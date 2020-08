Çin, TikTok’un ABD’ye satışını etkileyecek yeni ihracat kararları aldı

Activision geçtiğimiz günlerde yeni Call of Duty oyununu duyurmuştu. Ancak Call of Duty: Black Ops Cold War‘un birçok sürümü mevcut ve oyunu özellikle yeni nesil konsollarda da oynayabilmek için oyunu alırken doğru tercihler yapmak gerekiyor.

Call of Duty‘nin yeni oyunu da önceki oyunları gibi ilgi çekmeyi başardı. Ancak oyunun çıkış dönemi nedeniyle özel bir durumu mevcut. Çıktığında mevcut konsollarda oynanabilecek oyun, kısa bir süre sonra çıkacak yeni nesil konsollar için de sunulacak. Oyunu hangi platformda oynamak istediğiniz ve oyundan ne kadar içerik beklediğiniz satın alım kararınızı da şekillendirecek gibi gözüküyor.

Playstation Platformu için:

Oyunu disk olarak almak isteyenler, oyunu bu şekilde aldığında PS4 platformunda oynayabilecek. Daha sonra PS5‘e geçildiğinde yükseltme paketini almanız ve oyunu oynarken oyun diskinizi de PS5‘inizde kullanmanız gerekiyor. Oyunu disk olarak aldığınızda ön sipariş bonuslarını elde edemiyorsunuz.

Oyunu dijital olarak almak isteyenler için PSN Store‘da standart sürüm fiyatı 499 TL. Yeni nesil konsol almayı düşünenler için Cross-Gen paketi 569 TL. Bu paket alındığında oyuna PS4‘te başlayıp PS5‘te devam edebileceksiniz. Ancak standart sürümü aldığınızda yeni nesil konsol almanız durumunda oyunu ek bir ücretle yükseltmeniz mümkün olacak.

Oyunun Seçkin sürümünde ise birçok ayrıcalık mevcut ancak fiyatı 699 TL. Seçkin sürümün içinde Cross-Gen paketi de mevcut.

Xbox Platformu için:

Xbox platformunda disk olarak satın alım tercihi yapmanız durumunda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Oyunu Xbox Series X‘te oynamak istiyorsanız daha pahalı olan Xbox Series X disk versiyonunu almanız gerekiyor. Oyunun normal disk sürümü de Series X disk sürümü de her iki konsolda çalışıyor, ancak Xbox One diskini aldığınızda yeni nesil konsolda oyunu Xbox One grafikleriyle oynayabileceksiniz. Yeni nesil konsolda oyunu oynamak ve oyunu disk olarak almak isteyenlerin Series X disk versiyonunu almaya dikkat etmesi gerekiyor.

Xbox platformunda oyunun dijital sürümünü satın almak isteyenler için de Playstation platformu ile aynı şartlar mevcut. Oyunun standart sürümü 499 TL ve sadece şuanki konsollarda oyun imkanı sunuyor, ancak daha sonra yeni nesil geliştirmesini almak mümkün. 569 TL‘lik Cross-Gen sürümü ile oyunu hem Xbox One hem Xbox Series X‘te oynama şansınız mevcut. 699 TL‘lik Seçkin sürüm ile hem Cross-Gen oyuna sahip oluyorsunuz hem de birçok özel içeriğe sahip oluyorsunuz.