Manifest V2 ile çalışan uzantılar Ocak 2024’te Chrome Web Mağazası’ndan kaldırılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren Chrome, Manifest V2 desteğini kapatmayı deneyecek. Birçok reklam engelleyici Manifest V3’e geçişte zorlanacak.

Google, Chrome Web Mağazası’nda Manifest V2 ile oluşturulan uzantıların önümüzdeki yılın Haziran ayından itibaren bulunamayacağını söylüyor. Ayrıca, bu ay içinde Chrome 115’in kararlı sürümünden itibaren Manifest V2 uzantıları çalışmayı durdurabilir.

Google’a göre V3 gizlilik, performans iyileştirme ve güvenlik konularına odaklanıyor. Diğer şeylerin yanı sıra, V3 uzantılarının artık uzaktan kod kullanması mümkün değildir; bu da Google’ın bir uzantının güvenliğini test etmesini kolaylaştıracaktır. Ayrıca yeni format, hizmet çalışanlarının arka planda belirli görevleri yerine getirmesine olanak tanıyor. Bu, ikincil işlevler için ekstra bir web sayfası ihtiyacını ortadan kaldırarak Chrome’un ram tüketimini azaltacaktır.

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Yeni bildirimselNetRequest API’si, mevcut webRequest API’sinin yerine kullanılmaya başlandı. Bu, kullanıcıların gizliliği lehine reklam engelleyicilerin işini zorlaştırdı. Söz konusu api’nin o zamandan beri geliştiricilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve kullanıcıların gizliliğini sağlamak için değiştirildiği söyleniyor. Bu arada, V3 ile çalışan reklam engelleyiciler zaten var, ancak uBlock Origin Lite ve AdGuard MV3 gibi sınırlı özelliklere sahipler. Mozilla, webRequest API’sini desteklemeye devam edeceğini söyledi.