21. yüzyıla geldiğimizde Teknolojinin en çeşitli ve en seri hali Çin’de. Buna rağmen Uzak Doğu devi dış ülkelere ve de en büyük rakibi ABD ile bir sorunu yok. iPhone iki devlet arasındaki rekabete rağmen Çin’de en çok satan akıllı telefonlardan biri olmaya devam ediyor. Öte yandan ABD, Çin teknolojilerinin varlığına tahammül edemiyor. Bildiğiniz üzere Huawei ABD’de zirveyi zorlarken hükümet Çinli deve büyük ambargolar uygulamıştı. Hükümet, “ulusal güvenlik” iddiasıyla şirketi bastırdı ve henüz ambargoları tam olarak kaldırmış değil. Hükümetler değişse bile ABD’deki diğer Çinli markaların da iş yapabilecekleri bir sınır var. Bu nedenle, Çinli elektrikli otomobillerin ABD pazarını istila etmeye hazırlandığı haberi anında ülkede bir tepkiye yol açtı. Tesla şirketinin Çin malı elektrikli otomobilleri ABD’ye ihraç edeceğine dair haberler gündeme bomba gibi düştü. Reuters’e göre, bu rapor iki farklı kaynaktan geliyor. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Tesla, Çin Malı Arabaları ABD’ye Sürebilir

Tesla’nın şu an aktif olarak çalışan Fremont, California, Nevada, New York, Austin ve Texas’ta olmak üzere 6 eyalette fabrikaları bulunuyor. Herkes buna rağmen dev şirketin neden Çin’de çalışmak istediğini anlayamamıştı. Ancak sebep çok basit: İş gücü. ABD’de elektrikli otomobil üretimi Çin’dekinden çok daha pahalı. Bu hamlenin Tesla’nın Şangay fabrikasında derinleşen maliyet avantajını yansıttığını söyleyebiliriz. Fakat şirketin asıl amacı bugün bazı haber kaynakları tarafından açıklandı. Tesla otomobillerinin Çinli tüketiciler tarafından çok fazla rağbet görmemesi sebebiyle, Çin’de ürettiği araçları ABD ‘ye sürmek istiyor. Çıkan haberler, Şangay fabrikasındaki ürünlerinin ABD’ye sevk edileceğini iddia ediyor.

Tesla’nın Şangay Fabrikası Rekor Sayıda Araç Üretiyor

Tesla’nın Şangay Gigafactory’si bu yılın başlarında yenilendi. Fabrika artık yılda 1,1 milyon elektrikli araç üretebiliyor. Bu da Şangay’ı Tesla’nın en üretken fabrikası yapıyor. Şangay fabrikası Model 3 ve Model Y’yi üretiyor. Bu modeller Çin’de satılıyor ve aynı zamanda Avrupa, Avustralya ve Güneydoğu Asya’ya da ihraç ediliyor.

Tesla, ABD’de sattığı otomobilleri Kuzey Amerika’da üretiyor. Bunu Fremont, California ve Austin, Texas’taki fabrikalarında yapıyor. Kaliforniya’daki fabrika Tesla’nın ilk fabrikası. Model S, Model 3, Model X ve Model Y’yi üretiyor. Teksas fabrikası ise bu yılın başlarında açıldı. Bu fabrika Model Y’yi üretiyor ve Tesla’nın yakında çıkacak Cybertruck’ını üretecek.

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