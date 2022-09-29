Intel, kullanıcıların iOS veya Android cihazlarını bilgisayarlarıyla senkronize etmelerini sağlayan Unison adlı yeni bir özelliği duyurdu. Bu, bilgisayarda arama yapabilmeyi ve kısa mesaj gönderebilmeyi, ayrıca fotoğrafların ve dosyaların daha sorunsuz bir şekilde aktarılmasını içeriyor. Kullanıcılar ayrıca telefon bildirimlerini bilgisayara aktarabiliyor.

Apple’ın iPhone ve Mac ürünlerini birbirine bağlamak için yaptığı şeyi çok andırıyor ve Intel kendi senkronize cihaz ekosistemini oluşturmak istiyor gibi görünüyor. Unison sadece Evo dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilecek.

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Teknoloji devine göre “basit bir eşleştirme sürecine” sahip olan Unison uygulaması, telefonların dört özelliğine bilgisayarınızdan erişmenizi sağlıyor. Kişi ajandasına erişim de dahil olmak üzere daha önce bahsedilen arama yapma ve alma imkanına ek olarak, cep telefonuna gelen bildirimleri görüntüleyebilecek.

Bazı durumlarda, süreci hızlandırmak için makinenin klavyesini kullanarak bunları masaüstünde yanıtlamak mümkündür. Aynı şey telefon numarasına gönderilen mesajlar için de geçerlidir; bu mesajlar bilgisayarda, daha büyük ve daha rahat bir ekranda görüntülenebilir ve yanıtlanabilir.

İçindekiler Seçili dizüstü bilgisayarlarda mevcuttur

Seçili dizüstü bilgisayarlarda mevcuttur

Başlangıçta Intel’in Unison uygulaması, Lenovo, HP ve Acer gibi markaların 12. nesil işlemcilerle donatılmış Evo platformuna sahip bazı dizüstü bilgisayarlarında kullanılabilecek. Kaynak teklifinin 2023 yılında daha fazla cihaza ulaşacak şekilde genişletileceği tahmin edilmektedir.

Ayrıca big tech’e göre, özellikle mesajlar ve bildirimlerle ilgili olarak sunulan bazı araçlar, PC’ye bağlı iPhone’da sınırlı bir şekilde çalışabilir.

Apple’ın iPhone ve Mac’leri entegre etmesi gibi bazı üreticilerin akıllı telefonlar ve bilgisayarlar arasında bu daha büyük entegrasyonu sunduğunu belirtmek gerekir.

Kaynak: Intel, The Verge