Yapay zekanın geldiği son nokta olan ChatGPT, internet ve teknoloji devi Google‘ı 1-2 yıl içinde yok edebilir. Bunu biz demiyoruz. Bizzat Gmail‘in yaratıcısı olan Paul Buchheit bu ifadeleri kullandı. Peki, bu nasıl olacak? Yapay zeka firmaları nasıl tehdit ediyor? Gelin Paul’un açıklamalarına yakından bakalım.

Paul Buckheit, ChatGPT’nin Google’ın ana buluşu olan arama hizmetini yok edeceğine inanıyor. Buckheit, ChatGPT’nin kalbindeki teknolojinin öyle bir hızla ilerlediğini söylüyor ki, yapay zeka yakında yalnızca arama motorlarında Google’ı geçmekle kalmayıp, aynı zamanda daha iyi kişiselleştirme ve hatta e-posta da sunabilir.

Aynı zamanda, Google sonunda benzer teknolojileri uygularsa ve ChatGPT’yi yakalarsa, şirket en karlı kısmını kaybetmeden bunu sistemlerine tam olarak uygulayamayacak. Paul Buckheit’e göre ChatGPT, daha kişiselleştirilmiş bilgiler sunabilmesiyle öne çıkıyor. Ek olarak, bilgi işlem hızındaki üstel büyüme, chatbot ve benzeri teknolojilerin yeteneklerinin hızla genişlemesini sağlayacak.

Bilmeyenleriniz için Buchheit, Gmail’de yaptığı işin bir devamı olarak; Google AdSense‘nin ilk örneğini ortaya koymuş, Google’nin bugün sıklıkla kullandığı bir slogan olan “Don’t be evil” (Kötü olma) deyimini 2000’de şirkete önermiştir.

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Google’ın bünyesinde uzun yıllar çalışan Buchheit bu iddiaları doğru çıkabilir. Yapay zekanın son kullanıcıya sunulduğu hali bu. Daha arka planda neler geliştiriliyor kimse bilemez. Firmaları ve meslekleri de tehdit eden yapay zeka sistemlerinin önüne geçilecek mi yoksa tamamen serbest mi bırakılacak şimdilik bilinmiyor. Bakalım bilimkurgu filmlerindeki sahneler gelecekte gerçek olacak mı?