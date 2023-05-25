Vivo, merakla beklenen S17 serisini 31 Mayıs’ta Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanırken, Vivo hayranları için heyecan verici bir haber var. Son gelişmelere göre, Vivo S17e’nin yanı sıra Vivo S17 ve Vivo S17 Pro’nun da serinin bir parçası olduğu görülüyor. TechGoing’e göre, V2283A ve V2284A model numaralarına sahip her iki telefon da Çin’in TENAA yetkilisi tarafından onaylandı. Ayrıca, V2282A model numarasına sahip başka bir cihaz daha TENAA tarafından onaylandı ve bu cihazın Çin pazarında Vivo S17t adıyla satılması bekleniyor. İşte TENAA listelerinde ortaya çıkan söylentilere daha yakından bir bakalım.

Vivo S17, S17t ve S17 Pro, kavisli kenarlara sahip büyük bir 6.78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Şu anda, TENAA sertifikası aracılığıyla sadece S17 Pro’nun görüntüleri yayınlandı, ancak S17 ve S17t’nin Pro modeline oldukça benzemesi bekleniyor. Üç telefonun ekranı, etkileyici 1.5K çözünürlüğe sahip 1260 x 2800 piksel sunacak. Ayrıca, ekranın 120Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor.

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Vivo S17 serisi, bellek ve depolama seçenekleri açısından 8GB, 12GB ve 16GB RAM seçenekleri ile 128GB, 256GB ve 512GB depolama varyantlarıyla gelecek. Söylendiğine göre Vivo S17 serisi telefonlar, sağlam bir 4.505mAh pille güçlendirilecek.

Her üç telefon da hızlı şarj özelliğine sahip olacak ve Android 13 işletim sistemi ile birlikte önceden yüklenmiş OriginOS 3.1 kullanıcı arayüzüyle gelecek. Kamera bölümünde, Vivo S17 serisinin otomatik odaklamalı 50 megapiksel Samsung JN1 ön kameraya sahip olacağı söyleniyor. Tüm seri, ekran altı parmak izi tarayıcısı, IR blaster ve NFC gibi özelliklerle donatılacak.

Vivo S17 ve S17t: Söylentilere göre, Vivo S17’ye Snapdragon 782G işlemci güç verecek. Öte yandan S17t, 3GHz’de çalışan bir yonga tarafından desteklenecek. Her iki akıllı telefonun da 66W veya 80W şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Arkada, S17 ve S17t, OIS özellikli 50 megapiksel birincil Sony IMX766V sensöre eşleştirilmiş 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş sensörden oluşan çift kamera kurulumuna sahip olacak.

Vivo S17 Pro’nun Dimensity 8200 işlemci tarafından destekleneceği söyleniyor. 80W hızlı şarj teknolojisini desteklediği iddia ediliyor. Arka kamera kurulumu, OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX766V ana sensör, 12 megapiksel Sony IMX663 telefoto sensör ve 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş lens olmak üzere üçlü bir kamera konfigürasyonuna sahip olacak.