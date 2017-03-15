Chrome 57 Güncellemesi ile Beraber Sekmeler Daha Enerji Dostu

Eğer Google’ın internet tarayıcısı Chrome’u kullanıyorsanız ne kadar fazla kaynak tükettiğini muhtemelen biliyorsunuzdur.

Ancak Chrome’un son sürümü bilgisayarın batarya ömrünü daha az hırpalayacak bir özellikle beraber geliyor. Chromium blogunda yer alan açıklamaya göre artık arkaplanda çalışmakta olan semeler çok fazla güç tüketmeyecek. Yapılan açıklamaya göre tarayıcının harcadığı enerjinin üçte biri arkaplanda çalışan sekmelere gidiyor.

Taraycının sayfa görselliği API’si sekmeler arkaplana geçtikten 10 saniye sonra sekmeleri kontrol edecek ve bir değerlendirme yaparak onları bir nevi uyku moduna alacak. Ses dosyalarının çalındığı ya da WebSockets veya WebRTC bağlantılarının olduğu sayfalara ise bir işlem yapmayacak.

Geliştirici ekibin açıklamasına göre bu yeni özellik arkaplandaki sekmelerin verdiği meguliyeti %25 oranında düşürecek. Güncelleme bir kaç gün önce yayınlandı. Bu güncelleme dizüstü bilgisayarlar kullanıcılarında gözle görülür bir batarya ömrü değişikliği yaratabilir.