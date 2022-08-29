Çin teknoloji devleri, Pekin’in katı Covid-19 politikasının devam ettiği, dünyanın en büyük 2. ekonomisinde büyük bir yavaşlamayla tarihin en kötü büyüme çeyreğini geride bıraktı.

Yılın ikinci çeyreğinde, e-ticaret firması Alibaba, yıllık ilk üç aylık gelir artışını açıkladı ve sosyal medya ve oyun şirketi Tencent, rekor düzeyde ilk satış düşüşünü bildirdi.

Çin’in en büyük ikinci e-ticaret şirketi JD.com, tarihteki en yavaş gelir artışını kaydederken, elektrikli araç üreticisi Xpeng, beklenenden daha büyük bir kayıp bildirdi.

Bu şirketlerin toplam piyasa değeri 770 milyar dolardan fazla.

Haziran çeyreğinde Çin, Covid-19 vakalarının yeniden çoğaldığını gördü. Çin, virüsü kontrol altına almak için karantinalar ve toplu testler de dahil olmak üzere bir dizi katı önlem olan sözde “sıfır Covid-19” politikasına bağlı kaldı. Şanghay da dahil olmak üzere büyük şehirler birkaç hafta boyunca karantinaya alındı.

Çin ekonomisi ikinci çeyrekte sadece %0,4 büyüdü ve bu, tüketicinin gücünü ve şirketlerin reklam ve bulut bilişim gibi alanlarda yaptığı harcamaları etkiledi. Bu da Çin’in teknoloji devlerine yaradı.

Alibaba CEO’su Daniel Zhang, şirketin bu ayki kazanç çağrısında, “Perakende satışlar, Şanghay ve diğer büyük şehirlerde Covid-19’un yeniden yayılması nedeniyle nisan ve mayıs aylarında yıldan yıla azaldı ve haziran ayında yavaş yavaş toparlandı.” dedi. Alibaba’nın Çin’deki lojistik ağları da etkilendi ve bazı bulut bilişim projelerinin ertelendiğini söyledi.

Tencent de ‘sıfır Covid-19’ politikasının etkisini hissetti. Fintech hizmetleri geliri, WeChat Pay mobil ödeme hizmetini kullanan ve daha az insan dışarı çıktığı için önceki çeyreklere göre daha yavaş büyüdü. Şirketin çevrimiçi reklam geliri de şirketler bütçelerini sıkılaştırdıkça keskin bir şekilde düştü.

JD.com, lojistik tedarik zincirinin ve envanterinin çoğunu kontrol ettiği için ikinci çeyrekte başarılı oldu. Ancak, karantina karşısında sipariş karşılama ve lojistik maliyetlerinin arttığını gördü.

Elektrikli otomobil üreticisi XPeng, üçüncü çeyrekte 29.000 ila 31.000 araç teslim etmeyi beklediğini söyledi. Ancak bu, piyasanın beklediğinden daha zayıf bir yönlendirmeydi. XPeng başkanı Brian Gu, mevsimsel zayıflığın yanı sıra, “Covid-19 sonrası durum nedeniyle mağazalardaki trafiğin daha önce gördüğümüzden daha az olduğunu” söyledi.

İçindekiler Pandemi sonrası Çin

Pandemi sonrası Çin

Çin’in internet devleri, pandemi sırasında insanlar sokağa çıkma yasağının ortasında alışveriş ve oyun gibi çevrimiçi hizmetlere yöneldikçe bir patlama yaşadı. Bu, yıldan yıla karşılaştırmaları zorlaştırdı. Şimdi, Çin ekonomisi bu yıl makroekonomik ortamı daha da zorlaştıran bir dizi ters rüzgarla karşı karşıya.

Çin’in teknoloji sektörü, çok daha katı bir düzenleyici ortamla mücadele etmeye devam ediyor. Son iki yılda Çin, oyun oynamaktan veri korumaya kadar birçok alanda daha sert politikalar uygulamaya başladı.

Büyüme oranlarının önceki yıllara göre daha keskin bir şekilde düşmesiyle birlikte, yatırımcılar görünümleri konusunda temkinli.

GFM Asset Management’ta varlık yöneticisi olan Tariq Dennison, “İlginç bulduğum şey, büyük teknoloji şirketlerindeki anlatının nasıl değiştiği: Pandeminin başlarında, ekonominin büyük bir kısmı evde çevrimiçi alışveriş yapmaktan ve kendilerini çevrimiçi eğlendirmekten başka çok az seçenekle sıkışıp kalacağından, Covid-19’un ‘çevrimdışı’ işletmeler pahasına büyük çevrimiçi platformlara fayda sağlaması bekleniyordu.” dedi.

“Bu büyük teknoloji isimlerine isabet eden son gelir ve kazanç düşüşü, kısa vadede sıfır Covid-19 endişesini yansıtıyor, ancak aynı zamanda ben de dahil olmak üzere birçok uzun vadeli yatırımcı var ve bu isimlerin uzun vadeli büyüme beklentilerine ilişkin tahminlerimizi revize ediyor.”

Dennison, Tencent, Alibaba ve JD.com’un daha önce yıllık %25’ten fazla gelir artışı sağladığını ve uzun vadeli bir yavaşlamanın endişe verici olacağını söyledi.

Dennison, “Bu çeyrek, yalnızca geçici bir düşüş yerine tek haneli büyüme oranlarında kalıcı bir yavaşlamanın işaretiyse, bunun elbette bu hisselerin uzun vadeli değerlemeleri üzerinde önemli bir etkisi olacaktır.” dedi.