Apple Vision Pro gözlüğünün çıkışına bir yıldan az bir süre kaldı. Bu da donanımda küçük değişiklikler olabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, şirket AR kulaklığının teknik özelliklerine derinlemesine girmemiş olabilir ve cihazın yenileme hızını göz ardı etmek kolay olabilir.

Ancak, bir sunum sırasında, bazıları tarafından gözden kaçırılmış olabilecek küçük ama önemli bir haber verildi: Apple Vision Pro’nun yenileme hızı vurgulandı ve evet, ekranlar 120Hz’de çalışan ProMotion teknolojisini desteklemiyor. Apple Vision Pro’nun yenileme hızı 96Hz’e kadar çıkabilir, ancak bu yalnızca film oynatılırken geçerli olacak.

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Apple Vision Pro’nun iki adet 4K microLED panel içerdiği ve her birinin 23 milyon piksel çözünürlüğe sahip olduğunu biliyoruz. Ancak pazarlama materyali, ProMotion terimini kullanmamıştır. Neyse ki, 9to5Mac, “Uzamsal gerçeklik için uygulama gücünü ve performansını optimize et” oturumunda görüntüleme hızının “genellikle saniyede 90 kare” olduğunu fark etti. Bu küçük bilgi, Apple Vision Pro’nun yenileme hızının 90Hz olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, okumaktan keyif alacağınız bir başka ayrıntı daha var.

Film veya hareket tabanlı içeriği 24FPS’de izlerken, yenileme hızı 96Hz’e yükselecektir. Bu ekstra hız, her iki ekranın da 90Hz’de çalıştığı durumda deneyimlenen 24FPS film izlemenin “kesintili” etkilerini azaltacaktır. 9to5Mac ayrıca 24FPS’nin 90Hz’e eşit olarak bölündüğünü, ancak 96Hz ile olduğunu akıllıca belirtiyor. Bu yüzden Apple bu yenileme hızını biraz artırmış olabilir.

Yenileme hızının neden şirketin diğer ProMotion teknolojisine dayalı ürünlerle eşleşmediği konusunda, birinci olarak, pil ömrünü optimize etmek için çalışma süresini mümkün olduğunca uzun tutmak olabilir. İkinci olarak, diğer kulaklıkların 144Hz yenileme hızını desteklemesine rağmen, desteklenen maksimum yenileme hızının artırılması hareket bozulmasına neden olabilir.