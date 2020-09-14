Chromebook GeForce Now için Steam Sync desteği geldi!

Geçtiğimiz ay sonu Chromebook bilgisayarlara beta olarak sunulan GeForce Now için Steam Sync desteği ile kullanıcıların kütüphanedeki oyunlara erişmesi kolaylaştırıldı.

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Haftalık güncellemeyle Steam Sync desteği geldi

Güncel oyunları düşük konfigürasyonu olan bilgisayarlarda da oynamaya olanak sunan Nvidia GeForce Now, geçtiğimiz ay Chromebook kullanıcıları ile buluşmuştu. Ancak Steam kütüphanelerindeki oyunlara GeForce Now üzerinden erişme ve eşitleme konusunda sıkıntı yaşayan kullanıcılar, tüm bu işlemleri manuel olarak gerçekleştirmek zorundaydı.

Beta kullanıcılarının canını sıkan bu manuel işlemi hemen düzeltmeye koyulan platform geliştiricileri, Steam Sync yani otomatik kütüphane senkronizasyonu desteğini, haftalık güncelleme ile beta kullanıcılarına sunuldu. Halihazırda sahip oldukları oyunları kolaylıkla Geforce Now‘daki ‘My library’ kısmıyla otomatik eşitlemeyi sağlayan Steam Sync, yeni satın almalarda ise manuel olarak yenilemeyi gerektiriyor.

Chromebook için Stadia hazırlığı

Dev teknoloji şirketi Google, elbetteki Chromebook‘ları ve kullanıcıları Nvidia‘ya teslim etmekten yana değil. Halihazırda kendi stream-oyun platformu olan Stadia‘yı, Chromebook için daha yaygın ve kullanılabilir yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Chrome Story’de yer alan bir habere göre ChromeOS‘lerde bir sonraki güncellemede Stadia, önyüklü olarak gelebilir. Şu an Stadia’nın web aplikasyonunu indiren kullanıcılar için Chromebook’larda platformu kullanmak mümkün olsa da çoğu kullanıcı bundan bir haber.

Sistem güncelleme kodları arkasındaki detaylardan öğrenilen bu gelişmeyle beraber Stadia’nın ChromeOS‘de tamamen kullanılabilir olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Nvidia GeForce Now ve Stadia destekleriyle beraber Chromebook‘lar, oyun oynamayı seven ChromeOS kullanıcıları için de cazibe kazanıyor.