Google Chrome 88 yayınlandı: FTP ve Flash Player’a elveda!
Google Chrome tarayıcının bu hafta yayınlanan 88. sürümüyle beraber, tarayıcıya önemli iyileştirmeler ve değişiklikler eklendi. Yeni sürümde Google, Chrome’dan Adobe Flash Player ve FTP desteğini kaldırdı, bununla birlikte de karanlık modun kapsama alanını genişletti.
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Hepimizin bilgisayarında var olan ve hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen Chrome tarayıcı, yeni özelliklerle güvenliğini ve işlevselliğini artırmaya devam ediyor. Tarayıcının geliştiricisi Google, bu hafta Chrome’un 88. sürümünü yayınladı. 88. sürümüyle beraber Adobe Flash Player desteği resmen bitirilen Google Chrome, FTP teknolojisini de artık desteklemeyecek.
İşte 88. sürümüyle Chrome tarayıcıda yapılan önemli değişiklikler:
Karanlık mod desteği geliştirildi
Bildiğiniz gibi Google Chrome, epey bir süredir Windows 10’da bulunan karanlık mod özelliğini varsayılan olarak destekliyor. Yani siz Windows 10’un Ayarlar kısmından sistem temanızı karanlık mod yaptığınızda Chrome da otomatikman siyah ağırlık renk tonlarına bürünüyor. Google Chrome tarayıcının 88. sürümündeyse bu karanlık mod desteğinin kapsama alanı genişledi.
Bundan böyle Google Chrome’un yerleşik Ayarlar, Yer İşaretleri, Geçmiş, Yeni Sekme gibi kendi içindeki sayfalarındaki kaydırma çubuğuna varana kadar, önceden karanlık modu desteklemeyen birçok yer karanlık modla uyumlu olacak. Web siteleri ise şimdilik Chrome’un 88. sürümündeki karanlık mod iyileştirmesinden etkilenmeyecek.
Adobe Flash Player’a veda!
Adobe’nin 31 Aralık 2020’den itibaren desteklemeyi resmen bıraktığı Flash Player, Google Chrome 88. sürüm güncellemesiyle beraber tarayıcıdan tamamen kaldırıldı. Artık Flash ile yazılan web siteleri Chrome tarayıcıyla uyumlu çalışmayacak ve tarayıcıda desteklenmeyecek.
Bu ayın sonlarında Microsoft da benzer bir hamle yaparak Flash’a darbe vuracak ve böyleliklebir dönemin sonu resmen gelmiş olacak.
FTP desteği kaldırıldı
Google Chrome tarayıcının 88. sürümünde FTP (File Transfer Protocol) desteği kaldırıldı. Bu, artık ftp:// ile başlayan URL’lerin Chrome’da desteklenmeyeceği anlamına geliyor. Doğrusunu isterseniz FTP, bilgisayar ile sunucu arası veri aktarımını şifrelemediği için Chrome’dan kaldırılması çok da sürpriz olmadı. Google, esasında uzun bir süredir FTP desteğini kaldırmak için çeşitli çalışmalar yapıyordu, en azından böyle bir planı olduğunun sinyallerini vermişti.
Bu hafta yayınlanan 88. sürüm güncellemesiyle beraber Google’ın çalışmaları hayata geçmiş oldu. Dolayısıyla bilgisayarınızda FTP kullanmak istiyorsanız mecburen harici bir FTP istemcisi kullanmanız gerekiyor.
Google Mesajlar, GMS sertifikası olmayan cihazlarda çalışmayacak
Google tarafından geliştirilen Mesajlar uygulaması, nisan ayından itibaren GMS (Google Mobil Hizmetleri) sertifikası olmayan cihazlarda çalışmayacak. Bu değişiklikten, özellikle ABD ambargosu altında piyasaya çıkan Huawei telefonların etkileneceği belirtiliyor. Zira Huawei’nin telefonlarında Android işletim sistemi olsa da, ambargo nedeniyle GMS sertifikası bulunmadığı için teknik olarak bu cihazlar sertifikasız durumdalar.
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Android işletim sistemli telefonlardaki yerleşik mesajlaşma uygulamalarına alternatif olarak geliştirilen Google Mesajlar, RCS ve uçtan uca şifreleme gibi işlevsellik ve güvenlik odaklı özellikleri sayesinde popülaritesini son zamanlarda artırmaya başladı.
Bizzat Google tarafından geliştirildiği için gönül rahatlığıyla güvenlik endişesi olmadan telefonlarımızda kullanabildiğimiz Mesajlar’a mart ayından itibaren yeni bir değişiklik eklenecek. XDA Developers ekibinin aktardığı bilgilere göre, Google Mesajlar 31 Mart 2021’den sonra sertifikasız Android cihazlarda çalışmayı durduracak.
Sertifikasız cihazların ne olduğuyla ilgili tam olarak bilgi sahibi değilseniz, kısaca şöyle özetleyebiliriz; bazı cihazlar, Android işletim sistemiyle çalışmalarına rağmen Google Mobil Hizmetleri (GMS) lisansına sahip değiller, yani bir başka deyişle Google tarafından güvenilir olarak sınıflandırılmıyorlar. İşte Google’ın güvenilir olarak sınıflandırmadığı böyle cihazlara kısaca “sertifikasız” diyebiliyoruz.
Google Mesajlar, şimdiye kadar sertifikasız cihazlarda çalışabiliyordu
Normalde GMS sertifikalı cihazlarda Google’ın uygulamaları ön yüklü olarak geliyorken, sertifikasız cihazlarda ise Google’ın uygulamaları bulunmuyor. Fakat Google Mesajlar uygulaması, Google hesabı gerektirmediği için şimdiye kadar GMS sertifikası olmayan cihazlarda bile çalışabiliyordu. İşte 31 Mart’tan itibaren bu durum değişecek ve Google’ın Mesajlar uygulaması artık GMS sertifikasına sahip olmayan cihazlarda kullanılamayacak.
Sertifikasız cihazlara, Huawei’nin Mate 30 ve Mate 40 gibi ABD ambargosu altında piyasaya sürülen telefonlarını örnek verebiliriz. Sadece Huawei telefonlar da değil; globalde satılmamasına rağmen Çin’den getirilen ve doğal olarak GMS sertifikası olmayan telefonlar da piyasada satılmaktalar. İşte Google’ın Mesajlar uygulamasıyla ilgili aldığı karar, bu tarzdaki telefonların tamamını kapsıyor.
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Honor Google Hizmetleri çalıştırabilecek bir telefon serisi üretiyor
2019 ortalarından beri Huawei, Amerika-Çin ticaret savaşından dolayı işlemci müzakerelerinde zorluklar yaşıyordu ve Honor markası da bundan etkileniyordu. Sonrasında ise Honor markasını satmaya karar veren Shenzhen merkezli firma, böylece firmayı kendi gelişimine bıraktı. Sonuç olarak da firma Google dahil tüm Amerikan şirketlerle daha kolay ticaret yapabilir hale geldi. Şimdi de bir Rus gazetesi olan Kommersant tarafından gelen bilgilere göre; Honor firması Google Hizmetlerini çalıştırabilecek yeni bir telefon serisi üzerinde çalışıyor.
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Şirket içerisinden gelen bilgiler Huawei ayrılığından sonra AppGallery uygulamasının mevcut Honor telefonlarda ulaşılabilir olacağı; ancak yeni cihazlarda HMS alanına kolayca erişim sağlanamayacağını ortaya çıkarmıştı.
Şu anda ise Honor yaklaşık 18 aydır Google Hizmetleri olmayan telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Bu da dolayısıyla Avrupa ve Rusya piyasalarındaki satışlarını oldukça önemli bir seviyede etkiliyor. Ki Kommersant’ın belirttiğine göre bu bölgelerde 2020 yılında Honor, Samsung’un ardından en büyük telefon firmaları arasında ikinci sırada geliyor.
Honor firmasının bir sonraki hamlesi V40 telefonları olacak. Ancak bunlar Huawei sahipliğinde üretildikleri için doğal olarak Magic UI ile gelip Google Hizmetleri barındırmayacaklar. Bu konudaki değişim ise muhtemelen Honor X11 ve Honor 40 cihazlarında görülecek. Bununla beraber firmanın yeni başlangıcına paralel olarak yeni isimlere sahip cihazlar çıkarması da ihtimaller arasında.
Google Play Store artık uygulama trendlerini gösteriyor
Kullanıcıların hangi uygulamaların revaçta, hangi uygulamaların ise düşüşte olduğunu bilmek istemeleri normal karşılanabilir. Google Play Store için gelen yeni bir özellik ise tam da bunu sağlıyor.
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Uygulamaların yanında çıkacak olan yeni bir simge o uygulamanın yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu kullanıcıya gösteriyor. Bunu ise uygulama sıralaması listesinde uygulama yanında aşağı veya yukarı ok şeklinde bir simge göstererek yapıyor. Yukarı doğru olan ok işareti uygulamanın revaçta olduğunu gösterirken, ok aşağı doğruysa düşüşü işaret ediyor.
Simge uygulamanın kaç sıra birden yükselip düştüğünü ise kişiye göstermiyor. Aynı şekilde yukarı veya aşağı ivme kazanan uygulamanın ivme süresini de bizlere söylemiyor.
Uygulamaların trend durumunu görmek için öncelikle Google Play Store uygulamasını açın. Üst taraftaki başlıklarda Üst Sıralar kısmına gelin. Oradan ise belli kategorilerde en üst sıralardaki uygulamaları görebiliyorsunuz. Örneğin Ücretsiz En Popüler kısmına baktığınız zaman, uygulamaların yanında görebileceğiniz yukarı veya aşağı ok uygulamanın revaçta ya da düşüşte olduğunu gösteriyor.
Büyük ihtimalle bir uygulamanın trend olması veya düşüşte olması insanların uygulamayı indirip indirmemekle alakalı fikirlerini değiştirmeyecektir. Ancak yine de bu tip bilgileri merak edebilecek olanlar artık Google Play Store üzerinden onlara kolaylıkla erişebiliyor olacak.
Forumdan Son Mesajlar
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Qinyang Elegant Fishing Tackle R&D Co., Ltd
Yazan: lyy150a, 7 saat önce
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Yazan: market2020, 19 saat önce
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Yazan: fuguler, 3 gün önce
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