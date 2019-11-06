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WhatsApp Web’i koyu tema ile kullanın!
Son zamanların popüler temalarından olan koyu renkli temalar artık tüm uygulamalara gelmeye başladı. Peki internet sitelerinde bu koyu temaları kullanabiliyormuyuz sorusunun cevabı haberimizde.
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Koyu tema çılgınlığı son zamanların en çok konuşulan konularından olmaya başladı. Kullanıcılar gece gözlerini daha az yormak için koyu temaları kullanmayı tercih ediyorlar. Peki gece modu websitelerinde de kullanılabiliyor mu? Bu sorunun cevabını WhatsApp Web‘i koyu temaya çevirerek veriyoruz. Hazırsanız başlayalım.
Bir websitesinin arkaplan renklerini değiştirmek için o sitenin CSS ayarları ile oynamamız gerekiyor. Bu ayarları her site için kaydetmek ve sürekli düzenlemek zorunda kalmamak için bizlere bir eklenti bu değişimde yardımcı olacak. Google Chrome tarayıcımıza kuracağımız Stylus eklentisi ile hazır CSS kodlarımızı kaydedip sonradan kullanılabilir duruma getireceğiz.
1- Google Chrome tarayıcımıza Stylus eklentisini buradan indirip ekliyoruz.
2- Hazır olarak buradan indireceğiniz CSS kodlarını otomatik olarak uygulamamıza ekliyoruz.(Bu işlem indirdikten sonra onay verdiğinizde otomatik olarak gerçekleşir.)
3- WhatsApp Web‘in sitesini açtığımızda artık koyu temaya geçiş yapıldığını görüyoruz.
4- Koyu temayı kapatmak için eklentinin menüsünden tema dosyasının seçimini kaldırmamız yetiyor. Tekrar aktif etmek için ise temayı seçili konuma getirmeniz yeterli oluyor.
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Mustang Lithium: 900 beygirlik elektrikli otomobil!
Günümüzün popüler spor otomobilleri artık elektrikli seçenekleri ile ön plana çıkmaya başladı. Ford tarafından geliştirilen yılların efsane spor otomobili Mustang‘de elektrikli versiyonu ile gözler önüne çıktı.
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Amerika’nın Las Vegas şehrinde düzenlenen Sema fuarında sergilenen yeni elektrikli Mustang, tasarımında kullanılan elektrik mavisi detayları ile gözler önüne çıktı. Mustang Lithium olarak adlandırılan bu yeni versiyon, elektrikli otomobillerde pek görülmeyen manuel şanzıman ile birlikte geliyor.
Ford tarafından tasarlanan manuel şanzıman ile spor otomobil keyfini yaşatacak olan model, 900 beygir güç üretebilen elektrik motoruna sahip. Bu şekilde yüksek güçlere çıkabilen otomobil, spor otomobil severleri de tatmin etmiş olacak. 800 Volt güce sahip bataryası ve içerisinde bulundurduğu 10 inçlik dokunmatik kontrol sistemi ile oldukça iddialı olan model hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.
Fuarda sadece prototip olarak gösterilen modelin seri üretime geçip geçmeyeceği merak konusu olurken, Amerikalı üreticiden bu konu hakkında henüz bir açıklama gelmediğini söyleyelim.
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Yandex Alisa Türkiye’de kullanıma sunuldu
Yandex, Alisa isimli akıllı asistanını Türkiye’de kullanıma sundu. Rusya‘nın ardından Türkiye‘de hizmet vermeye başlayan Alisa isimli akıllı asistan, trafik ile ilgili pek çok bilgiyi sizlere aktarıyor.
Türkiye’nin popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, kullanıcıların daha zengin bir Navigasyon deneyim yaşamasını sağlayacak bir yenilik sunuyor. Yandex Navigasyon kullanıcılarına yolculuklarında bundan böyle Akıllı Asistan Alisa eşlik ediyor. Alisa ile Türkiye’de ilk kez bir navigasyonda akıllı asistan kullanılıyor.
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Pek çok yeteneğe sahip olan Alisa; yol ve trafik durumu, adres ve mekân bilgisi söylemenin ya da rota oluşturmanın yanı sıra, hava durumu ve tarih bilgisi de verebiliyor. Rusçadan sonra ilk kez Türkçe öğrenen Alisa’ya her türlü soruyu sormak, sohbet edebilmek mümkün. Kullanıcılar Yandex Navigasyon’u açıp “Alisa” diye seslenerek veya harita üzerinde yer alan mikrofon ikonuna tıklayarak, akıllı asistana kolayca ulaşabiliyor.
Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt akıllı asistan hakkında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
“Yandex Navigasyon olarak Türkiye’de 2013’ten bu yana kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyoruz. Geldiğimiz noktada ayda 4.5 milyon kullanıcı Yandex Navigasyon’u kullanıyor. Akıllı Asistan Alisa, bu yıl yaptığımız en önemli yeniliklerden biri oldu. Alisa, Rusçadan sonra Türkçe öğrendi”
Yandex Yapay Zekâ ve Araştırma Direktörü Mikhail Bilenko şunları söyledi: “ Alisa sadece söyleneni değil, söylenenin arkasındaki manayı da çözebilen bir yeteneğe sahip. En güçlü makine öğrenimi metotları kullanılarak geliştirilen Alisa’nın ikinci dilinin Türkçe olmasından dolayı da çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim.”” Dedi.
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Telefon radyasyonlarında kanser bağlantısı bulundu!
İtalyan Ramazzini Enstitüsü tarafından fareler üzerinde yapılan radyasyon testinde telefon radyasyonlarının kalp ve beyin hücrelerine etki ettiği bulundu.
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“Çocukların kablosuz sinyallere daha az maruz kalması gerekiyor”
Kanser araştırma enstitüsü tarafından yapılan telefon radyasyonları hakkında araştırmada, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İnsanların zararlı mı değil mi konusunda kararsız kaldığı telefon radyasyonları farelerin uzun bir dönem sonunda kanser olmasını sağladı. Erkek farelerde beyinde tümör oluşumunu tetikleyen RF dalgaları, dişi farelerde ise kalpte tümör oluşumunu hızlandırdı. Çevresel radyasyon değerleri ile yapılan araştırmada karşımıza çıkan sonuçlar, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı‘nın bu konu hakkındaki makalelerini boşa çıkarmış gibi görünüyor.
Ramazzini Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı‘nın önerilerini tekrardan gözden geçirmesi söylenirken, farelere verilen frekansların dünya ortalamasından düşük olduğunu vurgusunu yaptı. Ayrıca enstitü, çocukların kablosuz bağlantılara çok fazla maruz kalmaması gerektiğinin vurgusunu yaptı.
Bu yapılan araştırmanın sonun bazı uzmanlardan da açıklamalar geldi. Çevre Araştırmaları Şefi Jose’de “Dünyada türünün en beğenilen kuruluşlarından birinin bu önemli makalesi, baz istasyonlardan veya baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik radyasyonla ilgili endişelerin güçlü nedenlerini belirten teknik literatüre yeni bir katkı sağlıyor” dedi. (Toksikoloji Profesörü, Reus Üniversitesi Tıp Fakültesi, Katalonya, İspanya)