Haber
Çin, TikTok’un ABD’ye satışını etkileyecek yeni ihracat kararları aldı
Çin, TikTok’un ABD merkezli bir şirkete potansiyel satışını zorlaştırabilecek kararlar aldı. Karara göre, TikTok’un sahibi olan ByteDance, uygulamanın bir ABD’li şirkete satışını yapabilmek için artık Çin hükümetinden izin almak zorunda.
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Çin’in yapay zeka teknolojilerinin ihracatı konusunda getirdiği yeni kurallar, TikTok’un ABD’li bir şirkete satılma sürecini uzatacak veya zorlaştıracak. Ticaret Bakanlığı yaptığı düzenlemelerle birlikte, “veri analizine dayalı kişiselleştirilmiş içerik önerileri” ve ikili kullanım (dual-use) teknolojilerinin ihracatına lisans zorunluluğu getirdi. Özetle bu kural, Çin hükümetinin izni olmadan metin analizi, ses tanıma ve kişiye özel içerik önerileri sunan algoritmalara sahip uygulamaların ihracatını yasaklıyor.
Bakanlık özellikle TikTok’un adını anmıyor, ancak bu durum kuşkusuz TikTok’u da ilgilendiriyor; çünkü TikTok’un da kullanıcıların uygulama içi davranışlarını analiz ederek, onlara özel kişiselleştirilmiş öneriler sunan benzersiz bir algoritması var. Bu bağlamda TikTok’un sahibi ByteDance, potansiyel bir satış işlemi öncesi Çin hükümetinden mecburen lisans almak zorunda kalacak. Eğer lisans alamazsa, TikTok’un satışı gerçekleşmeyecek.
Gün geçtikçe alevlenen ABD – Çin geriliminin ortasında, artık malumun ilanı olan TikTok krizi nasıl çözülecek bilinmez ancak her iki ülke de krizin çözülmemesi için elinden geleni yapıyor. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik sebebiyle çıkardığı yürütme emrinde TikTok’un yasaklanmasının önünü açmıştı. Şimdilerde ByteDance, yasal haklarını kullanmanın peşine düşüyor.
Ayrıca TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak isteyen Twitter, Oracle ve Microsoft’tan da uzun süredir ses seda yok. Her halükarda Çin’in aldığı yeni kararlar, TikTok’un satışına gölge düşürecek.
Aksesuar
Nokia, Power EarBuds Lite modeli üzerinde çalışıyor!
Nokia, gerçek kablosuz kulaklık piyasasında yerini sağlamlaştırmak istiyor. Firma yeni modeli Power EarBuds Lite üzerinde çalışmaya başladı.
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Nokia Power EarBuds Lite geliyor!
Gerçek kablosuz kulaklık piyasası gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Çoğu akıllı telefon üreticisinin içerisinde bulunduğu bu rekabette yerini alan Nokia da yeni bir model üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Power EarBuds ile beğenileri toplayan firma, şimdilerde ise daha uygun fiyatlı olması beklenen “Lite” model üzerinde çalışıyor. Bluetooth sertifikaları ortaya çıkan gerçek kablosuz kulaklığın tasarım detaylarının belli olduğu görsel de ortaya çıktı. Bluetooth 5.1 destekli olarak bizleri karşılayan gerçek kablosuz kulaklık, tasarım olarak baz modelden çok büyük farklılıklara sahip değil.
BH-405 kod adına sahip cihaz, Power EarBuds‘ın sunduğu 150 saatlik şarj iddiasının arkasında duruyor. Bunu kutu içerisinde yer alan 3000 mAh batarya ile karşılayacak gerçek kablosuz kulaklığın, tam olarak neden “Lite” model olacağı ise henüz bilinmiyor. Zira geçen sene piyasaya çıkan baz modelden aşağı kalır yanı bulunmayan cihazın detaylı teknik özellikleri henüz bilinmiyor. 3 Eylül tarihinde IFA Berlin 2020 etkinliğinde tanıtılması beklenen Nokia Power Earbuds Lite modeli, firmanın dört yeni orta seviye akıllı telefonu ile birlikte dikkatleri üzerine çekecek gibi gözüküyor. Bakalım Nokia, yeni gerçek kablosuz kulaklığı ile birlikte, beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Giyilebilir Teknoloji
OnePlus, akıllı saat dünyasına girmeye hazırlanıyor!
OnePlus, ürettiği yüksek performanslı ve bütçe dostu telefonların yanı sıra şimdi de akıllı saat pazarına girmeye hazırlanıyor. Bugünlerde ortaya çıkan bilgiler, şirketin çok yakında “Watch” ismiyle bir akıllı saat tanıtacağını haber verdi.
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OnePlus, akıllı saat pazarına giriyor
Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden OnePlus, görünen o ki ürün yelpazesini giyilebilir akıllı saatlerle genişletmek istiyor. Zira şirketin, Singapur Bilişim Gelişim Otoritesi (IMDA) web sitesinde, sertifikasyon işlemini tamamladığı OnePlus Watch isimli bir akıllı saati ortaya çıktı. Ayrıca IMDA’nın sitesinden anlaşıldığı üzere OnePlus Watch, W301GB model koduyla Wearable Watch (Giyilebilir Saat) olarak işaretlenmiş durumda.
Yalnız akıllı saatin teknik özellikleriyle alakalı herhangi bir bilgi yok. Ancak OnePlus’ın önünde pek bir seçenek de yok; bu nedenle, yüksek ihtimalle Google’ın giyilebilir cihazlar için özel olarak geliştirdiği Android Wear işletim sistemine sahip olacağı düşünülüyor. Buna ek olarak saatin, gücünü ise Qualcomm’un yine akıllı saatlere özel ürettiği Snapdragon Wear 4100 yonga setinden alabileceği ifade ediliyor.
OnePlus’ın yeni akıllı saatini ne zaman piyasaya süreceği ise bilinmiyor. Ancak iş sertifika alma sürecine kadar ilerlediyse, beklenen tarihin çok da uzakta olmadığını söyleyebiliriz. Şirket bu senenin sonlarında “8T” serisini tanıtacak, bu bağlamda yeni telefonlarıyla birlikte akıllı saatini de duyurması bekleniyor.
Oyun
Call of Duty: Black Ops Cold War’un hangi versiyonu alınmalı?
Activision geçtiğimiz günlerde yeni Call of Duty oyununu duyurmuştu. Ancak Call of Duty: Black Ops Cold War‘un birçok sürümü mevcut ve oyunu özellikle yeni nesil konsollarda da oynayabilmek için oyunu alırken doğru tercihler yapmak gerekiyor.
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Call of Duty‘nin yeni oyunu da önceki oyunları gibi ilgi çekmeyi başardı. Ancak oyunun çıkış dönemi nedeniyle özel bir durumu mevcut. Çıktığında mevcut konsollarda oynanabilecek oyun, kısa bir süre sonra çıkacak yeni nesil konsollar için de sunulacak. Oyunu hangi platformda oynamak istediğiniz ve oyundan ne kadar içerik beklediğiniz satın alım kararınızı da şekillendirecek gibi gözüküyor.
Playstation Platformu için:
Oyunu disk olarak almak isteyenler, oyunu bu şekilde aldığında PS4 platformunda oynayabilecek. Daha sonra PS5‘e geçildiğinde yükseltme paketini almanız ve oyunu oynarken oyun diskinizi de PS5‘inizde kullanmanız gerekiyor. Oyunu disk olarak aldığınızda ön sipariş bonuslarını elde edemiyorsunuz.
Oyunu dijital olarak almak isteyenler için PSN Store‘da standart sürüm fiyatı 499 TL. Yeni nesil konsol almayı düşünenler için Cross-Gen paketi 569 TL. Bu paket alındığında oyuna PS4‘te başlayıp PS5‘te devam edebileceksiniz. Ancak standart sürümü aldığınızda yeni nesil konsol almanız durumunda oyunu ek bir ücretle yükseltmeniz mümkün olacak.
Oyunun Seçkin sürümünde ise birçok ayrıcalık mevcut ancak fiyatı 699 TL. Seçkin sürümün içinde Cross-Gen paketi de mevcut.
Xbox Platformu için:
Xbox platformunda disk olarak satın alım tercihi yapmanız durumunda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Oyunu Xbox Series X‘te oynamak istiyorsanız daha pahalı olan Xbox Series X disk versiyonunu almanız gerekiyor. Oyunun normal disk sürümü de Series X disk sürümü de her iki konsolda çalışıyor, ancak Xbox One diskini aldığınızda yeni nesil konsolda oyunu Xbox One grafikleriyle oynayabileceksiniz. Yeni nesil konsolda oyunu oynamak ve oyunu disk olarak almak isteyenlerin Series X disk versiyonunu almaya dikkat etmesi gerekiyor.
Xbox platformunda oyunun dijital sürümünü satın almak isteyenler için de Playstation platformu ile aynı şartlar mevcut. Oyunun standart sürümü 499 TL ve sadece şuanki konsollarda oyun imkanı sunuyor, ancak daha sonra yeni nesil geliştirmesini almak mümkün. 569 TL‘lik Cross-Gen sürümü ile oyunu hem Xbox One hem Xbox Series X‘te oynama şansınız mevcut. 699 TL‘lik Seçkin sürüm ile hem Cross-Gen oyuna sahip oluyorsunuz hem de birçok özel içeriğe sahip oluyorsunuz.