ChatGPT’nin ücretsiz sürümü maalesef ki sonsuza kadar sürmeyecek. Akıllı sohbet robotunun popülaritesine dayanan OpenAI, premium bir sürüm olan ChatGPT Pro’nun piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Bugün ise bu yapay zeka destekli uygulamanın Pro sürümünün fiyatı ortaya çıktı. OpenAI, ChatGPT Pro için aylık 42 dolarlık bir fiyata karar vermiş gibi görünüyor. Yaklaşık 800 TL gibi bir aylık fiyat talep edilen bu Pro sürüm oldukça pahalı görünüyor.

Test programı muhtemelen OpenAI sayesinde yalnızca geliştiriciler ve diğer yapay zeka uzmanları tarafından kullanılabiliyor. Ancak yakında Pro sürüm herkesi beğenisine sunulacak. Test aşamasının başlamasından sonra, OpenAI’nin resmi Discord kanalında şikayetler yükselmeye başladı. Birçok kullanıcı fiyatın beklenenden çok pahalı olduğunu belirtiyor.

İlginizi Çekebilir: Google ChatGPT Rakibini Tanıtabilir

Nihai olarak açıklanacak olan abonelik ücreti, özellikle kullanıcıların tepkileri ışığında değişebilir. OpenAI bu şikayetlerin artmasından sonra fiyatta bir düzenleme yapacak gibi görünüyor. Pro sürüm çeşitli avantajlar sunuyor. Aşağıdan Pro sürümün tüm özelliklerine ulaşabilirsiniz.

İçindekiler ChatGPT Pro özellikleri

ChatGPT Pro özellikleri

Eğitim verileri : ChatGPT Professional çok daha büyük ve daha çeşitli bir veri kümesi üzerinde eğitilmiştir. Daha doğal, yüksek kaliteli insan sondaj metni üretebilir.

: ChatGPT Professional çok daha büyük ve daha çeşitli bir veri kümesi üzerinde eğitilmiştir. Daha doğal, yüksek kaliteli insan sondaj metni üretebilir. İnce ayar : Belirli senaryolardaki etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için ChatGPT Professional, mütevazı miktarda göreve özel veri ile ince ayar yapabilir.

: Belirli senaryolardaki etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için ChatGPT Professional, mütevazı miktarda göreve özel veri ile ince ayar yapabilir. API : ChatGPT Pro’yu bir API haline getirerek, programcıların bunu kendi uygulamalarına ve sistemlerine dahil etmeleri çok daha kolay hale gelir.

: ChatGPT Pro’yu bir API haline getirerek, programcıların bunu kendi uygulamalarına ve sistemlerine dahil etmeleri çok daha kolay hale gelir. Ölçek : ChatGPT profesyoneli büyük ölçekli üretim uygulamaları için daha uygun. Çünkü ChatGPT’den çok daha yüksek hacimli istekleri yönetebilir.

: ChatGPT profesyoneli büyük ölçekli üretim uygulamaları için daha uygun. Çünkü ChatGPT’den çok daha yüksek hacimli istekleri yönetebilir. Performans : Metin oluşturma ve bağlam yorumlama söz konusu olduğunda, ChatGPT Pro ChatGPT’den daha iyi performans gösterir.

: Metin oluşturma ve bağlam yorumlama söz konusu olduğunda, ChatGPT Pro ChatGPT’den daha iyi performans gösterir. Maliyet : ChatGPT açık kaynaklı ve halka ücretsiz olsa da, ChatGPT Pro ödeme gerektirir.

: ChatGPT açık kaynaklı ve halka ücretsiz olsa da, ChatGPT Pro ödeme gerektirir. Destek ve kaynaklar: Modelin kendisine ek olarak, ChatGPT Professional’a yatırım yapan kuruluşlar ve şirketler, modelin potansiyelini elde etmelerine yardımcı olmak için belgeler, öğreticiler ve müşteri desteği gibi kaynaklara erişebilir.