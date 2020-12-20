Chrome ve Edge için tehlike teşkil eden uzantılar

Kısa bir zaman önce güvenlik firması Avast tarafından belirtilenlere göre; üç milyondan fazla kullanıcı tam yirmi sekiz tane zararlı olabilecek uzantıları indirdi.

İlginizi çekebilir: Google ve Apple, konum verileri paylaşan yazılımı yasaklıyor

reklam

Bunlardan on beşi Chrome, on üçü ise Edge için olan uzantıların zararlı kodlar barındırdıkları ve bazı zararlı işlemlerde kullanılabilecekleri belirtildi. Avast’ın bulduğu kodlar içerisinde şunlar var:

Kullanıcıyı reklamlara yönlendirme

Kullanıcıyı dolandırıcı sitelere yönlendirme

Kişisel bilgi toplama

Tarayıcı geçmişi toplama

Cihazlara zararlı yazılım indirme

Bütün bu kodlara karşın Avast, buradaki asıl amacın kazanç sağlamak için kullanıcı trafiği kullanımının yapılması olduğunun altını çiziyor. Çünkü kullanıcıların üçüncü parti bir alana yönlendirildikleri her seferde siber suçlulara bir pay gidiyor.

Avast, bu uzantıları geçen ay bulduklarını belirtirken; bazılarının 2018 Aralık ayından beri aktif halde olduğunu ve kullanıcılardan o zamanlardan gelen bazı şikayetlerin bunun kanıtı olduğunu söylüyor.

Şirketin Kötü Amaçlı Yazılım Araştırmacısı Jan Rubín, bu eklentilerin baştan beri mi bu kodlara sahip olduklarını, yoksa belli bir kullanım seviyesine geldikten sonra güncellemeyle mi yerleştirildiklerini tespit edemediklerini söyledi. Ki eklentilerin bazıları gerçekten de on binler tarafından indirilmiş durumda.

Avast bulgularını Google ve Microsoft ile paylaşırken, Google tarafından araştırmayla ilgili henüz net bir yanıt almadı. Microsoft ise araştırmalarının sürdüğünü belirtti.

Avast’ın bu raporunu paylaşmasının ertesi gününde Google Chrome’daki eklentilerin sadece üç tanesi silinirken, Edge eklentileri hala ulaşılabilir durumda. Şimdi ise Chrome’daki silinen uygulama sayısının arttığını söyleyebiliriz. Konuyla alakalı ZDNet’e gelen bilgiler, Microsoft’un ise Avast’ın raporunun üzerinde çalıştığı yönünde.

Google ve Microsoft tarafından yapılacak araştırmalar sonuçlanana kadar Avast, kullanıcılara aşağıdaki kötü yazılım bulunan eklentileri tarayıcılarından kaldırmalarını öneriyor:

Chrome için kötü yazılım içeren eklentiler

Direct Message for Instagram

DM for Instagram

Invisible mode for Instagram Direct Message

Downloader for Instagram

App Phone for Instagram

Stories for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook™

Vimeo™ Video Downloader

Zoomer for Instagram and FaceBook

VK UnBlock. Works fast.

Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.

Upload photo to Instagram™

Spotify Music Downloader

The New York Times News

Edge için kötü yazılım bulunan eklentiler