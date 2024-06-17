ChatGPT ücretli hale gelebilir. The Information cephesinden gelen haberlere göre, OpenAI CEO’su Sam Altman, bazı hissedarlara şirketin yönetim yapısını, firmanın kar amacı gütmeyen yönetim kurulunun kontrol etmediği kar amacı güden bir işletme olarak değiştirmeyi düşündüğünü söyledi. ChatGPT ücretli olacak mı?

ChatGPT Ücretli Hale Gelebilir: CEO Sam Altman’dan Yeniden Yapılandırma İpuçları

Altman’ın, yönetim kurulunun düşündüğü senaryolardan birinin, Anthropic ve xAI gibi rakiplerin kullandığı kâr amacı gütmeyen bir yardım şirketi modeli olduğunu belirttiği kaydedildi. The Information, yeniden yapılandırma tartışmalarının henüz kesin olmadığını ve Altman ile yönetim kurulunun nihayetinde farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verebileceklerini de ekledi.

OpenAI ortaya çıkan haberlerle ilgili “Herkese fayda sağlayan bir yapay zeka oluşturmaya odaklanmaya devam ediyoruz. Kâr amacı gütmeyen kuruluş misyonumuzun temelini oluşturuyor ve var olmaya devam edecek.” açıklaması ile ChatGPT ücretli olacak mı sorusuna cevap verse de, gelecekte neler olacağını kestirmek zor.

ChatGPT ücretsiz olarak halka açık şekilde hizmet veriyor, ancak kurumlar için özelleştirilmiş ChatGPT’lerde, yani ChatGPT Edu gibi üyeliklerde bir ücret politikası izleneceğini biliyoruz. Bu nedenle ChatGPT tamamen ücretsiz dersek yanlış olur. Ayrıca GPT-4o gibi daha gelişmiş modelleri kullanmak için de ücret ödemek gerekiyor.

Bu haberlerle beraber ChatGPT ücretli olabilir mi tartışması yeniden başladı. Altman’ın açıklamaları, bu yönde bir değişim olabileceğine işaret etse de, görünen o ki şirket bu planları henüz uygulamaya koymadı ve bir süre daha ücretsiz ChatGPT kullanabileceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yakında ücretsiz ChatGPT bitecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!