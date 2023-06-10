OpenAI, ChatGPT’nin iOS uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlıyor. Uygulama Siri ve Kısayollar için de destek alıyor. Artık Kısayollar’da bir ChatGPT istemi oluşturabilir ve bunu yapay zeka aracı ile farklı uygulamalar arasında bir bağlantı olarak kaydedebilirsiniz.

Örneğin, ChatGPT’den bir soruyu yanıtlamasını veya bir gerçeği aramasını isteyin ve ardından yanıtı arkadaşınıza mesaj olarak gönderin veya bir not olarak kaydedin. Artık Siri’den ChatGPT’yi açmasını veya bu Kısayolları oluşturmasını da isteyebilirsiniz. iOS için ChatGPT, ses girişi için OpenAI’nin Whisper konuşma tanıma özelliğini zaten kullanıyor ve Siri ile erişilebilirliğini daha da genişletiyor.

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Daha önce uygulama, daha küçük telefon ekranları için tasarlanmış olan iOS sürümüyle aynı arayüzü kullanıyordu. Ancak, arayüzün kendisinde büyük bir değişiklik yapılmıyor. Uygulama, kullanıcıların ChatGPT yanıtlarını diğer uygulamalara sürüklemelerine olanak tanıyan sürükle ve bırak desteğine sahip.

Güncelleme ayrıca Siri için destek de ekliyor. Bu, kullanıcıların Apple sesli asistanıyla ChatGPT istemleri oluşturmasına olanak tanıyor. Uygulama artık Apple Kısayollarını da destekliyor. Bu, kullanıcıların hizmete dayalı otomasyonlar oluşturmasına olanak tanıyor. Örneğin, kullanıcılar bir ChatGPT istemi oluşturmak için bir kısayol kullanabilir ve yanıtı otomatik olarak bir kişiye iletebilir veya bir nota kaydedebilir.

OpenAI geçtiğimiz ay iOS için ChatGPT uygulamasını yayınladı. Uygulama kısa süre önce Hollanda ve Belçika’da da kullanıma sunuldu. ChatGPT’nin Android sürümü henüz mevcut değil.