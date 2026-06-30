Teknoloji dünyasında son dönemde esen retro ve nostalji rüzgârı, modern donanım işlevselliğiyle birleşerek karşımıza oldukça sıra dışı ürünler çıkarmaya devam ediyor. Nostaljik tasarımları işlevsel cihazlarla harmanlamasıyla tanınan teknoloji markası Trozk, dünyanın ilk ticari cep telefonu unvanına sahip efsanevi Motorola DynaTAC 8000X modelinden ilham alarak geliştirdiği yeni güç bankasını (Trozk Cellular Power Bank) resmi olarak duyurdu. Cihaz, sadece tasarımıyla değil, barındırdığı telsiz ve ses kayıt özellikleri ile de ezber bozuyor.

Yaklaşık 40 Yıl Sonra Gelen “Tuğla” Dönüşümü

Yaklaşık 40 yıl önce piyasaya çıkan ve halk arasında “tuğla telefon” olarak anılan Motorola DynaTAC 8000X, taşınabilir iletişimin miladı olarak kabul ediliyor. Trozk, bu ikonik tasarımı aslına sadık kalarak günümüze taşırken, içine modern tüketici elektroniğinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan 20.000 mAh kapasiteli, elektrikli araç (EV) sınıfı dört adet batarya yerleştirdi. Cihazın üzerinde geniş bir çıkarılabilir anten, nostaljik bir LED ekran, hoparlör, mikrofon ve aydınlatmalı fiziksel tuş takımı yer alıyor.

Sadece Şarj Etmiyor: Dahili Telsiz ve Ses Kayıt Cihazı

Bu ürünü standart taşınabilir şarj cihazlarından ayıran en büyük özellik, çok yönlü bir iletişim istasyonu gibi çalışabilmesi:

Telsiz Fonksiyonu: Ön yüzündeki hoparlör, mikrofon ve aydınlatmalı tuşlar sayesinde cihaz, kendi arasında bağımsız bir telsiz (walkie-talkie) gibi kullanılabiliyor. Tabii ki bu özelliği kullanabilmek için elinizde en az iki adet Trozk Cellular Power Bank bulunması gerekiyor.

Ses Kayıt Yeteneği: Cihaz, röportajlarda veya günlük notlarda kullanılabilecek bağımsız bir ses kayıt aracı işlevini de bünyesinde barındırıyor.

165W Dev Çıkış Gücüyle MacBook Pro ve Steam Deck Şarj Edebiliyor

Tasarımı nostaljik olsa da cihazın sunduğu şarj altyapısı tamamen günümüz tepe standartlarına (Power Delivery 3.1) uygun. Üzerinde iki adet USB-C ve bir adet USB-A bağlantı noktası barındıran powerbankin güç dağıtım detayları şu şekilde:

Tekli Kullanım: USB-C portlarının her biri bağımsız olarak 100W’a kadar çıkış sağlayarak MacBook Pro veya güçlü dizüstü bilgisayarları rahatça şarj edebiliyor. USB-A portu ise 30W güç vadediyor.

Çiftli Kullanım: İki USB-C portu aynı anda yük altına girdiğinde, cihaz toplamda 165W maksimum çıkış gücüne ulaşabiliyor. Bir USB-C ve bir USB-A portu eşzamanlı kullanıldığında ise sınır 130W oluyor.

Üçlü Kullanım: Üç bağlantı noktası da aynı anda doldurulduğunda toplam çıkış gücü güvenli seviye olan 108W’a dengeleniyor.

Fiyatı ve Trozk’un Diğer Çılgın Projeleri

Trozk Cellular Power Bank modelinin resmi perakende satış fiyatı 149 dolar olarak açıklandı. Ancak şirket, lansmana özel bir kampanya ile ürünü şu anda kendi web sitesi üzerinden 89 dolarlık indirimli fiyat etiketiyle siparişe açmış durumda.

Trozk’un portföyündeki tek retro çılgınlığı bu cihaz değil. Şirket daha önce de üzerinde microSD kart yuvası barındıran disket (floppy disk) şeklinde MagSafe powerbankler ve tıpkı eski çağrı cihazları gibi birbirine mesaj gönderebilen çağrı cihazı (pager/beeper) tasarımlı taşınabilir bataryalar üreterek teknoloji dünyasında adından söz ettirmişti.