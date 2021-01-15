Canon, uydudan dünyanın fotoğrafını çekebildiğiniz bir site paylaştı

Canon firması CES 2021 için yeni bir kamera yayınlamak yerine daha değişik bir yol tercih etmişe benziyor.

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Firma, bazı değişikliklere uğratılmış 5D Mark III DSLR lensiyle donatılmış CE-SAT-1 uydusunu kullanarak; dünyanın farklı yerlerinin temsili bir fotoğrafını çekebileceğiniz interaktif bir site yayınladı. Bu yerlerin arasında ise New York City, Bahamalar ve Dubai de var.

Canon bir varil büyüklüğündeki mikro uydusunu 2017 Haziran ayında fırlatmıştı. Uyduda ise 40cm Cassegrain tipi 3720mm ayna teleskobu ile donatılmış EOS 5D Mark III kamerası mevcut idi. 600km’lik bir yörüngede dönen uydu, firmanın iddiasına göre yaklaşık 5×3 km’lik bir alan için 36inçe kadar hava çözünürlüğü sağlıyor. Bunun yanında Canon’un uydusu daha geniş çekimler için PowerShot S110 ile de donatılmış durumda. Bu özellikler hiç de fena değil, çünkü örneğin dünyanın en yüksek çözünürlüklü uydusu WorldWiev-4, çözünürlükte 12 inç’e kadar inebiliyor.

Paylaşılan interaktif demo ise kullanıcının farklı yerlerden fotoğraf çekmesine izin veriyor. Her çekimde ise yerin ve yüksekliğin bilgisi veriliyor. Ancak tabii ki bu görüntülerin canlı değil, önceden alınmış görüntüler olduğunu belirtmekte fayda var.

Hareketli olması durumunda dünyanın çevresini saatte yaklaşık 27bin km ile bir buçuk saatte dolaşabilecek olan uydunun bu gösterimi; uydu cihazının kapasitesi ve çözünürlüğü hakkında önemli bir fikir veriyor sağlıyor.

Buna bağlı olarak firmanın yakın zamanda bu alandaki başarılı ve başarısız denemelerinden sonra; normal uydulardan çok daha ucuz ve küçük olan bu mikro uydular için 2030 civarı milyar dolarlık bir iş kurma planının da Canon’un ajandası arasında yer aldığını buraya not olarak düşelim.