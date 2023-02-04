ChatGPT, kısa bir süre içinde birçoğumuzun günlük olarak kullandığı bir araç haline geldi. Özellikle öğrencilerin vazgeçilmezlerinden biri olan yapay zeka destekli konuşma motoru, şimdi de yargı sistemine dahil oldu. Kolombiya’da bir yargıç, karar almadan önce ChatGPT’ye danıştı. ChatGPT tam anlamıyla yargı dağıtmaya başladı!

ChatGPT Hukuk Dersi Verdi!

Kolombiya’da görülen bir davada yargıç Juan Manuel Padilla Garcia, ChatGPT’ye yasal mevzuata dair bazı sorular sordu ve karşısındaki kişilerin işlediği suçun yargıda nasıl bir yeri olduğunu anlamaya çalıştı. ChatGPT, Garcia’ya doğru karar vermesinde yardımcı oldu. Saniyeler içerisinde literatür taraması yapan ve Garcia’ya ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlayan yapay zeka konuşma motoru, davanın yıldızı oldu.

Bazı kişiler, ChatGPT’nin yargıçlık görevini yaptığını savunsa da Garcia durumun böyle olmadığını ve yalnızca karar alma sürecinde ChatGPT’nin sağladığı bilgilerden yararlandığını belirtti. Ancak birçok kişinin sosyal medyada Garcia’yı “ChatGPT’den hukuk dersi almakla” itham etmesinin ardından yargıç sonunda bir açıklama yaptı.

Garcia, yaptığı açıklamada “Bu kararın argümanları yapay zeka kullanımı doğrultusunda belirlenecektir. Bu bağlamda, yapay zekaya bazı hukuki sorular sorduk. Yapay zeka tarafından üretilen cevapları davaya dahil etmemizin amacı hiçbir şekilde hakimin kararının yerini almak değildir. Asıl amaç, yapay zeka tarafından sağlanan bilgileri doğruladıktan sonra karar taslağı hazırlamak için harcanan zamanı kısaltmaktır.” ifadelerini kullandı.

Bu haberle beraber ChatGPT’nin yeni bir kullanım alanı daha ortaya çıkmış oldu. İlerleyen dönemlerde diğer mahkemelerden de benzer hamleler gelebilir. Bu olaylar yeni bir tartışmayı da alevlendirmiş oldu. Birçok platformda ChatGPT’nin bazı mesleklerin geleceğini tehdit ettiğini ve çok önemli bazı kararların ChatGPT’ye bırakılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu iddia eden paylaşımlar yapıldı.

Ancak görünen o ki ChatGPT gibi yapay zeka konuşma motorları hayatımızda kalıcı olacak. Öyle ki, birçok firmadan ardı ardına yapay zeka yatırımları geliyor. İlerleyen dönemlerde ChatGPT alternatiflerinin çoğalması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT bazı mesleklerin geleceğini tehdit ediyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın