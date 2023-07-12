Çinli teknoloji devi Huawei, yapay zeka destekli işlemciler üzerinde çalışan kendi geliştirdiği Yapay Zeka (AI) modelini tanıttı. Huawei, son müdahalesinin Çin’in teknoloji alanında çok ihtiyaç duyulan bilgi işlem gücü kapasitesini sağlayacağını umuyor. Mevcut yaptırımlara ve kısıtlamalara rağmen Çin, yapay zeka teknolojisinde liderlik için çabalamaya devam ediyor.

Yeni Huawei müdahalesi, mevcut ChatGPT hizmetleriyle rekabet etmeyi hedefliyor. Huawei, 7 Temmuz’da Çin’in Dongguan kentinde düzenlenen Bulut Geliştirici Konferansı sırasında Pangu AI modeli sürüm 3.0’ı tanıttı. Pangu AI modeli, madencilik, finans, devlet ve üretim dahil olmak üzere çok çeşitli alanlardaki endüstriyel uygulamaları hedefliyor. Huawei, müşterilerin kendi AI modellerini oluşturmalarına ve eğitmelerine yardımcı olan hizmetler sağlamayı amaçlıyor.

Pangu 3.0’ın kalbi, Ascend AI işlemcilerinde ve MindSpore AI çerçevesinde yatmaktadır. Huawei, Çin’in bilgi işlem gücünde bu tür hizmetlere yönelik artan talebi karşılamanın zor olduğunu iddia ediyor. Sonuç olarak, birçok şirket Nvidia grafik işlem birimlerini satın almak için önemli kaynaklara yatırım yapıyor.

Huawei, Nvidia grafiklerine bir alternatif sunmayı umuyor ve bunun teslimat sürelerini önemli ölçüde azaltacağına inanıyor. Şirket ayrıca Pangu AI modelinin ChatGPT’ye rakip olmadığı ve çözümün kurumsal müşterilere odaklandığı konusunda ısrar ediyor. Zorlu bir ABD yaptırım rejimi ve kısıtlamaları altında mücadele eden şirketlerle, Huawei’nin duyurusu Çin’i büyük ölçüde rahatlatıyor.

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Bulut Geliştirici Konferansı sırasında çok sayıda katılımcı, LLM destekli uygulamaları farklı alanlarda çeşitli ticari uygulamalarla sergiledi. Yeni Huawei AI modeli için daha fazla seçeneğin önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.