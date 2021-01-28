Chrome daha sonra oku özelliği alıyor

İnternet üzerinde kullanıcıların ilgisini çeken birçok makale ve yazıya rastlamak mümkün. Ancak hepsini okuyacak zaman ise her zaman bulunamayabiliyor. Bunun için de “daha sonra oku” türünden uygulamalar ve web eklentilerinden yararlanılıyor. Google da Chrome Android için üçünü parti araçlar olmadan okuma listesi oluşturulabileceğiniz bir özelliği getiriyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz:

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“Sonra Oku” olarak bilinen özellikle, tarayıcının yer imleci özelliğine daha işlevli bir alternatif sunuluyor. Böylelikle Chrome uygulamasını iOS üzerinden kullananların bir süredir ulaşabildiği özellik, sonunda Android için de geliyor.

Kullanıcılar özelliği diğer benzer uygulamalara benzer şekilde kullanabilecekler. Uygulamanın kendisine böyle bir desteğin gelmesi ise oldukça iyi karşılanacak gibi. Çünkü okunması gereken yazıları diğer linklerden ayrı tutarak bilindik yer imlerine nazaran çok daha kullanıcı dostu bir deneyim sunuluyor. Aynı zamanda okunan yazıları işaretlemesi de çok daha kolay hale gelmiş durumda.

Özelliği kullanmak için ise bir link üzerine basılı tutup Sonra Oku kısmına basmak gerekiyor. Bu şekilde kaydedilen yazılarınıza erişmek istediğinizde ise yer imlerine gidip Okuma Listesi kısmını bulabileceksiniz.

Sonra Oku özelliğini denemek için Chrome Canary versiyonunun son sürümünü indirmek gerekiyor; v90 olarak geçen bu sürümün içerisinde de ilginç bir şekilde özellik varsayılan açık olarak geliyor. Bu da yakın zamanda özelliğin beta ve sabit sürümlere de dahil edilebileceği anlamına geliyor. Bu yüzden genel Chrome kullanıcılarının da özelliğe erişmek için muhtemelen fazla beklemeyeceklerini söyleyebiliriz.

Chrome daha sonra oku özelliğini diğer platformlarda denemek mümkün

Son olarak Canary kullanmayan ve özelliği denemek isteyenlerin de bunu yapabileceğini belirtelim. Bunun için Android veya masaüstü cihazınızdan chrome://flags/#read-later adresine gidin. Ardından baştaki Read Later özelliğini aktifleştirip tarayıcınızı yeniden başlatın. Böylelikle özellik Android üzerinde yukarıda belirtildiği gibi ulaşılabilir olurken, masaüstünde ise bir sayfada yıldıza bastığınızda yer imleri mi yoksa Daha sonra oku listesine mi kaydedileceğini seçebiliyorsunuz. Ardından ise yer imleri çubuğunun sağında belirecek Okuma listesi ile bu linklere ulaşabiliyor olacaksınız.