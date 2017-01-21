Çin Çıkışlı Kamera Uygulaması Meitu’da Güvenlik Açıkları Olabilir

Son günlerde Meitu isimli kamera uygulaması son derece popüler ancak Çin’den çıkan bu uygulama bazen hassas bilgilere erişmek istiyor.

Fotoğraf düzenleme uygulaması Meitu kullanıcıların lokasyon bilgilerine kadar önemli bilgileri sağlamaya çalışıyor. Ayrıca içerisinde de gereksiz bir sürü kod yer alıyor. Bu bilgiler ise Çin’de üçüncü parti veri merkezlerinde saklanıyor. Bu veri merkezlerinin ise nasıl denetlendiği meçhul.

Uygulamanın dikkat çekici bazı aktiviteleri var ve telefonun kimliğine yönelik bilgiler istiyor. Bu bilgilerin arasında telefonun IMEI numarası ve MAC adresi de mevcut. Uygulamanın içerisinde hiç bir reklam yer almaması ancak uygulamanın ancak içerisinde bir çok üçüncü parti reklam istatistiği uygulaması yer alıyor. Bu da uygulamanın bir diğer garip yanı.

Uygulama GPS koordinatları ile beraber fotoğrafın EXIF bilgisini de alıyor. Bu uygulamayı yüklemeden önce iki defa düşünseniz iyi edersiniz. Uygulamanın iOS sürümünde iOS’un güvenlik politikası yüzünden IMEI numarası ya da MAC numarası gibi bilgiler elde edilemiyor. Ancak Android versiyonunda böyle bir uygulama yok.