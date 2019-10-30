Netflix mobil cihazlarda oynatma hızlarını test ediyor

Eğer bir Netflix kullanıcısıysanız, mobil uygulamasında bulunan video oynatıcılarda hız ayarları yapamadığınızı biliyorsunuzdur. Şirket bu eksikliği gidermek adına bir dizi testlerle karşımıza çıkıyor.

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Dünyanın en tanınmış film, dizi ve belgesel izleme platformu Netflix, mobil uygulamalarında bulunan eksiklikleri kapatmak adına bazı çalışmalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan video hızlandırma veya yavaşlatma testi artık beta kullanıcıların beğenisine sunulmaya başlandı.

Beta kullanıcıların geri bildirimlerine göre bu özelliği kullanıma sunup sunmayacağına karar verecek olan şirket, yapacağı güncelleme ile bazı köklü değişiklerede imza atacak. Test edilen bu yeni özelliğe göre yavaşlatma kısmında 0,5x ve 0,75x oranları bulunacak. Hızlandırma kısmında ise 1,25x ve 1,50x bizleri karşılayacak.

YouTube tarafında oldukça fazla kullanılan bu özellik Netflix kullanıcıları tarafından aynı şekilde kullanılacak mı henüz bilinmiyor.