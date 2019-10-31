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Çin 5G teknolojisine geçiyor
Çin 5G’ye geçmeye hazırlanıyor. Çinli telekom şirketleri, birçok büyükşehirde yarından itibaren 5G teknolojisi kullanılmaya başlanacağını açıkladı.
Çin’in kamu telekom şirketleri China Telecom, China Unicom ve China Mobile‘den 5G hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Pekin, Şanghay, Hangcou ve Guangcou gibi birçok büyükşehirde yarından itibaren 5G hizmeti sağlanacağını bildirdi.
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5G hizmet ve ücret tarifelerini yayımlayan şirketler, ülke genelinde 5G teknolojisine sahip 80 bin baz istasyonu kurulduğunu, yıl sonuna kadar bu sayının 130 bine ulaşacağını ifade etti.
Çin için yıl sonuna kadar 50’ye yakın şehirde 5G’nin kullanılacağı kaydedilirken, 5G’nin gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaşacağı aktarıldı. Çin’in kamu telekom şirketleri 5G paket fiyatlarının da 128 Yuan yani 18 dolar seviyelerinde olacağını bildirdi.
Yüksek hızdaki 5G, otonom sürüş kabiliyetine sahip araçların kullanılmasına, yüksek hızda video konferans bağlantıları kurulmasına imkan tanıyacak. Ayrıca mobil oyunların daha akıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak.
Öte yandan dünyada 5G’ye en fazla yatırım yapan ve yaygın 5G ağıyla başı çeken Çin’de hükumetin yurt dışına veri transferine kontrol uygulaması nedeniyle Çin dışındaki birçok siteye giriş yapabilmek için sanal ağ (VPN) programları gerekiyor.
Ön siparişle daha önce 5G’ye geçiş yapmış olan 10 milyon Çinli’nin böylece yarından itibaren fiilen çok daha hızlı bir network üzerinde görüntü ve ses transferi deneyimi yaşayacağı belirtiliyor.
Çinli akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi gelecek yıldan itibaren 5G teknolojisine sahip 10 yeni model çıkaracağını açıklamıştı. Huawei ise 5G’ye uyumlu bazı akıllı telefon modellerini tanıtmıştı.
Genel
Twitter artık siyasi reklam almayacağını duyurdu!
Twitter artık siyasi içerikli reklamlara izin vermeyecek. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, artık Twitter’da sisyasi içerikli reklamlara izin verilmeyeceğini açıkladı.
Her seçim döneminde tekrar gündeme gelen sosyal medyadaki ‘seçim kampanya reklamları’ bu kez Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’nin aldığı radikal kararla gündeme geldi. Ünlü CEO, siyasi mesajların satın alınmasından değil hak edilerek insanlara ulaşmasından yana olduklarını belirtti.
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Twitter CEO’su Dorsey, “Twitter’daki tüm siyasi reklamları küresel olarak durdurma kararı aldık. Siyasi mesaj alanının kazanılması gerektiğine inanıyoruz, satın alınmamalı. Neden? Çünkü erişim için ödeme yapmak insanlar üzerinde son derece optimize edilmiş ve hedefli siyasi mesajlar verme alanı yaratıyor. Bu alanın parayla tehlikeye atılmaması gerektiğine inanıyoruz. İnternet reklamcılığı inanılmaz derecede güçlü ve ticari reklam verenler için çok etkili olsa da, bu güç siyasete önemli riskler getiriyor, bu milyonlarca oyu etkilemek için kullanılabilir.” dedi.
Jack son olarak, günümüz demokrasisinin siyasi mesajların reklamlarla insanlara ulaşması konusunda yeterince olgun olmadığı vurgusunu yaptı. Twitter’ın bu kararının 22 Kasım’dan itibaren uygulanmaya başlayacağını söyleyen Dorsey, mevcut reklam verenlere bu değişikliğin yürürlüğe girmesi için bir bildirim süresi sağlamak adına bu süreyi tanıdıklarını ifade etti.
Twitter CEO’su Jack Dorsey’in bu açıklamalarının ardından, ABD borsalarında kapanış sonrası işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 1.8 değer kaybetti. Yatırımcıların alınan bu kararın etkisiyle Twitter’ın gelirlerinde düşüş olacağı beklentisi artınca, sosyal ağın piyasa değeri de 23.1 milyar dolardan yaklaşık 500 milyon dolarlık kayıpla 22.6 milyar dolara geriledi.
Akıllı Telefonlar
Caviar, iPhone 11 Pro modelini yarım kilo altınla kapladı
Ünlü şirket Caviar bu sefer bir iPhone 11 Pro modelini yarım kilo altın ile kapladı. Ultra lüks aksesuarlarla tanınan Rus firma Caviar, konsept iPhone modellerine bir yenisini daha ekledi.
Cep telefonlarına uyguladığı ultra lüks tasarımlarla tanınan Rusya merkezli tasarım şirketi Caviar, bu sefer de yarım kilo altın ile kaplanmış bir iPhone 11 Pro üretti. Solarius adı verilen yarım kilo altın kaplı iPhone 11 Pro, tam 400 bin Türk Lirası’ndan satışa sunuldu.
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Discovery Collection ürün yelpazesine 4 adet yeni tasarımı ekleyen şirketin en dikkat çeken ‘Solarius’ isimli tasarımı, yarım kilo ağırlığında 18 ayar altın ve 137 pırlanta ile kaplanmış şekilde geliyor. Tasarımı ultra lüks yapan tarafıysa arka tarafında yer alan değerli taşlarla kaplı bir saat. Güneş’in gezegenimize verdiği sonsuz yaşamı sembolize eden bu kaplamanın, sarı elmas veya güneş taşı olarak bilinen bir değerli taş olduğu söyleniyor.
Caviar yetkilileri, tasarımda yapılan her şey “Güneş’in gezegenimize sunduğu sonsuz yaşamı sembolize etmek” anlamı taşıdığını söylüyor. Arka tarafta yapılan o süslemelerin dışında söz konusu modelin tercihe bağlı olarak standart bir iPhone 11 Pro ya da iPhone 11 Pro Max olduğunu belirtelim.
Depolama ve model seçeneklerine göre bu varyasyonların fiyatları:
- iPhone 11 Pro – 64 GB:70,340 dolar
- iPhone 11 Pro – 256 GB:70,650 dolar
- iPhone 11 Pro – 512 GB:71,050 dolar
- iPhone 11 Pro Max – 64 GB: 70,810 dolar
- iPhone 11 Pro Max – 256 GB: 71,120 dolar
- iPhone 11 Pro Max – 512 GB: 71,520 dolar
Genel
Spotify Kids uygulaması kullanıma sunuldu
Spotify Premium Aile üyelerine özel olan Spotify Kids isimli bu yeni uygulama, 3 yaş ile daha büyük çocuklar için tasarlandı. İlk olarak beta versiyonu İrlanda’da pazara sunulacak.
Spotify Kids, güvenlik ve gizlilik fonksiyonları ön planda tutularak küçük dinleyiciler için geliştirilen bir ses dünyası. Uygulama, çocukların kendi başlarına ya da aileleri ile birlikte keşfedecekleri şarkı, soundtrack ve hikayeleri kapsıyor.
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Spotify tarafından geliştirilen bu yeni uygulama ile birlikte küçük dinleyicilerin dünyasına küçük bir dokunuş yapılacak. Ayrıca çocuklar bu uygulamayı hem kendi başlarına hem de aileleri ile birlikte keşfetme imkânına sahip olacak. Uygulama, çocuklara reklamsız bir müzik dinleme deneyimi sunacak ve Nickelodeon, Disney, Discovery Kids, Universal Pictures’tan seçilmiş 6.000 şarkıyı içerecek.
Çocuklara özel bu uygulama, şirket için yeni bir açılım olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Spotify, bu yeni uygulamayı öncelikle beta olarak pazara sunuyor. Spotify Kids uygulaması deneyimi, ebeveynler, bakıcılar ve bu alandaki diğer uzmanlardan alınan geri bildirimler de dahil olmak üzere zamanla ortaya çıkan pratikler ve öğrenimler ile daha da zenginleşecek.
Dünyanın en büyük audio streaming hizmeti Spotify, çocuk alanında daha fazla deneyim kazandıkça mevcut uzmanlığını Kids uygulamasına taşıyacak. Çünkü çocuklar müziğin de ötesinde audio hikayeleri, podcast’leri ve sound’ları seviyor. Hizmetin 2020‘nin başında tam olarak kullanıma sunulması bekleniyor.