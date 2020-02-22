Çin pazarı, 2019’daki 5G akıllı telefon satışlarının yarısını oluşturdu!

Counterpoint Research China‘dan gelen son rapora göre Çin, 2019‘daki 5G telefon satışlarının %48‘ini oluşturdu. Huawei (Honor dahil), Çin‘de 5G akıllı telefon satışlarının %74‘ünü yakaladı. Samsung ise %40 pazar payıyla küresel alanda lider oldu. Ayrıca, genel akıllı telefon satış oranı (perakendeciler tarafından satılan cihazların yüzdesi) 2018‘e kıyasla %8 azaldı. Bu oran küresel akıllı telefon satış oranında ise %3 değerinde.

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Çin pazarı ve küresel alanda diğer oranlar ne durumda?

Huawei ve Honor, 2019 yılında Çin‘de %28‘lik bir artışla satışlarda büyüme kaydeden tek büyük oyuncu oldu. Apple(%26) ve Xiaomi (%22) en büyük düşüşlere sahip. Bunu Oppo(%12) ve Vivo(%6) ile izliyor. Counterpoint ayrıca, önümüzdeki aylarda Coronavirüs‘ün Çin pazarı üstünde daha şiddetli etkilere sahip olabileceğini belirtti. Ayrıca tedarik zincirindeki kesintiler ve işgücü sıkıntıları 2020 yılının ilk çeyreğinde akıllı telefon satışlarını düşürebilir. Fabrikları Wuhan bölgesinde bulunan Lenovo ve Motorola‘nın ciddi şekilde etkileneceği düşünülüyor.

Huawei‘nin sevkiyatlarının, ABD ticaret yasağını takiben Çin pazarına normalden daha fazla bağımlı olması nedeniyle de büyük ölçüde etkileneceği tahmin ediliyor. Öte yandan Xiaomi ve Honor‘un çevrimiçi satışları ağırlıkta olduğu için daha az etkilenmesi bekleniyor.

Counterpoint, Çin pazarı için akıllı telefon satışlarında %5’lik bir düşüş olabileceğini tahmin ediyor. Salgının Mart ayına kadar devam etmesi bekleniyor ancak tedarik zincirleri ve tedarik üzerindeki zararlar hem 1. çeyrek hem de 2.çeyrekte düşüşe neden olacak.