Çin, TikTok’un ABD’ye satışını etkileyecek yeni ihracat kararları aldı

Çin, TikTok’un ABD merkezli bir şirkete potansiyel satışını zorlaştırabilecek kararlar aldı. Karara göre, TikTok’un sahibi olan ByteDance, uygulamanın bir ABD’li şirkete satışını yapabilmek için artık Çin hükümetinden izin almak zorunda.

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Çin’in yapay zeka teknolojilerinin ihracatı konusunda getirdiği yeni kurallar, TikTok’un ABD’li bir şirkete satılma sürecini uzatacak veya zorlaştıracak. Ticaret Bakanlığı yaptığı düzenlemelerle birlikte, “veri analizine dayalı kişiselleştirilmiş içerik önerileri” ve ikili kullanım (dual-use) teknolojilerinin ihracatına lisans zorunluluğu getirdi. Özetle bu kural, Çin hükümetinin izni olmadan metin analizi, ses tanıma ve kişiye özel içerik önerileri sunan algoritmalara sahip uygulamaların ihracatını yasaklıyor.

Bakanlık özellikle TikTok’un adını anmıyor, ancak bu durum kuşkusuz TikTok’u da ilgilendiriyor; çünkü TikTok’un da kullanıcıların uygulama içi davranışlarını analiz ederek, onlara özel kişiselleştirilmiş öneriler sunan benzersiz bir algoritması var. Bu bağlamda TikTok’un sahibi ByteDance, potansiyel bir satış işlemi öncesi Çin hükümetinden mecburen lisans almak zorunda kalacak. Eğer lisans alamazsa, TikTok’un satışı gerçekleşmeyecek.

Gün geçtikçe alevlenen ABD – Çin geriliminin ortasında, artık malumun ilanı olan TikTok krizi nasıl çözülecek bilinmez ancak her iki ülke de krizin çözülmemesi için elinden geleni yapıyor. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik sebebiyle çıkardığı yürütme emrinde TikTok’un yasaklanmasının önünü açmıştı. Şimdilerde ByteDance, yasal haklarını kullanmanın peşine düşüyor.

Ayrıca TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak isteyen Twitter, Oracle ve Microsoft’tan da uzun süredir ses seda yok. Her halükarda Çin’in aldığı yeni kararlar, TikTok’un satışına gölge düşürecek.