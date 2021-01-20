Google Chrome 88 yayınlandı: FTP ve Flash Player’a elveda!

Google Chrome tarayıcının bu hafta yayınlanan 88. sürümüyle beraber, tarayıcıya önemli iyileştirmeler ve değişiklikler eklendi. Yeni sürümde Google, Chrome’dan Adobe Flash Player ve FTP desteğini kaldırdı, bununla birlikte de karanlık modun kapsama alanını genişletti.

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Hepimizin bilgisayarında var olan ve hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen Chrome tarayıcı, yeni özelliklerle güvenliğini ve işlevselliğini artırmaya devam ediyor. Tarayıcının geliştiricisi Google, bu hafta Chrome’un 88. sürümünü yayınladı. 88. sürümüyle beraber Adobe Flash Player desteği resmen bitirilen Google Chrome, FTP teknolojisini de artık desteklemeyecek.

İşte 88. sürümüyle Chrome tarayıcıda yapılan önemli değişiklikler:

Karanlık mod desteği geliştirildi

Bildiğiniz gibi Google Chrome, epey bir süredir Windows 10’da bulunan karanlık mod özelliğini varsayılan olarak destekliyor. Yani siz Windows 10’un Ayarlar kısmından sistem temanızı karanlık mod yaptığınızda Chrome da otomatikman siyah ağırlık renk tonlarına bürünüyor. Google Chrome tarayıcının 88. sürümündeyse bu karanlık mod desteğinin kapsama alanı genişledi.

Bundan böyle Google Chrome’un yerleşik Ayarlar, Yer İşaretleri, Geçmiş, Yeni Sekme gibi kendi içindeki sayfalarındaki kaydırma çubuğuna varana kadar, önceden karanlık modu desteklemeyen birçok yer karanlık modla uyumlu olacak. Web siteleri ise şimdilik Chrome’un 88. sürümündeki karanlık mod iyileştirmesinden etkilenmeyecek.

Adobe Flash Player’a veda!

Adobe’nin 31 Aralık 2020’den itibaren desteklemeyi resmen bıraktığı Flash Player, Google Chrome 88. sürüm güncellemesiyle beraber tarayıcıdan tamamen kaldırıldı. Artık Flash ile yazılan web siteleri Chrome tarayıcıyla uyumlu çalışmayacak ve tarayıcıda desteklenmeyecek.

Bu ayın sonlarında Microsoft da benzer bir hamle yaparak Flash’a darbe vuracak ve böyleliklebir dönemin sonu resmen gelmiş olacak.

FTP desteği kaldırıldı

Google Chrome tarayıcının 88. sürümünde FTP (File Transfer Protocol) desteği kaldırıldı. Bu, artık ftp:// ile başlayan URL’lerin Chrome’da desteklenmeyeceği anlamına geliyor. Doğrusunu isterseniz FTP, bilgisayar ile sunucu arası veri aktarımını şifrelemediği için Chrome’dan kaldırılması çok da sürpriz olmadı. Google, esasında uzun bir süredir FTP desteğini kaldırmak için çeşitli çalışmalar yapıyordu, en azından böyle bir planı olduğunun sinyallerini vermişti.

Bu hafta yayınlanan 88. sürüm güncellemesiyle beraber Google’ın çalışmaları hayata geçmiş oldu. Dolayısıyla bilgisayarınızda FTP kullanmak istiyorsanız mecburen harici bir FTP istemcisi kullanmanız gerekiyor.