vergisi gibi uygulamaları sık sık görür olmuştuk. Sonunda Türkiye de bu kervana katılmış ve Çinli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek gümrük vergisini, benzinli ve dizel araçlara da genişletmişti. Sonunda Türkiye’deki en büyük Çinli araç üreticilerinden olan Chery ve MG, ek gümrük vergisi uygulaması hakkında açıklama yaptı. Çinli araçlara ek vergi haberi sonrası Çinli markalar Türkiye’de araba üretmeyi düşünüyor gibi.

İçindekiler Chery ve MG Cephesinden Çinli Araçlara Ek Vergi Açıklaması

Chery ve MG Cephesinden Çinli Araçlara Ek Vergi Açıklaması

Özellikle Chery‘nin rekabetçi fiyatlarla pazarda dikkat çeken satış adetlerine ulaşması sonrası Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisinin kapsamı genişletildi. Yaklaşık bir ay sonra tüm Çinli otomobiller ek vergiyle birlikte %50 gümrük vergisine tabi olacak. Çinli araçlara ek vergi uygulaması kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.

Bu gelişme, tüketicilerin aklında Çinli markaların Türkiye pazarından çekilme ihtimalini doğurdu. Konuyla ilgili açıklama Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo ve Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin’den geldi. Çinli araçlara ek vergi konusunda Türkiye’de çok satan firmalardan açıklama var.

Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, “Türkiye’nin Chery’nin Avrupa stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, ‘Bu nedenle Chery markası olarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına Eylül 2022’de tamamen kendi özsermayemiz ile iştirak şirketimiz olan Chery Türkiye’yi kurduk. Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. Mevcut durumu göz önüne aldığımızda; bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da ilgili Bakanlıklarla beraber Türkiye’de fabrika inşasının ve Türkiye’de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede Türkiye’de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz. Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ağımız ile satış ve servis hizmetlerimizle müşterilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz,‘” ifadeleriyle Türkiye hedeflerini vurguladı.

MG markasının Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv’in CEO’su Kağan Dağtekin ise, Çinli araçlara ek vergi hakkında “Çin otomotiv endüstrisinin son yıllarda hem teknoloji hem de kalite anlamında batılı markaların önüne geçmesi, daha üstün araçları daha rekabetçi fiyatlara piyasaya sunmasıyla dünya otomotiv camiası hareketli günler geçiriyor. Ülkelerin ekonomi ve ticaret yönetimleri de doğal olarak kendisini koruyacak tedbirleri değerlendiriyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin kısa zaman içinde vergisel tedbirler almasını beklerken Türkiye olarak, toplam gümrük vergisini yüzde 50’ye yükselttik. Bu yeni uygulama bizim beklentimizden daha önce ve sert yönde gerçekleşti,” ifadesiyle ülkemizin bu konuda agresif bir karar aldığının altını çizdi.

Dağtekin, “Biz Doğan Trend Otomotiv olarak, 2021 senesinde MG’yi ülkemize getirirken uzun bir maraton koşacağımızı biliyorduk. Bugün, Çin’de üretimi bulunan markalar arasında Avrupa’da lider ve 100 yıllık geçmişe sahip MG’nin ülkemizde de beğenildiğini görüyoruz. Şimdi ana önceliğimiz elbette üretim çalışmalarını hızlandırmaktır. MG’den özel destek alarak fiyatları 8 Temmuz ve sonrası için mümkün mertebe dengelemeye çalışacağız ama bu noktada en büyük önceliğimiz mevcut müşteri ve bayilerimizi bu süreçte eksiksiz hizmetle desteklemek olacaktır.” sözleriyle açıklamasını sürdürdü.

Burada görüyoruz ki, Chery Türkiye’den çekilecek mi, MG Türkiye’den çekilecek mi gibi sorular yersiz. Ancak Çinli otomobil üreticileri Çini araçlara ek gümrük vergisi haberinden pek memnun görünmüyor. Türkiye’de bu araçlara inanılmaz yoğun bir talep olduğu için ek gümrük vergisi konusunda firmaların Türkiye ayakları genel merkezden özel fiyat desteği almaya kadar işi götürmüş durumda.

Ancak bu da bir süre sonra yeterli olmayacaktır, araçların gümrük vergisinden muaf olmaları için hiç gümrükten geçmemeleri, yani Türkiye’de üretilmeleri gerekiyor gibi duruyor. Firmalar da Türkiye’de üretim yapmayı düşünüyor gibi. Özellikler Chery açıklaması burada önemli. Yakında Chery Türkiye’de üretim yapacak haberi duyabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Çinli araçlara ek vergi uygulamasının dizel ve benzinli otomobillerle genişletilmesi doğru muydu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!