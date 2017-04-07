Candy Crush’ın Geliştiricisi Call of Duty’nin Mobil Versiyonunu Yapıyor

Candy Crush mobil oyun sektöründe bir çığır açtı desek çok yanılmış olmayız ve stüdyo şimdi de Call of Duty’e el atmış durumda.

Activision Blizzard yaklaşık olarak bir sene önce Candy Crush’ın İsveç merkezli geliştirici Stüdyosu King’i 5.9 milyar dolara satın almıştı. Bu satın alma işleminin ilk meyvesi yakında karşımıza çıkacak.

Oyunun daha geliştirilme aşamasının çok erken safhaları ve çıkış tarihi henüz belli değil. Call of Duty’nin mobil versiyonu King’in Stockholm stüdyosunda geliştiriliyor. King’in sitesinden yapılan açıklamaya göre oyun bittiğinde serinin hayranlarına hitap edecek ve mobil oyun sektörüne yeni bir soluk getirecek.

King, Activision tarafından satın alındığından beri popüler mobil oyunlarının benzerini çıkarmaktan başka bir şey yapmadı. Call of Duty, stüdyo için hem yeni bir alan hem de yeni bir soluk olacak. Geçtiğimiz Şubat ayında satın alım tamamlandıktan sonra şirketin CEO’su Riccardo Zacconi yaptığı açıklamada King’in mobil oyunculara yeni bir eğlence anlayışı getireceğini belirtmişti.