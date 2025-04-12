ChatGPT rüzgarı hız kesmeden esmeye devam ediyor! Son dönemlerin en dikkat çeken yapay zeka uygulaması, Mart ayında dijital dünyayı adeta ele geçirdi. Appfigures tarafından paylaşılan verilere göre, ChatGPT artık yalnızca bir sohbet robotu değil, aynı zamanda küresel çapta en çok indirilen uygulama unvanını da eline aldı. Üstelik bu başarının ardında yalnızca kullanıcı merakı değil, sürpriz bir Studio Ghibli etkisi de bulunuyor. Mobil dünyadaki rekabeti alt üst eden bu yükseliş, teknoloji dünyasında yankı uyandırdı.

ChatGPT, TikTok ve Instagram’ı Geride Bırakarak Mobil Uygulama Tahtına Oturdu!

Bir dönem TikTok ve Instagram arasındaki indirilen uygulamalar yarışında liderlik sürekli el değiştiriyordu. Ancak Mart ayı bu ezberi tamamen bozdu! Özellikle ChatGPT’nin 4o görüntü üretimi özelliğini piyasaya sürmesi ve bunun Studio Ghibli tarzı görsellerle sosyal medyada çılgınca yayılması, uygulamanın beklenmedik bir sıçrayış yapmasına neden oldu.

Appfigures verilerine göre, ChatGPT Mart ayında toplamda tam 46 milyon kez indirildi. Bunun 13 milyonu iOS kullanıcılarından gelirken, 33 milyonluk devasa kısmı Android cihaz sahiplerine ait. Bu veriler, ChatGPT’nin yalnızca bir yapay zeka sohbet botu olmanın çok ötesine geçtiğini net bir şekilde gösteriyor.

Üstelik bu başarı, mobil pazarın alışılmış isimlerini da geride bıraktı. Aynı dönemde Instagram 46 milyon indirmeye ulaştı ancak iOS tarafında sadece 5 milyonluk bir kullanıcı kazanabildi. Diğer taraftan TikTok da 45 milyon indirme ile üçüncü sırada kalarak ChatGPT’nin gerisinde kaldı. En çarpıcı detay ise ChatGPT’nin Apple App Store üzerindeki zaferi oldu. iOS kullanıcılarının yoğun ilgisi sayesinde, ChatGPT App Store’un zirvesinde yer aldı. Aynı listede TikTok altıncı sırada kalırken, Instagram ilk 10’a dahi giremedi!

Mobil uygulama dünyasında yaşanan bu beklenmedik değişim, ChatGPT’nin ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Özellikle yapay zeka tabanlı ChatGPT teknolojisinin hızla yayılması ve sosyal medya platformlarında popüler hale gelmesi, bu rakamların önümüzdeki aylarda daha da artabileceğinin sinyallerini veriyor.

ChatGPT mobil uygulama pazarında yalnızca trendleri değil, aynı zamanda kullanıcı alışkanlıklarını da kökten değiştiriyor. ChatGPT artık yalnızca bir sohbet aracı değil; dijital dünyanın yeni fenomeni!

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