20 Haziran A101 aktüel kataloğu teknoloji ürünleri neler? A101, 20 Haziran Perşembe günü teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak bir aktüel ürün kataloğu ile karşınızda. Bu hafta A101 mağazalarında satışa sunulacak olan ürünler arasında, en yeni televizyon modelleri ve çeşitli elektronik cihazlar yer alıyor. İşte 20 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri.
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20 Haziran A101 Aktüel Kataloğu: Televizyonlar ve Elektronik Ürünler
20 Haziran A101 aktüel kataloğu birçok farklı kategoriden ürüne ev sahipliği yapıyor. İşte 20 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri:
Toshiba 65UL2363DT & 65UL2163DT 65” Ultra HD Smart TV
20 Haziran’da A101’de satışa sunulacak olan Toshiba’nın 65 inç Ultra HD Smart TV’si, etkileyici görüntü kalitesi ve geniş ekranıyla dikkat çekiyor. Dahili Wi-Fi özelliği sayesinde Netflix, Prime Video gibi popüler platformlara erişim imkanı sunuyor. Ayrıca, Dolby Audio ses sistemi ile evinizde sinema deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor. Bu ürün 18.999 TL fiyat etiketiyle teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor.
- 65 inç ekran
- Ultra HD çözünürlük
- Dahili Wi-Fi
- Netflix ve Prime Video erişimi
- Dolby Audio ses sistemi
- Fiyat: 18.999 TL
Onvo 55” LED S50V600DU Ultra HD Android 13 Smart LED TV
Onvo’nun 55 inç Ultra HD Android 13 Smart LED TV’si, 4K çözünürlüğü ve Android işletim sistemi ile kullanıcılarına üstün bir izleme deneyimi sunuyor. Dahili Wi-Fi, Netflix, YouTube gibi uygulamalara kolayca erişim sağlayarak, evde eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Bu şık televizyon, 20 Haziran A101 aktüel kataloğunda 14.999 TL’den satışa sunulacak.
- 55 inç ekran
- 4K çözünürlük
- Android 13 işletim sistemi
- Dahili Wi-Fi
- Netflix ve YouTube erişimi
- Fiyat: 14.999 TL
JVC LT-50VA3405T 50” 4K Ultra HD Android TV
50 inç büyüklüğündeki JVC’nin yeni televizyonu, Android işletim sistemi ile geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor. 4K Ultra HD çözünürlüğü ile filmleri ve dizileri en yüksek kalitede izleyebilirsiniz. Netflix ve YouTube gibi popüler uygulamalara erişim sağlayan bu TV, A101’de 11.999 TL fiyatıyla 20 Haziran A101 aktüel kataloğunda teknoloji tutkunlarını bekliyor.
- 50 inç ekran
- 4K Ultra HD çözünürlük
- Android işletim sistemi
- Netflix ve YouTube erişimi
- Fiyat: 11.999 TL
Onvo 42OV6000AF 42” Full HD Android 13 Smart LED TV
A101’in bu haftaki katalogunda dikkat çeken bir diğer ürün de Onvo’nun 42 inç Full HD Android 13 Smart LED TV‘si. Android 13 işletim sistemi ile donatılmış bu televizyon, Full HD çözünürlüğü ile net ve canlı görüntüler sunuyor. Dahili Wi-Fi özelliği ile internete bağlanabilir ve favori uygulamalarınıza kolayca erişebilirsiniz. Bu ürün 6.799 TL fiyatıyla A101 raflarında yerini alacak.
- 42 inç ekran
- Full HD çözünürlük
- Android 13 işletim sistemi
- Dahili Wi-Fi
- Fiyat: 6.799 TL
Toshiba 32W2163DT/32W2263DT 32” Uydu Alıcılı Smart LED TV
Toshiba’nın 32 inçlik bu modeli, kompakt boyutu ve akıllı özellikleri ile dikkat çekiyor. Dahili uydu alıcısı sayesinde ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan tüm kanalları izleyebilir ve Wi-Fi bağlantısı ile internet uygulamalarına erişim sağlayabilirsiniz. Bu televizyon 5.799 TL fiyat etiketiyle A101 mağazalarında yer alacak.
- 32 inç ekran
- Uydu alıcılı
- Smart TV özellikleri
- Dahili Wi-Fi
- Fiyat: 5.799 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık
A101’in 20 Haziran kataloğunda yer alan Piranha Bluetooth Kulaklık, kablosuz müzik keyfi yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek. Ergonomik tasarımı ve uzun pil ömrü ile dikkat çeken bu kulaklık, kesintisiz müzik dinleme deneyimi sunuyor. Piranha Bluetooth Kulaklık, 20 Haziran A101 aktüel kataloğunda 299 TL fiyatıyla satışa sunulacak.
- Ergonomik tasarım
- Uzun pil ömrü
- Kablosuz bağlantı
- Fiyat: 299 TL
Piranha Bluetooth Hoparlör
Piranha Bluetooth Hoparlör, güçlü ses çıkışı ve taşınabilirliği ile dikkat çekiyor. Bluetooth bağlantısı sayesinde cihazlarınızla kolayca eşleşen bu hoparlör, taşınabilir yapısı ile her yerde müzik dinleme keyfi sunuyor. Bu hoparlörler 399 TL fiyatıyla A101 raflarında yerini alacak.
- Güçlü ses çıkışı
- Taşınabilir tasarım
- Bluetooth bağlantısı
- Fiyat: 399 TL
Piranha Taşınabilir Şarj Aleti
A101 20 Haziran kataloğunda yer alan Piranha Taşınabilir Şarj Aleti, seyahatlerde ve dış mekanlarda cihazlarınızı şarj etmek için mükemmel bir çözüm sunuyor. Yüksek kapasiteli bataryası ile uzun süreli kullanım sağlıyor. Bu ürün, 499 TL fiyatıyla 20 Haziran A101 aktüel kataloğunda teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacak.
- Yüksek kapasiteli batarya
- Taşınabilir tasarım
- Fiyat: 499 TL
Piranha Kablosuz Klavye ve Mouse Seti
Piranha Kablosuz Klavye ve Mouse Seti, ofis ve ev kullanımı için ideal bir set. Kablosuz bağlantı sayesinde kablo karmaşasını ortadan kaldırır ve kullanım kolaylığı sağlar. Ergonomik tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sunar. Bu set, 199 TL fiyatıyla 20 Haziran A101 aktüel kataloğunda yerini almış.
- Kablosuz bağlantı
- Ergonomik tasarım
- Klavye ve mouse seti
- Fiyat: 199 TL
Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Akıllı Saat
A101 20 Haziran aktüel kataloğunda öne çıkan bir diğer ürün, Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Akıllı Saat. Bu akıllı saat, sağlık ve fitness takibi özellikleri ile dikkat çekiyor. AMOLED ekranı ve şık tasarımı ile hem günlük kullanımda hem de spor yaparken mükemmel bir yardımcı. Samsung Galaxy Watch 4, 3.599 TL fiyatıyla satışa sunulacak.
- 40 mm AMOLED ekran
- Sağlık ve fitness takibi
- Şık tasarım
- Fiyat: 3.599 TL
Piranha Akıllı Saat
Piranha Akıllı Saat, uygun fiyatı ve sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Adım sayar, kalp ritmi ölçer ve uyku takibi gibi özellikleri ile günlük aktivitelerinizi takip etmenize yardımcı olur. Bu akıllı saat, 239 TL fiyatıyla A101 raflarında yerini alacak.
- Adım sayar
- Kalp ritmi ölçer
- Uyku takibi
- Fiyat: 239 TL
Samsung Galaxy Watch Fit 3 Akıllı Saat
A101 20 Haziran kataloğunda dikkat çeken bir diğer ürün, Samsung Galaxy Watch Fit 3 Akıllı Saat. Bu akıllı saat, gelişmiş sağlık ve fitness takibi özellikleri ile öne çıkıyor. AMOLED ekranı ve hafif tasarımı ile kullanıcılarına konforlu bir deneyim sunuyor. Samsung Galaxy Watch Fit 3, 1.899 TL fiyatıyla satışa sunulacak.
- AMOLED ekran
- Gelişmiş sağlık ve fitness takibi
- Hafif ve konforlu tasarım
- Fiyat: 1.899 TL
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? A101 aktüel ürünleri sizce nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!
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