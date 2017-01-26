Chrome ve Firefox Şifresiz Bağlantılarda Kullanıcıları Uyaracak

Chrome ve Firefox şifrelenmemiş bağlantı ile bağlanılan internet sitelerine hassas bilgilerini veren kullanıcılarına güvenlik problemlerine karşı uyaracak.

Son güncelleme ile beraber Chrome 56 ve Firefox 51 sürümleri HTTPS yerine HTTP bağlantılı sitelerde hassas bilgi girişi yapacak olan kullanıcıları bağlantı konusunda uyaracak. BU uyarılar çoktan tarayıcıların beta sürümlerinde yerini aldı. Ancak yakında bütün kullanıcılara açıkacak.

Mozilla’nın tarayıcısı şifre isteyen HTTP sitelere gri kilit resmi üzerinde kırmızı çizgili simgeyle uyaracak. Daha önce böyle bir simge yer almıyordu. Diğer taraftan HTTPS sitelerde yeşil kilit simgesi yer alacak. Kullanıcılar bu simgeye tıkladığında bilgi girişlerinin çalınabileceği uyarısı yer alacak.

Google’ın tarayıcısında ise benzer bir uyarı hem giriş bilgilerinde hem de kredi kartı bilgilerinde çıkacak. Firefox gibi bu tarayıcı da siteleri uyaracak. HTTP bağlantılı sitelerdeyken adres çubuğunda güvenli değil yazısı çıkacak. Böylelikle kullanıcıların güvenliklerinin göz önünde bulundurmaları sağlanacak.