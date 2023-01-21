Basında yer alan haberlere göre teknoloji devi Google, OpenAI’nin ChatGPT’sinin baskısı üzerine bu yıl Mayıs ayında düzenlenecek yıllık geliştirici konferansında en az 20 yapay zekâ (AI) destekli araç ve bir arama sohbet botu tanıtmaya hazırlanıyor.

Engadget’ın haberine göre, yapay zeka destekli chatbot ChatGPT, insanlara ihtiyaç duydukları bilgileri anlaşılır bir şekilde verebildiği için son birkaç aydır teknoloji dünyasını ele geçirdi. Google CEO’su Sundar Pichai, teknoloji devi ChatGPT’yi arama işine bir tehdit olarak gördüğü için “kırmızı kod” ilan etti ve yapay zeka gelişimini hızlandırdı.

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Bir slayt destesine göre, teknoloji devinin yapay zeka projeleri arasında bir görüntü oluşturma aracı, AI Test Kitchen’ın yükseltilmiş bir sürümü, YouTube için TikTok tarzı bir yeşil ekran modu ve diğer klipleri özetlemek için videolar oluşturabilen bir araç yer alıyor.

Şirketin ayrıca Alışveriş Denemesi adlı bir özellik, Pixel telefonlar için bir duvar kağıdı yaratıcısı ve geliştiricilerin Android uygulamaları oluşturmasına yardımcı olabilecek yapay zeka odaklı araçlar üzerinde çalışıyor olması da muhtemel.

Slayt destesinde ayrıca yapay zeka teknolojisinin başlıca riskleri olarak “telif hakkı, gizlilik ve antitröst” konularına da değinildi.

Raporda, “Pichai’nin geçen ay Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin’i mevcut liderlerle görüşmek, yapay zeka planlarını gözden geçirmek ve girdi sunmak üzere getirdiği bildirildi” denildi.