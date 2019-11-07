Çin, 18 yaş altına oyunlarda süre ve para sınırı getirdi!

Çin hükümeti, 18 yaşından küçüklerin internet üzerinden oyun oynama süresini sınırlandırdı. Ülkenin resmi ajansı Şinhua‘ya konuşan hükümet yetkilisi, oyun platformlarının oyuncuların kimlik ve yaşlarını belirleyebilmesi için hükümetin veri tabanlarına erişebileceği bir sistem kurulacağını açıkladı.

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Çinli oyuncular, akşam 10’dan sonra veya günde 90 dakikadan fazla oyun oynayamayacak. Çin’de çocukları oyun bağımlılığından korumak için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Salı günü yürürlüğe giren yeni bir kanun, 18 yaşın altındaki gençlerin günde 90 dakikadan daha uzun süre veya 08:00-22:00 saatleri dışında oyunları oynamalarını yasaklayan sınırlamalar getirdi.

Çocuklar hafta içi günde 90 dakika, tatillerde ve hafta sonları günde 3 saat oyun oynama hakkına sahip olacak. Oyunlar için 8-16 yaş arası çocuklar ayda 29 dolar, 16-18 yaş arası çocuklar da 58 dolar harcayabilecek.

Çin dünyanın en büyük ikinci oyun pazarı konumunda ve daha önce de bilgisayar oyunu bağımlılığına karşı adımlar atmıştı. Araştırma şirketi Newzoo‘ya göre Çin’de artan regülasyonlar nedeniyle ABD oyun pazarı klasmanında bu yıl Çin’in önüne geçti.

Dünyanın en büyük oyun şirketi olan Tencent, 12 yaş altı oyuncularına günde 1 saat, 12-18 yaş arası oyunculara da günde 2 saat sınırı getirmişti. Tencent ayrıca oyunculardan kimliklerini alarak yaşlarını tespit etme uygulamasına geçmişti.

Yeni kanunla hükümet, yıllık 33 milyar dolardan fazla gelir elde eden ve yüz milyonlarca kullanıcıyı barındıran Çin’in çevrimiçi oyun endüstrisini dizginlenmeye çalışıyor. Bazı ülkeler aşırı oyun oynamayı bir kamu sağlığı sorunu olarak görüyor. Bu ülkelerin çoğunda bağımlılığı tedavi etmek için klinikler bulunuyor.