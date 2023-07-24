OpenAI’nin ChatGPT uygulaması, bir süre önce iOS’ta yayınlandı ve şimdi önümüzdeki hafta Android kullanıcıları için kullanıma sunuluyor. Bu bilgi, şirket tarafından yakın tarihli bir tweet ile doğrulandı ve uygulama şu anda Google Play Store’da ön kayıt için mevcut durumda.

ChatGPT’nin iOS sürümü yayınlandıktan sonraki ilk haftada yarım milyon iPhone kullanıcısı tarafından indirildiği bildirildi. Android sürümünün de benzer veya daha fazla sayıda indirme alması bekleniyor. ChatGPT, herhangi bir mobil cihazda web arayüzü üzerinden erişilebilir, ancak özel uygulamanın daha üstün bir kullanıcı deneyimi sağladığı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir: Huawei ChatGPT Rakibi Uygulamasını Duyurdu!

Android için ChatGPT’nin, web tabanlı sürümünün çoğunu sunması ve kullanıcıların konuşmalarını ve tercihlerini cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde senkronize etmelerine olanak sağlaması bekleniyor.

Android ve iOS sürümleri arasında işletim sistemlerindeki farklılıklardan kaynaklanan bazı farklılıklar olmasına rağmen, Android kullanıcıları benzer işlevleri bekleyebilir.

Uygulamanın kullanımı ücretsizdir ve kullanıcılar, OpenAI’den en son model güncellemelerini alırken sohbet geçmişlerini cihazlar arasında senkronize edebilir. Android için ChatGPT’nin çeşitli özellikleri kullanıcıların dikkatini çekebilir; bunlar arasında hızlı yanıt verme, kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunma, yaratıcı ilham sağlama, profesyonel görüşler sağlama ve öğrenme fırsatları sunma yer alıyor.

Başlangıçta, Android uygulaması yalnızca ABD’de kullanıma sunulacak, ancak önümüzdeki haftalarda veya aylarda diğer ülkelere açılması planlanıyor.