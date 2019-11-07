Haber
Çin, 18 yaş altına oyunlarda süre ve para sınırı getirdi!
Çin hükümeti, 18 yaşından küçüklerin internet üzerinden oyun oynama süresini sınırlandırdı. Ülkenin resmi ajansı Şinhua‘ya konuşan hükümet yetkilisi, oyun platformlarının oyuncuların kimlik ve yaşlarını belirleyebilmesi için hükümetin veri tabanlarına erişebileceği bir sistem kurulacağını açıkladı.
İlginizi çekebilir: WhatsApp Web’i koyu tema ile kullanın!
Çinli oyuncular, akşam 10’dan sonra veya günde 90 dakikadan fazla oyun oynayamayacak. Çin’de çocukları oyun bağımlılığından korumak için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Salı günü yürürlüğe giren yeni bir kanun, 18 yaşın altındaki gençlerin günde 90 dakikadan daha uzun süre veya 08:00-22:00 saatleri dışında oyunları oynamalarını yasaklayan sınırlamalar getirdi.
Çocuklar hafta içi günde 90 dakika, tatillerde ve hafta sonları günde 3 saat oyun oynama hakkına sahip olacak. Oyunlar için 8-16 yaş arası çocuklar ayda 29 dolar, 16-18 yaş arası çocuklar da 58 dolar harcayabilecek.
Çin dünyanın en büyük ikinci oyun pazarı konumunda ve daha önce de bilgisayar oyunu bağımlılığına karşı adımlar atmıştı. Araştırma şirketi Newzoo‘ya göre Çin’de artan regülasyonlar nedeniyle ABD oyun pazarı klasmanında bu yıl Çin’in önüne geçti.
Dünyanın en büyük oyun şirketi olan Tencent, 12 yaş altı oyuncularına günde 1 saat, 12-18 yaş arası oyunculara da günde 2 saat sınırı getirmişti. Tencent ayrıca oyunculardan kimliklerini alarak yaşlarını tespit etme uygulamasına geçmişti.
Yeni kanunla hükümet, yıllık 33 milyar dolardan fazla gelir elde eden ve yüz milyonlarca kullanıcıyı barındıran Çin’in çevrimiçi oyun endüstrisini dizginlenmeye çalışıyor. Bazı ülkeler aşırı oyun oynamayı bir kamu sağlığı sorunu olarak görüyor. Bu ülkelerin çoğunda bağımlılığı tedavi etmek için klinikler bulunuyor.
4K
Epson’dan yeni 4K projektör!
Epson, 4K ile ultra kısa mesafe gösterim teknolojisini birleştirdiği yeni projektörü EH-LS500’ü duyurdu.
İlginizi çekebilir: Hepsiburada, Apple’ın yetkili e-ticaret platformu oldu
Kendine özgün yazıcıları ile tanıdığımız Epson, bu yeni 4K ile ultra kısa mesafe gösterim teknolojisini birleştiren projektörünü ülkemizde satışa çıkarıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile karşımıza çıkacak olan EH-LS500, 130 inçlik büyük ekran keyfini kullanıcılarına yaşatacak.
Lazer görüntü kalitesi ile parlaklık ve renk değerlerini en uygun seviyeye çeken projektör, gölge ayrıntıları ve siyahları 2.500.000:1 kontrast oranıyla bizlere sunacak. Üzerinde bulundurduğu 3 adet HDMI girişi, 2 adet 10W güce sahip hoparlörü ile kullanımı kolaylaştıran Epson, uzaktan kumanda ile kullanılabiliyor. Ayrıca bu projektörü iProjection uygulaması ile akıllı telefonlarınızdan da kontrol edebiliyorsunuz.
Haber
Hepsiburada, Apple’ın yetkili e-ticaret platformu oldu
Popüler online alışveriş sitesi Hepsiburada, Türkiye’de ilk ve tek yetkili Apple e-ticaret platformu oldu. Platform üzerinde hazırlanan ayrı bir bölüm ile tüm Apple ürünleri Hepsiburada’da satılacak.
İlginizi çekebilir: ABD’de Huawei ile çalışma başvuruları onaylanmıyor
Apple tarafından dünya genelinde çok nadir anlaşmalar yapılan yetkili e-ticaret platformu anlaşması, Türkiye’de Hepsiburada.com ile yapıldı. Hepsiburada tarafından özel bir Apple sayfası açılarak yapılan bu anlaşma ile artık yetkili olarak Apple’ın tüm ürünlerini satabilecek.
Kısa bir süre önce ülkemizde satışa çıkan iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max gibi cihazları da satacak olan şirket, iPad, iMac ve tüm Macbook modellerini satacak. Öte yandan Apple Watch Series 5‘i de satışa çıkarak olan şirket, Apple deneyimini seven kullanıcılar için ayrı bir ödeme sayfası da geliştirdi.
Haber
ABD’de Huawei ile çalışma başvuruları onaylanmıyor
ABD hükumeti tarafından “bazı şirketlere Huawei ile çalışması için lisans vereceğiz” açıklamasının ardından 200‘ü aşkın ABD’li şirket lisans başvurusunda bulunmuştu. Ancak başvuruda bulunan hiçbir şirkete henüz lisans verilmedi.
İlginizi çekebilir: Huawei EMUI 10, P30 ve Mate 20’ye bu ay geliyor!
ABD hükumeti tarafından açıklanan, güvenlik sorunu oluşturmayacak şirketlere lisans vereceğiz açıklamasının ardından 200 şirket lisans için başvuruda bulundu. Huawei ile çalışmadıkları zaman ciddi bir gelir kaybı yaşayacaklarını ileten firmalar, uzun zamandır başvurularının onaylanmasını bekliyor.
Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Çin ile birinci faz ticaret anlaşmasının yakın zaman içerisinde imzalanmasını ve bakanlığın başvuruları onaylamaya veya reddetmeye başlamasını bekliyor. ” dedi. Sözlerine birçok firmanın yakın zamanda onaylanacağını ekleyen Ross, reddedilen firmalarında olacağını sözlerine ekledi.
Ayrıca bu başvuru yapan şirketler arasında Google‘ın olmadığını belirtelim. Çünkü güvenlik sorunları meydana çıkan Huawei ile Google’ın bundan sonra çalışmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.