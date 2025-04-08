ChatGPT kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme daha! Son günlerde herkesin dilinde aynı soru var: GPT-5 ne zaman çıkacak? Yapay zeka dünyasında fırtınalar estiren ChatGPT, yakında çok daha güçlü bir versiyonla karşımıza çıkacak mı? Türkiye’de teknoloji meraklıları da bu gelişmeyi dört gözle bekliyor.

ChatGPT yeni sürümü geliyor! GPT-5 için geri sayım başladı

ChatGPT ile ilgili en sıcak açıklama OpenAI CEO’su Sam Altman’dan geldi. Altman, GPT-5 ne zaman çıkacak sorusuna yanıt vererek kullanıcıları heyecanlandırdı. Verilen bilgilere göre, yeni versiyon olan GPT-5 çıkış tarihine birkaç ay kaldı.

Üstelik bu yeni model, sadece daha doğru yanıtlar vermekle kalmayacak, aynı zamanda çok daha gelişmiş bir anlama yeteneğine sahip olacak. Kullanıcılar için bu daha etkili ve doğal bir iletişim anlamına geliyor.

Yeni özellikler arasında görsel analizden sesli yanıt sistemine kadar birçok yenilik bulunuyor. Özellikle Türkçe dil desteğinin daha da iyileştirilmesi beklenen GPT-5, eğitimden iş dünyasına kadar pek çok alanda devrim yaratabilir.

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OpenAI, yeni GPT sürümü ile sınırları zorlamayı hedefliyor. Yapay zeka destekli uygulamaların Türkiye’deki yaygınlığı göz önüne alındığında, bu güncellemenin etkileri oldukça büyük olacak.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? GPT-5 sürümü ile hayatımızda nasıl değişiklikler bekliyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!