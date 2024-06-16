20 Haziran A101 aktüel kataloğu teknoloji ürünleri neler? A101, 20 Haziran Perşembe günü teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak bir aktüel ürün kataloğu ile karşınızda. Bu hafta A101 mağazalarında satışa sunulacak olan ürünler arasında, en yeni televizyon modelleri ve çeşitli elektronik cihazlar yer alıyor. İşte 20 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri.

20 Haziran A101 Aktüel Kataloğu: Televizyonlar ve Elektronik Ürünler

20 Haziran A101 aktüel kataloğu birçok farklı kategoriden ürüne ev sahipliği yapıyor. İşte 20 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri:

Toshiba 65UL2363DT & 65UL2163DT 65” Ultra HD Smart TV

20 Haziran’da A101’de satışa sunulacak olan Toshiba’nın 65 inç Ultra HD Smart TV’si, etkileyici görüntü kalitesi ve geniş ekranıyla dikkat çekiyor. Dahili Wi-Fi özelliği sayesinde Netflix, Prime Video gibi popüler platformlara erişim imkanı sunuyor. Ayrıca, Dolby Audio ses sistemi ile evinizde sinema deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor. Bu ürün 18.999 TL fiyat etiketiyle teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor.

65 inç ekran

Ultra HD çözünürlük

Dahili Wi-Fi

Netflix ve Prime Video erişimi

Dolby Audio ses sistemi

Fiyat: 18.999 TL

Onvo 55” LED S50V600DU Ultra HD Android 13 Smart LED TV

Onvo’nun 55 inç Ultra HD Android 13 Smart LED TV’si, 4K çözünürlüğü ve Android işletim sistemi ile kullanıcılarına üstün bir izleme deneyimi sunuyor. Dahili Wi-Fi, Netflix, YouTube gibi uygulamalara kolayca erişim sağlayarak, evde eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Bu şık televizyon, 20 Haziran A101 aktüel kataloğunda 14.999 TL’den satışa sunulacak.

55 inç ekran

4K çözünürlük

Android 13 işletim sistemi

Dahili Wi-Fi

Netflix ve YouTube erişimi

Fiyat: 14.999 TL

JVC LT-50VA3405T 50” 4K Ultra HD Android TV

50 inç büyüklüğündeki JVC’nin yeni televizyonu, Android işletim sistemi ile geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor. 4K Ultra HD çözünürlüğü ile filmleri ve dizileri en yüksek kalitede izleyebilirsiniz. Netflix ve YouTube gibi popüler uygulamalara erişim sağlayan bu TV, A101’de 11.999 TL fiyatıyla 20 Haziran A101 aktüel kataloğunda teknoloji tutkunlarını bekliyor.

50 inç ekran

4K Ultra HD çözünürlük

Android işletim sistemi

Netflix ve YouTube erişimi

Fiyat: 11.999 TL

Onvo 42OV6000AF 42” Full HD Android 13 Smart LED TV

A101’in bu haftaki katalogunda dikkat çeken bir diğer ürün de Onvo’nun 42 inç Full HD Android 13 Smart LED TV‘si. Android 13 işletim sistemi ile donatılmış bu televizyon, Full HD çözünürlüğü ile net ve canlı görüntüler sunuyor. Dahili Wi-Fi özelliği ile internete bağlanabilir ve favori uygulamalarınıza kolayca erişebilirsiniz. Bu ürün 6.799 TL fiyatıyla A101 raflarında yerini alacak.

42 inç ekran

Full HD çözünürlük

Android 13 işletim sistemi

Dahili Wi-Fi

Fiyat: 6.799 TL

Toshiba 32W2163DT/32W2263DT 32” Uydu Alıcılı Smart LED TV

Toshiba’nın 32 inçlik bu modeli, kompakt boyutu ve akıllı özellikleri ile dikkat çekiyor. Dahili uydu alıcısı sayesinde ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan tüm kanalları izleyebilir ve Wi-Fi bağlantısı ile internet uygulamalarına erişim sağlayabilirsiniz. Bu televizyon 5.799 TL fiyat etiketiyle A101 mağazalarında yer alacak.

32 inç ekran

Uydu alıcılı

Smart TV özellikleri

Dahili Wi-Fi

Fiyat: 5.799 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık

A101’in 20 Haziran kataloğunda yer alan Piranha Bluetooth Kulaklık, kablosuz müzik keyfi yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek. Ergonomik tasarımı ve uzun pil ömrü ile dikkat çeken bu kulaklık, kesintisiz müzik dinleme deneyimi sunuyor. Piranha Bluetooth Kulaklık, 20 Haziran A101 aktüel kataloğunda 299 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Ergonomik tasarım

Uzun pil ömrü

Kablosuz bağlantı

Fiyat: 299 TL

Piranha Bluetooth Hoparlör

Piranha Bluetooth Hoparlör, güçlü ses çıkışı ve taşınabilirliği ile dikkat çekiyor. Bluetooth bağlantısı sayesinde cihazlarınızla kolayca eşleşen bu hoparlör, taşınabilir yapısı ile her yerde müzik dinleme keyfi sunuyor. Bu hoparlörler 399 TL fiyatıyla A101 raflarında yerini alacak.

Güçlü ses çıkışı

Taşınabilir tasarım

Bluetooth bağlantısı

Fiyat: 399 TL

Piranha Taşınabilir Şarj Aleti

A101 20 Haziran kataloğunda yer alan Piranha Taşınabilir Şarj Aleti, seyahatlerde ve dış mekanlarda cihazlarınızı şarj etmek için mükemmel bir çözüm sunuyor. Yüksek kapasiteli bataryası ile uzun süreli kullanım sağlıyor. Bu ürün, 499 TL fiyatıyla 20 Haziran A101 aktüel kataloğunda teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Yüksek kapasiteli batarya

Taşınabilir tasarım

Fiyat: 499 TL

Piranha Kablosuz Klavye ve Mouse Seti

Piranha Kablosuz Klavye ve Mouse Seti, ofis ve ev kullanımı için ideal bir set. Kablosuz bağlantı sayesinde kablo karmaşasını ortadan kaldırır ve kullanım kolaylığı sağlar. Ergonomik tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sunar. Bu set, 199 TL fiyatıyla 20 Haziran A101 aktüel kataloğunda yerini almış.

Kablosuz bağlantı

Ergonomik tasarım

Klavye ve mouse seti

Fiyat: 199 TL

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Akıllı Saat

A101 20 Haziran aktüel kataloğunda öne çıkan bir diğer ürün, Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Akıllı Saat. Bu akıllı saat, sağlık ve fitness takibi özellikleri ile dikkat çekiyor. AMOLED ekranı ve şık tasarımı ile hem günlük kullanımda hem de spor yaparken mükemmel bir yardımcı. Samsung Galaxy Watch 4, 3.599 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

40 mm AMOLED ekran

Sağlık ve fitness takibi

Şık tasarım

Fiyat: 3.599 TL

Piranha Akıllı Saat

Piranha Akıllı Saat, uygun fiyatı ve sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Adım sayar, kalp ritmi ölçer ve uyku takibi gibi özellikleri ile günlük aktivitelerinizi takip etmenize yardımcı olur. Bu akıllı saat, 239 TL fiyatıyla A101 raflarında yerini alacak.

Adım sayar

Kalp ritmi ölçer

Uyku takibi

Fiyat: 239 TL

Samsung Galaxy Watch Fit 3 Akıllı Saat

A101 20 Haziran kataloğunda dikkat çeken bir diğer ürün, Samsung Galaxy Watch Fit 3 Akıllı Saat. Bu akıllı saat, gelişmiş sağlık ve fitness takibi özellikleri ile öne çıkıyor. AMOLED ekranı ve hafif tasarımı ile kullanıcılarına konforlu bir deneyim sunuyor. Samsung Galaxy Watch Fit 3, 1.899 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

AMOLED ekran

Gelişmiş sağlık ve fitness takibi

Hafif ve konforlu tasarım

Fiyat: 1.899 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? A101 aktüel ürünleri sizce nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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