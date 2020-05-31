Oyun
Nvidia’dan GeForce Now’a katılacak oyunlar için yeni karar!
Nvidia‘dan GeForce Now‘a katılacak oyunlar için yeni karar! Nvidia, yayınladığı yeni politika güncellemesi ile sistemde oyunu bulunan geliştiricilerin 31 Mayıs‘a kadar oyunlarının sistemde kalması için ek bir onay vermeleri gerektiğini açıkladı.
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Nvidia‘nın yeni politika güncellemesine göre geliştiriciler, oyunlarının GeForce Now‘da kalmaya devam etmesi için 31 Mayıs‘ın sonuna kadar bildirim yapmak durumundalar. GeForce Now başkan yardımcısı Phil Eisler, 31 Mayıs itibariyle karar bildirmeyen oyunların sistemden kaldırılacağını açıkladı.
GeForce Now‘un yeni güncellemesinin en büyük nedeni ise daha önceden yaşadığı lisans sorunlarını yaşamama isteği olarak gösteriliyor. Bilindiği üzere yakın dönemde bazı oyun şirketleri, oyunlarının sistemde bulunmasını istemedikleri deklare edip oyunlarını sistemden çekmişlerdi. Nvidia‘nın bulut oyun sisteminin bu sorunları yaşamasının en büyük nedeni Google Stadia gibi oyunu yeniden alma zorunluluğu bulundurmaması. Oyunu önceden Steam, Epic Store gibi oyun marketlerinden satın almış olanlar, GeForce Now‘a bu oyunlar için ekstra bir ücret ödemiyor. Bu durum da bazı şirketler tarafından doğru bulunmayınca GeForce Now birçok lisans problemi yaşadı. Bu yeni güncelleme sayesinde bu sorunlar sona erecek gibi duruyor….
Oyun
Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’i satın alıyor!
Dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden Zynga, çok konuşulacak bir satın alma anlaşmasına imza atacak gibi görünüyor. Zynga’nın, ülkemizin önemli oyun geliştiricilerinden Peak Games’i önümüzdeki günlerde rekor fiyata satın alacağı belirtiliyor.
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Zynga’nın satın alacağı söylenen Peak Games, Türk girişim tarihine geçecek!
Webrazzi’den Arda Kutsal’ın haberine göre, Sidar Şahin’in kurucusu olduğu Peak Games’in önümüzdeki günlerde Zynga’ya satılacağı belirtiliyor. Anlaşmanın artık imza aşamasına geldiği ifade edilirken, İstanbul merkezli oyun firmasının satış fiyatı ise Türkiye’deki girişimcilik tarihine geçecek. Zynga tarafından 1 milyar doların üzerinde değerlenen Peak’in tamamı için tam 1.8 milyar dolar ödenecek.
Bu satın alma işlemi ile değerlemesi unicorn seviyesindeki ilk internet girişimi Peak Games olacak. 1 milyar dolar üstü değerlemeye ulaşan girişimler kısaca unicorn olarak adlandırılıyor. Daha önce Yemeksepeti 589 milyon dolar bedel karşılığında Delivery Hero firmasına satılmıştı. Trendyol ise Alibaba’nın yaptığı 728 milyon dolarlık yatırım ile rekoru elinde bulunduruyor. Bu nedenle Zynga’nın yapacağı satın alma işlemi internet tabanlı girişimlerde yeni bir rekor olarak yerini alacak.
Farmville ve Texas Holdem Poker gibi pek çok tanınmış oyunun yapımcısı olan Zynga, ülkemize daha önce de çeşitli yatırımlarda bulunmuştu. Yaklaşık 2.5 yıl önce Peak’in “101 Okey Plus” oyununu 100 milyon dolar karşılığında bünyesine katan şirket, 2018 yılında ise diğer bir Türk oyun geliştiricisi Gram Games’i 250 milyon dolara satın almıştı. Peak Games ise geçtiğimiz yıl tüm TV kanallarında aynı anda yayınladığı reklam filmiyle gündeme oturmuştu.
Son olarak anlaşmanın yalnızca hisse devrini kapsadığı ve şirketin faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesinin planlandığını belirtelim.
Haber
Valorant’ın yeni karakteri Reyna için ilk oynanış videosu yayınlandı!
Bugün, Valorant resmi Twitter hesaplarından paylaşılan yeni videoyla birlikte, Valorant için uzun süredir beklenen, yeni karaktere ait bilgiler ortaya çıktı. Uzun süredir, CS GO benzeri mekanikleriyle FPS severler arasında büyük ses getiren yapım tam sürüm çıkış tarihi yaklaşırken, yeni karaktere ait videoyu yayınladı.
Oyun içerisinde yer alan Omen karakteri ile bağlantısı olduğu düşünülen Reyna, etkileyici mekanikleriyle dikkat çekiyor. Videodan yola çıktığımızda, yeni karakterin “overheal” adı verilen ciddi oranda iyileştirme sağlayan mekaniği ile oyuncular için ciddi bir tercih olabilir. Reyna, öldürdüğü düşmanlarının kalplerini toplayarak bir şekilde kendi üzerine iyileştirme etkisi olarak yansıtabiliyor. Ek olarak videoda son kısımda yer alan yeteneğe baktığımızda karakterin bir küre göndererek düşmanlarının bir süre görüşünü kısıtlıyor yada görünmez olabiliyor.
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REYNA /// Meksika
"Bu yaratıkların da bir suçu yok aslında."#VALORANT pic.twitter.com/CQhjn3XGIs
— VALORANT Türkiye (@VALORANTtr) May 30, 2020
Kapalı beta testiyle anlık olarak 4 milyon kullanıcıya ulaştığı bildirilen yapım, Riot Games’in yeni gözdesi olarak piyasada kendinden söz ettiriyor. Twitch üzerinde, Valorant yayınlarını izleyerek edinebildiğimiz erişim anahtarları sebebiyle herkesin test edemediği oyun, 2 Haziran itibariyle tam sürüm olarak karşımıza çıkacak. Yeni karakterle beraber, yeni bir harita ve oynanış çeşitliliği adına birçok yeniliğe adım atması beklenen yapım, tam sürüm ile çıkış yaptığında sizler için yenilikleri listeleyeceğiz.
Haber
Sony doğruladı: PlayStation 5 için tanıtım tarihi nihayet ortaya çıktı
Sony, PlayStation 5 için 4 Haziran 23:00’da bir etkinlik yapmayı planladığını duyurdu. PlayStation 5 sunumu bir saatten fazla sürecek ve konsol için yeni PS5 oyunlarının yanı sıra, Sony’nin yeni nesil konsolunun ilk gerçek oyunu sergilenecek.
Belirli ayrıntıların henüz kesinleşmemesine rağmen, PlayStation CEO’su Jim Ryan, PS5’in 2020’de halen piyasaya sürülme ihtimalinin olduğunu açıkladı. PlayStation Blogu’nda yer alan açıklamaya göre, PS5’e gelen oyunlar, dünya çapındaki yenilikçi stüdyolardan endüstride en iyiyi temsil etmek için gelecek. Ayrıca büyükten küçüğe, en köklü firmalar dahil olmak üzere, tüm yapım şirketleri için PS5 içerisinde bulunan donanımı en iyi yansıtacak ve performansını en iyi temsil edecek yapımların geliştirilmesi için açıklamalar yapılmış.
Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC
— PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020
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4 Haziran tarihinde yapılacak etkinliğin, büyüklüğü konusunda henüz net bir bilgi bulunmamakta, fakat görünen o ki konsolu neredeyse tüm detaylarıyla görebilmemiz mümkün olacak. Microsoft’un Xbox Series X ile ilgili tasarım detayları ve birçok özelliği paylaştığını düşündüğümüzde, etkinlik ciddi anlamda ses getirebilir. Sony, bugüne kadar tasarım konusunda hiçbir detay belirtmeden ve sızıntılara yol açmadan sessizliğini korumayı başarmıştı.
Epic Games kısa bir süre önce PS5’te oynanan ve Unreal Engine 5 ile geliştirilmiş teknoloji demosuyla büyük ses getirmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Epic Games, “Tamamen oynanabilir bir demo, PlayStation 5 geliştirici kitinin arkasına sadece kayıt cihazı yerleştirdik ve HDMI’dan çıkan sinyali kaydettik” gibi bir açıklamada bulunarak, konsolun gücünü özetlemişti. Ayrıca Epic, PS5’in bünyesinde bulunan SSD mimarisinin, günümüz ileri teknoloji bilgisayarlarında kullanılan disklere nazaran, daha iyi bir performansa sahip olduğunu da vurguladı. Oyun dünyasına damga vurması beklenen PlayStation 5 etkinlik detayları tamamen ortaya çıktığında sizler için paylaşacağız.