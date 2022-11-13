Türkiye’de fazlasıyla ilgi gören ve sevilen Toyota Corolla, ülkemizdeki ilk hibrit motorlu araçlardan biri. Bu videomuzda ise SUV yapısındaki versiyonu olan Toyota Corolla Cross Hybrid ile güç gerektiğinde güç, güvenlik istediğinizde güvenlik ve en önemlisi cep dostu olarak birçok kısa mesafeye para harcamadan götürecek ekonomik yapısıyla karşınızda.

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Araba Habercisi Murat Tosun’un HWP OTO’daki yeni konuğu olan Toyota Corolla Cross Hybrid hakkındaki detaylar videomuzda!