Haber
Netflix mobil cihazlarda oynatma hızlarını test ediyor
Eğer bir Netflix kullanıcısıysanız, mobil uygulamasında bulunan video oynatıcılarda hız ayarları yapamadığınızı biliyorsunuzdur. Şirket bu eksikliği gidermek adına bir dizi testlerle karşımıza çıkıyor.
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Dünyanın en tanınmış film, dizi ve belgesel izleme platformu Netflix, mobil uygulamalarında bulunan eksiklikleri kapatmak adına bazı çalışmalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan video hızlandırma veya yavaşlatma testi artık beta kullanıcıların beğenisine sunulmaya başlandı.
Beta kullanıcıların geri bildirimlerine göre bu özelliği kullanıma sunup sunmayacağına karar verecek olan şirket, yapacağı güncelleme ile bazı köklü değişiklerede imza atacak. Test edilen bu yeni özelliğe göre yavaşlatma kısmında 0,5x ve 0,75x oranları bulunacak. Hızlandırma kısmında ise 1,25x ve 1,50x bizleri karşılayacak.
YouTube tarafında oldukça fazla kullanılan bu özellik Netflix kullanıcıları tarafından aynı şekilde kullanılacak mı henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Pocophone F1 için MIUI 11 beta güncellemesi yayınlandı
Android 10’un gelmesi ile birlikte Xiaomi tarafından geliştirlen MIUI 11 arayüz sürümü birçok telefona beta sürüm olarak gelmeye başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Pocophone F1 modelinde bu güncelleme gelmeye başladı.
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Xiaomi’nin fiyat performans cihazlarından biri olan Pocophone F1, MIUI 11 beta güncellemesini almaya başladı. İlk olarak beta kullanıcılarına sunulacak olan güncelleme, yeni arayüzün en kararlı sürümü olarak karşımıza çıkıyor. 11.0.5.0.PEJMIXM adlandırılan bu yeni güncelleme şu anda kararlı bir beta sürümü olarak kabul edilirken, Xiaomi tam sürümü birkaç hafta içinde yayınlayacağını duyurdu.
1,8 GB boyutunda olan bu sürüme OTA güncellemesini beklemeden ulaşmak istiyorsanız buradan indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Ayrıca OTA güncellemesinin Ekim ayı güvenlik güncellemesi ile beraber geleceğini söylemekte fayda var.
Giyilebilir Teknoloji
Apple watchOS 6.1 çıktı, Watch 1 ve Watch 2 serisi de listeye dahil!
Apple, watchOS 6’yı watch 3 ve 4 cihazlara Eylül ayında stabil versiyonunu kullanıcılara açmıştı. Şimdi ise bugün yaptığı açıklamayla birlikte 6.1 sürümü kullanıcılara duyurulmuş oldu.
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Amerikalı Dev şirket bu ayın başında beta sürümü olan 6.0.1’i beta kullanımına sunmuştu. Her sene istikrarlı bir düzenle güncellemelerini yayınlayan firma bu senede hedef şaşırmadan devam etmeye kararlı gözüküyor.
watchOS 6.1 sürümüyle, önemli diyebileceğimiz herhangi bir yenilik maalesef ki dahil edilmedi. Fakat, cihazın günlük kullanımda kullanabileceğiniz performans iyileştirmeleri ve bazı hata düzeltmeler içeriyor. Watch 1 ve Watch 2 serisi içinse yeni dijital saat kadranları, yeni hesap makinesi, Voice Memos ve sesli kitapları okuyabildiğiniz bir uygulama dahil ediliyor.
watchOS 6.1 ile ayrıca firmanın dün tanıttığı AirPods Pro kulaklıklarına desteği de vermiş oldu. Henüz güncelleme bildirimi size ulaşmamışsa, manuel olarak akıllı saatinizden, Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden şansınızı deneyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Huawei nova 6, 40W şarj desteğiyle 3C sertifikasında göründü!
Huawei nova 6 ile firma yeniden cihaz sertifakalarını almaya başladı. Böylece ambargo etkisinin giderek daha azaldığını görüyoruz. Cihaz 40W hızlı şarj desteğiyle tanıtılaması bekleniyor.
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Huawei nova 6, geçtiğimiz haftada tasarım görsellerinin sızdırıldığını duyurmuştuk. Şimdi ise firma, ayrıca WLZ-AN00 ve WLZ-AL01 model isimleriyle birlikte cihazların lisanslarını almıştı. İki cihaz olarak ayrılma sebebi, nova serisinin 5G ve 4G olmak üzere iki ayrı varyantta sunulacak olmasından kaynaklanıyor. 4G modelin 40W şarj hızı desteklediğini 3C sayesinde öğrenmiş olduk.
3C sertifikasyon firması, kullanılan adaptörün HW-100400C00 isimle lanse edildiğini görüyoruz. 40W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Cihazla ilgili başka herhangi bir detaya henüz ulaşamadık. Fakat önceki hafta sızdırılan görsellerden anladığımız kadarıyla, cihazda dört kamera olduğunu doğrulayabiliyoruz. Ön tarafta, cihazın üst tarafında bulunan boşluğa ise iki kamera konumlandırılmış. Konsept olarak Samsung dizaynına benzer bir tasarımı cihaz ailesinde göreceğiz.
nova 6 ile ilgili var olan tüm detaylar bu kadar. Kasım ayında cihazın çıkışı yaklaştıkça detaylar gelmeye devam edecektir.