Apple, Samsung ve diğer telefon üreticilerinin neredeyse bütün telefonları kullanıcılar tarafından çıkarılamayan pillere sahip. Öyle ya da böyle, kullanıcılar orijinal pillerin toplam kapasitesini kaybetmesi durumunda pil değişimi yapmak isterlerse, ya kendileri orijinalliğinden emin olamadıkları parçaları alıp takmak zorunda kalıyor ya da servislerden yüksek ücretler karşılığı pil değişimi istemek zorunda kalıyor.

Avrupa Parlamentosu ise bu zorlu görevi basitleştirmek istiyor ve bataryaları kolayca çıkarılabilir hale getirmeleri için şirketlere baskı yapıyor. Tek sorun, yasanın bundan birkaç yıl sonra yürürlüğe girecek olması. İşte “Onarım Hakkı” yasası hakkında her şey!

Yeni Yasa 2027 Yılında Yürürlüğe Girecek!

Avrupa Parlamentosu’nun 587 üyesi, önceki bir yasada bazı değişiklikler yaparak, tüm cihazların kolayca değiştirilebilir pillerle gönderilmesi yönünde oy kullandı. ‘Kolay’ terimi bazıları için muğlak olabilir ve ilk kez akıllı telefon bataryası değiştirme prosedürünü gerçekleştirenler için son derece zor olan bu işlem, bu süreci birçok kez tamamlamış başka bir kişi için çocuk oyuncağı gibi görünebilir.

587 lehte, dokuz aleyhte ve 20 çekimser oyla AP üyeleri, bataryalar ve atık pillerle ilgili AB kurallarının elden geçirilmesi için Konsey ile varılan anlaşmayı onayladı. Yeni yasa, sektördeki teknolojik gelişmeleri ve gelecekte karşılaşılacak zorlukları dikkate alacak ve tasarımdan kullanım ömrünün sonuna kadar tüm pil yaşam döngüsünü kapsayacak.

Neyse ki AB, pillerin değiştirilmesi için alet gerektirmemesi gerektiğini belirterek, çıkarılabilir arka kapağa sahip telefonların geri dönmesini istiyor. Ancak, bu yasanın 2027’den önce yürürlüğe girmeyeceğini ve yalnızca AB’ye bağlı bölgeleri etkileyeceğini unutmamak gerekiyor. Apple ve Samsung gibi şirketlerin yeni yasaya göre akıllı telefonlarının tasarımlarını değiştirip değiştirmeyeceklerini görmek zorundayız.

İyi düşünülmüş bir tasarım yapılmadığı takdirde kolayca çıkarılabilen arka kapakların, bu telefonların suya dayanıklılıklarını kaybedeceği anlamına geleceğinin farkında olmak gerekiyor. Yine de, bu tür şirketlerin ellerinde bolca zaman var çünkü yasa 2027’den önce yürürlüğe girmeyecek. Bu nedenle Apple ve Samsung gibilerinin AB kapsamındaki ülkeler için yeniden tasarıma başlaması için hala üç buçuk yıl var.

Her ülke için farklı üretim yapmak bu firmaların üretim hattı maliyetlerini artıracağı için, şirketler bu tasarımı dünya genelinde kullanmayı da tercih edebilir. Yedek parça fiyatları ve üretim maliyetleri bu kararı etkileyecektir.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Üretimi Başladı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzun pilini değiştirdiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!