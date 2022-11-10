Engelli vatandaşlar için getirilen ÖTV indirim sisteminde güncellemeye gidilecek. 2022 yılında 450 bin 500 lira olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç limitinin 2023 yılında ne kadar olacak?

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Engelliler için araç alabilecekleri limitler yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte netleşti. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), muafiyetli araç üst limitinin 2023 yılında % 122,9 artışla 1 milyon 4 bin lira olması bekleniyor. Bu durumda engelli vatandaşlar, motor hacmi 1,6 litreyi geçmeyen araçları bu üst sınırdan satın alabilecek..

ÖTV Muafieti nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli bir mal üzerinden maktu ya da oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olan tüketiciler, engellilik durumlarını T.C. Kimlik Kartlarına işleterek engelli aylığı alabilir ve vergi indirimlerinden faydalanabilir.