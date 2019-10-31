Çin 5G teknolojisine geçiyor

Çin 5G’ye geçmeye hazırlanıyor. Çinli telekom şirketleri, birçok büyükşehirde yarından itibaren 5G teknolojisi kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Çin’in kamu telekom şirketleri China Telecom, China Unicom ve China Mobile‘den 5G hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Pekin, Şanghay, Hangcou ve Guangcou gibi birçok büyükşehirde yarından itibaren 5G hizmeti sağlanacağını bildirdi.

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5G hizmet ve ücret tarifelerini yayımlayan şirketler, ülke genelinde 5G teknolojisine sahip 80 bin baz istasyonu kurulduğunu, yıl sonuna kadar bu sayının 130 bine ulaşacağını ifade etti.

Çin için yıl sonuna kadar 50’ye yakın şehirde 5G’nin kullanılacağı kaydedilirken, 5G’nin gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaşacağı aktarıldı. Çin’in kamu telekom şirketleri 5G paket fiyatlarının da 128 Yuan yani 18 dolar seviyelerinde olacağını bildirdi.

Yüksek hızdaki 5G, otonom sürüş kabiliyetine sahip araçların kullanılmasına, yüksek hızda video konferans bağlantıları kurulmasına imkan tanıyacak. Ayrıca mobil oyunların daha akıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak.

Öte yandan dünyada 5G’ye en fazla yatırım yapan ve yaygın 5G ağıyla başı çeken Çin’de hükumetin yurt dışına veri transferine kontrol uygulaması nedeniyle Çin dışındaki birçok siteye giriş yapabilmek için sanal ağ (VPN) programları gerekiyor.

Ön siparişle daha önce 5G’ye geçiş yapmış olan 10 milyon Çinli’nin böylece yarından itibaren fiilen çok daha hızlı bir network üzerinde görüntü ve ses transferi deneyimi yaşayacağı belirtiliyor.

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi gelecek yıldan itibaren 5G teknolojisine sahip 10 yeni model çıkaracağını açıklamıştı. Huawei ise 5G’ye uyumlu bazı akıllı telefon modellerini tanıtmıştı.