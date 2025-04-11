ChatGPT, son güncellemesiyle yapay zekâ deneyimini kökten değiştirecek bir adım attı. OpenAI‘ın resmi duyurusuna göre, artık sohbetlerde kullanılan yapay zekâ yalnızca anlık değil, geçmiş etkileşimleri de analiz ederek size daha uygun cevaplar verebilecek. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor olabilir ama bu, gerçek oluyor. Yeni güncelleme ile birlikte ChatGPT, kullanıcılarıyla olan diyaloğunu çok daha kişisel ve anlamlı bir seviyeye taşıyor.

ChatGPT Artık Sizi Daha İyi Tanıyor!

ChatGPT‘nin en dikkat çeken bu özelliği, artık önceki sohbetleri hatırlayabilmesi. Uygulamanın “referans kayıtlı anılar” olarak adlandırdığı bu sistem sayesinde, kullanıcılar sürekli aynı bilgileri tekrar etmek zorunda kalmayacak. Örneğin size özel bir yazım tarzınız varsa veya sık sık belirttiğiniz bir ilgi alanınız bulunuyorsa, ChatGPT artık bunları unutmayacak. Bu da hem zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak hem de sohbetleri daha doğal ve tutarlı bir hâle getirecek.

Bu güncelleme, sadece yazılı metinlerle sınırlı değil. ChatGPT, aynı zamanda sesli ve görsel üretim konularında da daha kapsamlı bağlamlar kurarak, çoklu içerik üretiminde daha akıllı sonuçlar sunabilecek. Yani bir bakıma artık sizi sadece dinlemiyor, aynı zamanda “anlıyor”. Bu gelişme, ChatGPT’yi sıradan bir sohbet botu olmaktan çıkarıp kişisel bir yapay zekâ yardımcısına dönüştürüyor.

Ancak belirtmekte fayda var, bu yeni hafıza özelliği şimdilik yalnızca ChatGPT Pro ve Plus abonelerine açık. Küresel çapta kullanıma sunulması için yasal düzenlemelere uyum süreçleri devam ediyor. OpenAI, farklı ülkelerdeki gizlilik düzenlemeleri doğrultusunda daha fazla güvenlik adımı üzerinde çalıştığını belirtiyor.

Her kullanıcı bu özelliği kullanmak zorunda değil. ChatGPT ayarlarında yer alan hafıza kapatma seçeneği sayesinde, bu yeni sistem devre dışı bırakılabiliyor. Ayrıca, dileyen kullanıcılar yalnızca belirli sohbetlerin hafızaya alınmamasını sağlayan Geçici Sohbet modunu da tercih edebiliyor. Böylece kullanıcılar, gizlilik ve kontrol konusunda da rahat hissedebiliyor.

ChatGPT‘nin bu devrimsel hamlesi, kişisel yapay zekâ deneyiminde yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Gelecekte, daha akıllı, daha duyarlı ve daha kişisel bir yapay zekâ ile karşı karşıya kalacağımız kesin.

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