Casper VIA E3 satışa çıktı

Casper VIA E3 modeli satışa çıktı. Şirketin VIA ailesinin yeni üyesi E3, tavsiye edilen satış fiyatı olan 1299 TL ile uygun fiyatlı bir akıllı telefon isteyenlere hitap ediyor.

Casper VIA E3 özellikleri

Mavi, kırmızı ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen cihaz, ön taraftan baktığınızda “damla u” adı verilen çentik tasarımını kullanıyor. MicroUSB bağlantı yuvasını kullanan cihaz en kalın noktasında 8.9 mm kalınlığa ve 153 gram ağırlığa sahip.

5.71 inç boyutlu ekranda HD+ çözünürlüklü IPS panel kullanılmış. Gücünü 12 nm üretim süreciyle üretilen MediaTek Helio A22 işlemcisinden alan telefonda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Dahili depolama alanını microSD kart ile arttırabilmek mümkün. Arka tarafında 13 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera ile gelen telefonda, ikinci kamera derinik algılayıcısı olarak görev yapıyor. Bu sayede arka tarafı bulanıklaştırabildiğiniz fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 5 MP’lik bir selfie kamerasına yer verilmiş.

Son olarak Casper VIA E3 modelinde 3200 mAh kapasiteli pilin olduğunu ve cihazın Android 9.0 Pie işletim sistemiyle geldiğini de belirtelim.

Teknik özellikler ve fiyat

İşlemci : MediaTek Helio™ A22

İşletim Sistemi : Android 9.0 Pie

Ekran : 5.71’’ HD+ Damla Çentik IPS 19:9 Extreme Vision

RAM : 2 GB

Depolama : 32 GB dahili, 160 GB microSD hafıza kart kapasitesi

Kamera : 13MP+2MP LED Flaşlı arka kamera, 5MP ön kamera

Boyut ve Ağırlık : 145.6mm x 70.9mm x 8.9mm / 153gr

Pil : 3200 mAh

Renk : Kırmızı, mavi, siyah

Bağlantılar : Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 b/g/n Micro USB

Kutu içeriği : AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı, Ekran koruma jelatini